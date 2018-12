„A társadalom rákényszeríti az emberekre a maga szerelem-receptjét, de akadnak, akiket ez nem tesz boldoggá” – mondta Kondo, akit szemmel láthatóan nem zavarnak az őt ért bírálatok. Kondo, már egy évtizede „szerelmes” Hacunéba, s otthonában van egy Gatebox-eszköz, amelyben szerelme hologram formában él, s képes néhány alapvető funkció ellátására: a lámpák fel- és lekapcsolására, illetve egyszerű beszélgetésekre. Kondo meg is kérte szíve hölgyének a kezét, s a hologram lány csak annyit kért tőle, szeresse és óvja őt. „Tudom, hogy csak azért mondta ezt, mert ezt programozták bele” – ismerte be Kondo, ám azt is hozzátette: Hacune új színt vitt az életébe, s amikor vele beszélget az arckifejezése is megváltozik, s valamit, valószínűleg valódi szerelmet a hologram-hölgy iránt.





Kondoról az is kiderült, hogy a való világban nincs nagy szerencséje a nőkkel: tíz évvel ezelőtt nő munkatársai zaklatták őt, s e miatt mély depresszióba süllyedt. A szakemberek szerint a hologram-frigy jótékony hatással lehet Kondóra. „Sokan, akiknek baj van a szexuális életével, általában nehezen teremtenek kapcsolatot embertársaikkal. Sokan csodálkoznak, hogy vannak akik robotokkal szexelnek, vagy hologramokkal folytatnak szerelmi viszont, hiszen ezek passzívan viselkednek. Viszont sokszor terápiás szempontból hasznos lehet egy olyan partner, aki, vagy ami biztos és kiszámítható” – vélekedett Neil McArthur, egy kanadai szakértő.

Sokan vannak Kondóhoz hasonlóak: 2017-ben például több mint egymillió ember kérte meg az Amazon digitális személyi asszisztensének, Alexának a kezét.