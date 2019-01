Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bdffde6-4cbe-4c1f-b3a6-740186aefe1e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nálunk alig ismert kínai autógyártó állította fel a legnagyobb autonóm autós parádé rekordját.","shortLead":"Egy nálunk alig ismert kínai autógyártó állította fel a legnagyobb autonóm autós parádé rekordját.","id":"20190116_onvezeto_auto_konvoj_kina_changan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bdffde6-4cbe-4c1f-b3a6-740186aefe1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb15dcb7-2c89-4e15-86a6-cb2b49d60f7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_onvezeto_auto_konvoj_kina_changan","timestamp":"2019. január. 16. 16:55","title":"55 sofőrnélküli autóból álló konvoj került be a Guinness-rekordok könyvébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43435586-4f93-4a04-b26f-7a83df827811","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Budapest Honvédtól a Ferencvároshoz igazol az Európa-bajnoki ezüstérmes úszó.","shortLead":"A Budapest Honvédtól a Ferencvároshoz igazol az Európa-bajnoki ezüstérmes úszó.","id":"20190116_szilagyi_liliana_fradi_ferencvaros_igazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43435586-4f93-4a04-b26f-7a83df827811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543d112f-8a99-401e-bde8-3b984a72d8c3","keywords":null,"link":"/sport/20190116_szilagyi_liliana_fradi_ferencvaros_igazolas","timestamp":"2019. január. 16. 19:06","title":"Sztárúszóval erősít a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A torinói csapat a szaúd-arábiai Dzsiddában 1-0-ra nyert az AC Milan ellen.","shortLead":"A torinói csapat a szaúd-arábiai Dzsiddában 1-0-ra nyert az AC Milan ellen.","id":"20190116_juventus_milan_olasz_szuperkupa_cristiano_ronaldo_gol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b93702-90db-4f41-b5d6-74708724cdd9","keywords":null,"link":"/sport/20190116_juventus_milan_olasz_szuperkupa_cristiano_ronaldo_gol","timestamp":"2019. január. 16. 20:42","title":"Ronaldo góljával a Juventusé a Szuperkupa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nagyjából fél napra látunk előre a Brexittel kapcsolatban: a szerdai napon a brit kormányfőnek egy bizalmatlansági indítványt kell túlélnie. A következő tíz hét azonban rettentő kaotikusnak ígérkezik, gyakorlatilag bármi elképzelhető. A brit fogadóirodák esélylatolgatását hívtuk segítségül, hogy kiderítsük, mi lesz a Brexit és Theresa May sorsa.","shortLead":"Nagyjából fél napra látunk előre a Brexittel kapcsolatban: a szerdai napon a brit kormányfőnek egy bizalmatlansági...","id":"20190116_brexit_no_deal_eselyek_oddsok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fce10ed-cc7a-4e01-9bdc-79093cc05b23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_brexit_no_deal_eselyek_oddsok","timestamp":"2019. január. 16. 06:30","title":"Teljes fejetlenség a briteknél: fogadhatunk-e rá, hogy nem is lesz Brexit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb8b655-cf70-4208-8735-924b46a58719","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megnövekedett költségigény miatt nem támogatják a beruházást.","shortLead":"A megnövekedett költségigény miatt nem támogatják a beruházást.","id":"20190115_Nemet_mondott_a_kormany_Meszaros_Lorinc_gyerekeinek_korhazfejlesztesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdb8b655-cf70-4208-8735-924b46a58719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c84a07-1fbe-46cc-8a30-fe0438228f56","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Nemet_mondott_a_kormany_Meszaros_Lorinc_gyerekeinek_korhazfejlesztesere","timestamp":"2019. január. 15. 19:30","title":"Nemet mondott a kormány Mészáros Lőrinc gyerekeinek kórházfejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad8aa92-9962-4d96-a813-b2a0ceb3a07e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bornai Tibor először nem mert igent mondani, de végül egy hónap alatt megírta a dalt.","shortLead":"Bornai Tibor először nem mert igent mondani, de végül egy hónap alatt megírta a dalt.","id":"20190116_Dal_szuletett_a_veronai_aldozatok_emlekere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ad8aa92-9962-4d96-a813-b2a0ceb3a07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2a2788-f56c-49de-94f2-78621f2d3463","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Dal_szuletett_a_veronai_aldozatok_emlekere","timestamp":"2019. január. 16. 09:22","title":"Dal született a veronai áldozatok emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f380d11-815c-4a00-bde7-fd4aae55d8f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csomagszállítást már megoldották velük, így most új területen vetik be a Google Ausztráliában dolgozó drónjait, a Wingeket. ","shortLead":"A csomagszállítást már megoldották velük, így most új területen vetik be a Google Ausztráliában dolgozó drónjait...","id":"20190115_ausztralia_google_wing_dronok_etelszallitas_kave_futar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f380d11-815c-4a00-bde7-fd4aae55d8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea3aa2c-eb76-4227-8de5-76ccc272282a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_ausztralia_google_wing_dronok_etelszallitas_kave_futar","timestamp":"2019. január. 15. 11:33","title":"Mit szólna, ha egy drón vinné ki a kedvenc kávéját? Ausztráliában épp ezt tesztelik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 12 frissítés nyomán az Apple AirPods-zal le lehet hallgatni mások beszélgetését is. ","shortLead":"Az iOS 12 frissítés nyomán az Apple AirPods-zal le lehet hallgatni mások beszélgetését is. ","id":"20190116_apple_airpods_live_listen_funkcio_kemkedesre_hasznalhato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7ef0aa-864b-4a1e-8340-a81a1779531c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_apple_airpods_live_listen_funkcio_kemkedesre_hasznalhato","timestamp":"2019. január. 16. 11:03","title":"Erről vajon tud az Apple? Mások is lehallgathatók vezeték nélküli fülhallgatójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]