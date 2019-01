Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b266aa0-a16b-4c5c-9349-2d9bda66d2cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat okozott a hóval és óránkénti 100 kilométeres széllökésekkel érkező hidegfront Görögország középső és északi részén. Dél-Olaszországot is többfelé hó borítja, a Vezúv a Fujihoz hasonlít.","shortLead":"Áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat okozott a hóval és óránkénti 100 kilométeres széllökésekkel érkező...","id":"20190104_Ellepte_a_ho_Gorogorszagot_es_Olaszorszagot__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b266aa0-a16b-4c5c-9349-2d9bda66d2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b95ed5-64db-4578-b2d3-e77d79dd34b4","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Ellepte_a_ho_Gorogorszagot_es_Olaszorszagot__fotok","timestamp":"2019. január. 04. 14:37","title":"Ellepte a hó Görögországot és Olaszországot - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934e8f8b-e3f2-4051-ab54-68ba49f7305b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszonyhoz téglási házába törtek be, meg is verték. Pár órán belül elfogták őket a rendőrök.\r

","shortLead":"Az asszonyhoz téglási házába törtek be, meg is verték. Pár órán belül elfogták őket a rendőrök.\r

","id":"20190104_Telefonkabellel_kotoztek_meg_majd_kiraboltak_az_idos_asszonyt_szilveszter_ejjel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=934e8f8b-e3f2-4051-ab54-68ba49f7305b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557489e3-d607-4d99-ab9e-7f4ccf38b558","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Telefonkabellel_kotoztek_meg_majd_kiraboltak_az_idos_asszonyt_szilveszter_ejjel","timestamp":"2019. január. 04. 18:01","title":"Telefonkábellel kötözték meg, majd kirabolták az idős asszonyt szilveszter éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246813f-b0dc-410a-9233-ffc9d42965b6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A társaság elkezdi begyűjteni a kidobott fenyőket, aztán újrahasznosítja azokat.","shortLead":"A társaság elkezdi begyűjteni a kidobott fenyőket, aztán újrahasznosítja azokat.","id":"20190104_Nemsokara_karacsonyfakkal_fut_be_az_FKF","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0246813f-b0dc-410a-9233-ffc9d42965b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7ea91d-5d8c-4a0a-983d-7ccda4e29093","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Nemsokara_karacsonyfakkal_fut_be_az_FKF","timestamp":"2019. január. 04. 11:44","title":"Nemsokára karácsonyfákkal fűt be az FKF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ab2d26-0ac3-4dcc-8863-741a42268fec","c_author":"","category":"cegauto","description":"Az NDK autógyártó messze legnépszerűbb típusa szinte csak úgy ontja magából a füstöt, de egyszerűen nem lehet nem szeretni.","shortLead":"Az NDK autógyártó messze legnépszerűbb típusa szinte csak úgy ontja magából a füstöt, de egyszerűen nem lehet nem...","id":"20190104_55_eves_a_keletnemet_kisauto_a_trabant_601_oldtimer_ketutemu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41ab2d26-0ac3-4dcc-8863-741a42268fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c672b6-db86-4e7c-87e5-572cccdb52b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190104_55_eves_a_keletnemet_kisauto_a_trabant_601_oldtimer_ketutemu","timestamp":"2019. január. 04. 06:41","title":"55 éves a kelet-német kisautó, a Trabant 601","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278adf80-0738-42ce-b68c-fc178edcacae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Polgármestert és képviselőket is választanak. ","shortLead":"Polgármestert és képviselőket is választanak. ","id":"20190104_Az_ev_elso_hetvegejen_meg_is_tartjak_az_elso_idokozi_valasztasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=278adf80-0738-42ce-b68c-fc178edcacae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cbfe56-d653-4e44-83e8-4d0e7189d9f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Az_ev_elso_hetvegejen_meg_is_tartjak_az_elso_idokozi_valasztasokat","timestamp":"2019. január. 04. 06:52","title":"Az év első hétvégéjén meg is tartják az első időközi választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b814914-d460-4838-9a42-622101e08502","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"201901_konnyek_azesoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b814914-d460-4838-9a42-622101e08502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1974a28b-4b19-4eb4-98fc-80507703a3c7","keywords":null,"link":"/itthon/201901_konnyek_azesoben","timestamp":"2019. január. 04. 10:00","title":"Nagy Gábor: Könnyek az esőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d33bae-fbe0-488b-b2a8-458fd0f6a4e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vásárhelyi tüntetésen is tiltakoztak a rabszolgatörvény ellen, de itt inkább azért jöttek el sokan, hogy megmutassák, nem hagyják, hogy a Fidesz „visszafoglalja” a várost. Márki-Zay Péter szerint Vásárhely minta lehet a többi település előtt is.","shortLead":"A vásárhelyi tüntetésen is tiltakoztak a rabszolgatörvény ellen, de itt inkább azért jöttek el sokan, hogy megmutassák...","id":"20190105_Hodmezovasarhely_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85d33bae-fbe0-488b-b2a8-458fd0f6a4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c213bd7e-2b44-4d45-a458-54b308ddd775","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Hodmezovasarhely_tuntetes","timestamp":"2019. január. 05. 19:39","title":"Hódmezővásárhelyen is tüntettek: „Nem hagyjuk visszafoglalni a várost”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A feje tetejére állt a hagyományos német-lengyel üzemanyagturizmus.","shortLead":"A feje tetejére állt a hagyományos német-lengyel üzemanyagturizmus.","id":"20190105_benzinturizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99274fac-d29a-480f-8756-81abfe0d44cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190105_benzinturizmus","timestamp":"2019. január. 05. 17:37","title":"Már a lengyelek járnak a németekhez tankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]