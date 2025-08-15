Vasúti cégekre bízza Lázár János a 30 milliárdos közútfelújításokat – közbeszerzés nélkül

Közbeszerzés nélkül és teljesen új főszereplőkkel zavarja le Lázár János építési és közlekedési miniszter tárcája az állami közúthálózat rekonstrukciós munkálatait – írj a 24.hu. A lap szerint ezekre a munkákra az eddigi gyakorlat szerint négyévente szoktak közbeszerzést kiírni, és régiós keretmegállapodás kötni a nyertesekkel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kezelt utak esetében – illetve a munkák egy részét maga a Magyar Közút végzi el saját dolgozóival –, de az idén októberben lejáró legutóbbi keretszerződés után másként lesz.

Lázár János a Magyar Közút (amely csak a műszaki ellenőri feladatokat látja majd el) helyett két vasúti cégre bízta, hogy alvállalkozóként kiválassza a következő fél évben 30 milliárd forintos keretből tervezett útfelújításokra a megfelelő vállalkozásokat, ám ezeknek nem sok közük volt eddig az aszfaltutakhoz:

a MÁV Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. a síneket és a talpfákat cseréli/javítja, illetve a vasútüzemi építményeket, a munkagépeket karbantartja;

a MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft. pedig a műszaki vizsgálatokkal diagnosztizálja, hol szorul beavatkozásra a vasúti pálya, illetve járművizsgálatokat is végez.

A lap úgy tudja, a miniszternek nem tetszett, hogy keretmegállapodást kötöttek, amiben lehet is valami, hiszen 4 évre bebetonozza a nyertesek körét, ugyanakkor a közbeszerzés révén megismerhetők lennének a szereplők. A lapnak nyilatkozó közbeszerzési szakértő szerint a MÁV-os cégeket valójában a közbeszerzési törvény kijátszása érdekében vetették be, mivel ha úgynevezett „in-house” keretében köt szerződést kapcsolt vállalkozásával, akkor mentesül alóla.

Az ÉKM azzal magyarázta a vasúti cégek bevonását, hogy csak olyan utak esetében végeznek karbantartási és állagmegóvási munkákat, amelyek a MÁV személyszállító vállalkozása által üzemeltetett buszos közlekedést is kiszolgálja. A 24.hu emlékeztet: Lázár János nem kedveli a külföldi cégeket az infrastrukturális beruházásoknál, azt pedig lapunk is megírta, hogy a miniszter ki akarta tiltani például a Strabagot Magyarországról.