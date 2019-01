Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ec1b97f-0956-4a99-9c7f-416338e8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Helyén maradhat a birt miniszterelnök.","shortLead":"Helyén maradhat a birt miniszterelnök.","id":"20190116_Theresa_May_megmenekult_elbukott_a_bizalmatlansagi_inditvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ec1b97f-0956-4a99-9c7f-416338e8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1042aa-0d4b-4499-ac2f-0d301bfb5c02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Theresa_May_megmenekult_elbukott_a_bizalmatlansagi_inditvany","timestamp":"2019. január. 16. 20:17","title":"Theresa May megmenekült: elbukott a bizalmatlansági indítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6165179-4eaa-4417-9ca7-d13e6d19086d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábban adócsalásért elítélt politikus szerint a jelenlegi olasz kormánypártot tapasztalat és hozzáértés nélküli személyek vezetik. ","shortLead":"A korábban adócsalásért elítélt politikus szerint a jelenlegi olasz kormánypártot tapasztalat és hozzáértés nélküli...","id":"20190117_Felelossegerzetbol_a_82_eves_Berlusconi_is_indul_az_EPvalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6165179-4eaa-4417-9ca7-d13e6d19086d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604226b2-3836-4374-8454-2a794cf174e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190117_Felelossegerzetbol_a_82_eves_Berlusconi_is_indul_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. január. 17. 16:09","title":"\"Felelősségérzetből\" a 82 éves Berlusconi is indul az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d29bba2-3925-4496-9f31-313e60efe73c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A környéket evakuálták, a tűzoltók már dolgoznak a lángok megfékezésén.","shortLead":"A környéket evakuálták, a tűzoltók már dolgoznak a lángok megfékezésén.","id":"20190117_robbanas_lyoni_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d29bba2-3925-4496-9f31-313e60efe73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b19430f-d0ad-42c9-a6e8-75afb0873fd4","keywords":null,"link":"/vilag/20190117_robbanas_lyoni_egyetem","timestamp":"2019. január. 17. 10:18","title":"Robbanás történt a lyoni egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef19691d-ed46-49bd-934e-06e55a63d8d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kínában valamiért nem tolongtak a vendégek a börtön tematikájú étteremben.","shortLead":"Kínában valamiért nem tolongtak a vendégek a börtön tematikájú étteremben.","id":"20190117_Csodkozelben_a_bortonkosztot_kinalo_etterem_mert_senki_nem_akar_ott_enni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef19691d-ed46-49bd-934e-06e55a63d8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5f9b62-497a-4338-948c-9e868bedcd85","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Csodkozelben_a_bortonkosztot_kinalo_etterem_mert_senki_nem_akar_ott_enni","timestamp":"2019. január. 17. 19:14","title":"Csődközelben a börtönkosztot kínáló étterem, mert senki nem akar ott enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3597d16-3f21-4cd3-94bc-6a3cb79ad17f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombaton 10 órától írják a negyedik, a hatodik és a nyolcadik osztályosok a középiskolai felvételiket, ami sokszor óriási stressz mind a gyerekeknek, mind a szülőknek. A Hintalovon Alapítvány az utóbbiaknak állított össze egy jótanács-csokrot, hogy megkönnyítsék a következő órákat.","shortLead":"Szombaton 10 órától írják a negyedik, a hatodik és a nyolcadik osztályosok a középiskolai felvételiket, ami sokszor...","id":"20190118_Kozepiskolai_felveteli_ne_stresszeljuk_a_gyereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3597d16-3f21-4cd3-94bc-6a3cb79ad17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e80b40-05a7-4282-a3f4-63365bf23612","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Kozepiskolai_felveteli_ne_stresszeljuk_a_gyereket","timestamp":"2019. január. 18. 11:51","title":"Középiskolai felvételi: ne stresszeljük a gyereket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézkedéssel akár a források száz százalékát is elvonhatja az Európai Bizottság.","shortLead":"Az intézkedéssel akár a források száz százalékát is elvonhatja az Európai Bizottság.","id":"20190117_Tamogatja_az_EP_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUpenzeket_a_Fidesz_nemmel_szavazott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b64a89-3156-4b92-b3e7-82ef6826d9df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Tamogatja_az_EP_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUpenzeket_a_Fidesz_nemmel_szavazott","timestamp":"2019. január. 17. 13:22","title":"Támogatja az EP, hogy jogállamisághoz kössék az EU-pénzeket, a Fidesz nemmel szavazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1e02d7-6bbd-4813-bbd7-4ba04a183626","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen öten sérültek meg, közülük hárman gyerekek.","shortLead":"Összesen öten sérültek meg, közülük hárman gyerekek.","id":"20190116_Gazrobbanas_volt_egy_tbilisi_lakohazban_legalabb_harman_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f1e02d7-6bbd-4813-bbd7-4ba04a183626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245ef2ff-7bb0-4c2f-8af3-dc0ef57b84bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_Gazrobbanas_volt_egy_tbilisi_lakohazban_legalabb_harman_meghaltak","timestamp":"2019. január. 16. 20:37","title":"Gázrobbanás volt egy tbiliszi lakóházban, legalább hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4aee0f8-54ab-4e11-afe8-92963210b75d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Mátészalka művelődési házának színháztermében magyarázta el Semjén Zsolt, mennyire sikeres a pártja.","shortLead":"Mátészalka művelődési házának színháztermében magyarázta el Semjén Zsolt, mennyire sikeres a pártja.","id":"20190117_Semjen_a_FideszKDNP_a_magyar_tortenelem_es_az_EU_legsikeresebb_politikai_konstrukcioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4aee0f8-54ab-4e11-afe8-92963210b75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d739d71-b70a-4115-8a8d-17cd4e41c978","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Semjen_a_FideszKDNP_a_magyar_tortenelem_es_az_EU_legsikeresebb_politikai_konstrukcioja","timestamp":"2019. január. 17. 21:36","title":"Semjén: a Fidesz-KDNP a magyar történelem és az EU legsikeresebb politikai konstrukciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]