Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Burány Sándor azt mondta, január 3-ára írták ki az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülést. Az ülés minden bizonnyal elkezdődik majd, rá néhány percre pedig véget is ér.","shortLead":"Burány Sándor azt mondta, január 3-ára írták ki az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülést. Az ülés minden...","id":"20181228_Tuloratorveny_ugy_tunik_osszejon_az_ellenzeknek_a_rendkivuli_parlamenti_ules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7643ec71-1d0f-472d-8c40-05553b6a18fe","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Tuloratorveny_ugy_tunik_osszejon_az_ellenzeknek_a_rendkivuli_parlamenti_ules","timestamp":"2018. december. 28. 13:12","title":"Túlóratörvény: határozatképtelen lesz a rendkívüli parlamenti ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit holtan találták, a rendőrség szerint halálát idegenkezűség okozta. ","shortLead":"A férfit holtan találták, a rendőrség szerint halálát idegenkezűség okozta. ","id":"20181228_Otthonaban_olhettek_meg_egy_70_eves_ferfit_Miskolcon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807b9140-c779-4a7d-b62b-86555c8daf78","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Otthonaban_olhettek_meg_egy_70_eves_ferfit_Miskolcon","timestamp":"2018. december. 28. 14:44","title":"Otthonában ölhettek meg egy 70 éves férfit Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c24ddaab-1fea-4414-8d1d-834aa83a36f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szabad Pécs szerint a terv már régóta megvolt a kormányfő fejében, a forrás azonban hiányzott hozzá. Most már az is ki van pipálva.","shortLead":"A Szabad Pécs szerint a terv már régóta megvolt a kormányfő fejében, a forrás azonban hiányzott hozzá. Most már az is...","id":"20181228_Orban_uj_koncepciot_agyalt_ki_a_pecsi_focinak_meg_is_jott_hozza_a_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c24ddaab-1fea-4414-8d1d-834aa83a36f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3452360-8f47-45d0-8bc3-9a16ee8e7309","keywords":null,"link":"/kkv/20181228_Orban_uj_koncepciot_agyalt_ki_a_pecsi_focinak_meg_is_jott_hozza_a_penz","timestamp":"2018. december. 28. 11:30","title":"Orbán új koncepciót agyalt ki a pécsi focinak, meg is jött hozzá a pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"2030-ban buli a Kádár bisztróban!","shortLead":"2030-ban buli a Kádár bisztróban!","id":"20181228_Lattam_jonni_a_Messiast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=674229bf-3d09-476c-965b-04fc8153ecf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e9dfc7-f6d7-41bb-9173-8c686c4ce2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Lattam_jonni_a_Messiast","timestamp":"2018. december. 28. 16:42","title":"Windisch Judit: Láttam jönni a \"Messiást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21b07b7-106b-4328-9aef-74c693a4906a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budai Palotanegyed kiemelt területein szigorítják a közterület-használatot pont azután, hogy Orbán a Várba költözik.","shortLead":"A Budai Palotanegyed kiemelt területein szigorítják a közterület-használatot pont azután, hogy Orbán a Várba költözik.","id":"20181228_Januar_1jetol_mar_a_tuntetest_is_korlatozhatjak_a_Varban_egy_uj_hatarozat_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b21b07b7-106b-4328-9aef-74c693a4906a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9ff46d-85b3-4e72-a222-2d9127b162c1","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Januar_1jetol_mar_a_tuntetest_is_korlatozhatjak_a_Varban_egy_uj_hatarozat_szerint","timestamp":"2018. december. 28. 21:47","title":"Január 1-jétől akár a tüntetést is megtilthatják a Várban egy új határozat szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4feaa7-49f4-4be5-a863-ccf461bf171b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autót vezető nő súlyos sérüléseket szenvedett. ","shortLead":"Az autót vezető nő súlyos sérüléseket szenvedett. ","id":"20181227_Lezuhant_egy_auto_a_Sio_hidjarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea4feaa7-49f4-4be5-a863-ccf461bf171b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f26062-8c45-4f2a-8ffc-9b5b76967d00","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_Lezuhant_egy_auto_a_Sio_hidjarol","timestamp":"2018. december. 27. 10:33","title":"Lezuhant egy autó a Sió hídjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbb3020-7fa3-4ee3-8a22-9feb9f77486d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megrendelt mennyiségből több mint 170 millió jegy és bérlet jön ki.","shortLead":"A megrendelt mennyiségből több mint 170 millió jegy és bérlet jön ki.","id":"20181227_Ennyit_az_ejegyekrol_tobb_mint_egymilliard_forintert_vasarol_hopapirt_a_BKK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dbb3020-7fa3-4ee3-8a22-9feb9f77486d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9586c4-c156-4dbe-b9ff-99ce55825efd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_Ennyit_az_ejegyekrol_tobb_mint_egymilliard_forintert_vasarol_hopapirt_a_BKK","timestamp":"2018. december. 27. 14:54","title":"Ennyit az e-jegyekről: több mint egymilliárd forintért vásárol hőpapírt a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"December 19-i bejegyzéssel úgy céget alapított Top News Hungary Kft. néven Sarka Kata és Rogán-Gaál Cecília.","shortLead":"December 19-i bejegyzéssel úgy céget alapított Top News Hungary Kft. néven Sarka Kata és Rogán-Gaál Cecília.","id":"20181228_Uj_kozos_ceget_alapitott_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add66224-4144-4278-be39-57c9c11c1e2d","keywords":null,"link":"/kkv/20181228_Uj_kozos_ceget_alapitott_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata","timestamp":"2018. december. 28. 15:32","title":"Új, közös céget alapított Rogán Cecília és Sarka Kata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]