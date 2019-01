Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lakók takarókat és meleg ruhákat vittek neki.","shortLead":"A lakók takarókat és meleg ruhákat vittek neki.","id":"20190107_Osszefogtak_a_triesztiek_a_hajlektalanert_miutan_az_alpolgarmester_a_Facebookon_kelt_ki_ellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f246a66-620d-4d64-a8a2-c1819547e360","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Osszefogtak_a_triesztiek_a_hajlektalanert_miutan_az_alpolgarmester_a_Facebookon_kelt_ki_ellene","timestamp":"2019. január. 07. 14:28","title":"Összefogtak a triesztiek a hajléktalanért, miután az alpolgármester a Facebookon kelt ki ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"Nemzet házmestere\" szerinte csak erőlködik - de értékeli a humorát.","shortLead":"A \"Nemzet házmestere\" szerinte csak erőlködik - de értékeli a humorát.","id":"20190105_demeter_kover_kitiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c116cff-4e23-402d-aedc-5370871a64d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_demeter_kover_kitiltas","timestamp":"2019. január. 05. 20:50","title":"Kövér kitiltotta Demeter Mártát a NATO-közgyűlésből – itt a válasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe2d6d8-9b35-47c6-b617-c72a81254ddb","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Idén lesz 30 éve, hogy leomlott a berlini fal, ezzel pedig nemcsak Németország, hanem Európa is újraegyesült. Három évtizeddel később azonban ismét fal épül a kontinensen – ideológiai értelemben mindenképp. Ez a hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"Idén lesz 30 éve, hogy leomlott a berlini fal, ezzel pedig nemcsak Németország, hanem Európa is újraegyesült. Három...","id":"20190106_A_demokracia_eve_is_lehetett_volna_ez_de_a_falepitok_tornek_elore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbe2d6d8-9b35-47c6-b617-c72a81254ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a9d055-b251-4bd1-81e9-0ce98adf059c","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_A_demokracia_eve_is_lehetett_volna_ez_de_a_falepitok_tornek_elore","timestamp":"2019. január. 06. 17:30","title":"A demokrácia éve is lehetett volna ez, de a falépítők törnek előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok jót belepakolnának a Nokia 9 PureView utódjába, és persze az 5G-re is felkészítenék. A legújabb értesülések nem hivatalosak, azonban egybecsengenek néhány korábbi pletykával.","shortLead":"Sok jót belepakolnának a Nokia 9 PureView utódjába, és persze az 5G-re is felkészítenék. A legújabb értesülések nem...","id":"20190107_nokia_9_pureview_otkameras_5g_telefon_utodja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f035431-4c63-43f7-98f5-2aab8c4af926","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_nokia_9_pureview_otkameras_5g_telefon_utodja","timestamp":"2019. január. 07. 13:03","title":"5G és 5 kamera: izgalmasnak ígérkezik a Nokia idei csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c5ef46-b55c-4f8c-831a-c0b30df1102e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az új évben sokan szeretnénk akár több dologban is formálódni, átalakulni. Pszichológus szakértőnk a személyiség változási lehetőségeit és annak megítélését gondolta végig.","shortLead":"Az új évben sokan szeretnénk akár több dologban is formálódni, átalakulni. Pszichológus szakértőnk a személyiség...","id":"20190106_O_mar_nem_az_az_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9c5ef46-b55c-4f8c-831a-c0b30df1102e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c773a981-2d47-4b11-bee5-c38c2f3975e0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190106_O_mar_nem_az_az_ember","timestamp":"2019. január. 06. 20:15","title":"„Ő már nem az az ember” – Mennyire tudunk megváltozni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4446e6e0-c780-40da-a4c4-24fc98e92498","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Újra a nagyhatalmak közötti erőpróbák színterévé válik Bosznia, ahol két évtizeddel a polgárháború vége után sem sikerült együttműködésre bírni a bosnyákokat, a horvátokat és a szerbeket. ","shortLead":"Újra a nagyhatalmak közötti erőpróbák színterévé válik Bosznia, ahol két évtizeddel a polgárháború vége után sem...","id":"201901__bizonytalansag_boszniaban__kulso_hatasok__csaladi_tragedia__kecskere_akaposztat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4446e6e0-c780-40da-a4c4-24fc98e92498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf32efa-7aca-498f-9061-e0a0ebf53703","keywords":null,"link":"/vilag/201901__bizonytalansag_boszniaban__kulso_hatasok__csaladi_tragedia__kecskere_akaposztat","timestamp":"2019. január. 06. 09:00","title":"Kecskére a káposztát: miért nem működhet Bosznia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két német síelőt a lavina sodort el, egy svájci snowboardos pedig letért a kijelölt pályáról és a vastag hó alatt lelte halálát az ausztriai Voralberg tartományban.","shortLead":"Két német síelőt a lavina sodort el, egy svájci snowboardos pedig letért a kijelölt pályáról és a vastag hó alatt lelte...","id":"20190107_Tobb_mint_fel_meter_ho_esett_NyugatAusztriaban_eddig_harman_haltak_meg_a_hegyekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27a94c0-bad4-4ff5-a5f2-9ffcb3dee645","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Tobb_mint_fel_meter_ho_esett_NyugatAusztriaban_eddig_harman_haltak_meg_a_hegyekben","timestamp":"2019. január. 07. 05:32","title":"Több mint fél méter hó esett Nyugat-Ausztriában, eddig hárman haltak meg a hegyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d53284-659d-49bb-8105-d4ed6f3d354f","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Nem a lázadást követelő politikusok mondták a legradikálisabb követelést a Kossuth téren szombat este, hanem az MSZP elnöke, aki teljes egységet kért az EP-választásra. Vagy ezzel Tóth Bertalan már a pártok egymással szembeni versenyét nyitotta meg? A Kossuth téren mindenesetre bárki hallhatta, hogy az összeborulás ellenére az ellenzék csak a célban ért egyet, az eszközben már nem.","shortLead":"Nem a lázadást követelő politikusok mondták a legradikálisabb követelést a Kossuth téren szombat este, hanem az MSZP...","id":"20190105_Akkora_az_ellenzeki_egyseg_hogy_mar_el_is_kezdtek_egymas_elleni_meccsuket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64d53284-659d-49bb-8105-d4ed6f3d354f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4526e030-aa56-44c5-801b-673d139c495b","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Akkora_az_ellenzeki_egyseg_hogy_mar_el_is_kezdtek_egymas_elleni_meccsuket","timestamp":"2019. január. 05. 19:22","title":"Akkora az ellenzéki egység, hogy már egymás ellen taktikáznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]