[{"available":true,"c_guid":"b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igen, pont olyan gusztustalan volt, ahogy képzeli.","shortLead":"Igen, pont olyan gusztustalan volt, ahogy képzeli.","id":"20190118_Megkinoztak_a_forgatason_nem_moshatott_hajat_a_Tronok_harca_szinesznoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bab46d-2a8f-41e2-b7c7-caa00d26a0a3","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Megkinoztak_a_forgatason_nem_moshatott_hajat_a_Tronok_harca_szinesznoje","timestamp":"2019. január. 18. 10:29","title":"Megkínozták a forgatáson: nem moshatott hajat a Trónok harca színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d567196-74a9-47b0-9152-56ba17ea187c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fagyot elfelejthetjük.","shortLead":"A fagyot elfelejthetjük.","id":"20190117_tavaszias_lesz_a_csutortok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d567196-74a9-47b0-9152-56ba17ea187c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a533d589-15e4-4be6-838f-fae78436a9c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_tavaszias_lesz_a_csutortok","timestamp":"2019. január. 17. 05:24","title":"Tavaszias lesz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Önhatalmúlag mérlegelheti a közmédia, hogy leadja-e Hadházy Ákos hirdetését vagy sem – erre jutottunk a jogszabályokat átnézve és szakértőkkel beszélve. A döntés borítékolható, azonban a közmédia a végtelenségig húzhatja az időt. Az MTV korábbi hírigazgatója, Kert Attila azt mondja, Hadházy politikai hirdetést akar föladni, amit ő nem engedne adásba, ahogy a Soros-kampánynál is ezt tette volna, de ha az ment, ez is mehetne. ","shortLead":"Önhatalmúlag mérlegelheti a közmédia, hogy leadja-e Hadházy Ákos hirdetését vagy sem – erre jutottunk a jogszabályokat...","id":"20190116_kormanypropaganda_kozmedia_mtva_hadhazy_europai_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e61f20-556f-416f-bde9-7c0d7fd48013","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_kormanypropaganda_kozmedia_mtva_hadhazy_europai_ugyeszseg","timestamp":"2019. január. 16. 18:25","title":"4817-szer ment le a kormánypropaganda, Hadházy hirdetése aligha fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c944e475-710c-490b-9830-252c0e0679f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rudolph Giuliani azt azonban kizártnak tartja, hogy Trump maga sáros lenne az ügyben. ","shortLead":"Rudolph Giuliani azt azonban kizártnak tartja, hogy Trump maga sáros lenne az ügyben. ","id":"20190118_Trump_ugyvedje_szerint_az_elnok_kampanycsapata_osszejatszhatott_az_oroszokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c944e475-710c-490b-9830-252c0e0679f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8954e67a-6ec9-449c-9cdf-4cf0e5d18020","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Trump_ugyvedje_szerint_az_elnok_kampanycsapata_osszejatszhatott_az_oroszokkal","timestamp":"2019. január. 18. 05:03","title":"Trump ügyvédje szerint az elnök kampánycsapata összejátszhatott az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a49d79-9916-43ab-912c-3541f4de2577","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sorra dőlnek a melegrekordok, az utak ragadnak.","shortLead":"Sorra dőlnek a melegrekordok, az utak ragadnak.","id":"20190118_Ausztraliaban_bezzeg_olvad_az_aszfalt_az_utakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60a49d79-9916-43ab-912c-3541f4de2577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3e7de7-dff9-40df-8c9d-f69472b72b5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190118_Ausztraliaban_bezzeg_olvad_az_aszfalt_az_utakon","timestamp":"2019. január. 18. 08:44","title":"Ausztráliában bezzeg olvad az aszfalt az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely Lászlót vidékre és külföldre is hívták, de ő maradt Budapesten.","shortLead":"Székely Lászlót vidékre és külföldre is hívták, de ő maradt Budapesten.","id":"20190117_Blikk_A_Honvedkorhazban_folytatja_a_kirugott_szivsebesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a19fe6ba-96d4-41eb-a3c4-617df67411d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Blikk_A_Honvedkorhazban_folytatja_a_kirugott_szivsebesz","timestamp":"2019. január. 17. 08:52","title":"Blikk: A Honvédkórházban folytatja a kardiológiai intézetből kirúgott szívsebész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e68cd2e-6ea9-44e0-b78a-07695e72bf20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte az emberek számára a viszonyuk csak azért tűnt furcsának, mert az énekes volt a világ leghíresebb embere.","shortLead":"Szerinte az emberek számára a viszonyuk csak azért tűnt furcsának, mert az énekes volt a világ leghíresebb embere.","id":"20190116_Macaulay_Culkin_Michael_Jackson_baratsag_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e68cd2e-6ea9-44e0-b78a-07695e72bf20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556d3a5b-fa45-4b5b-abc1-38b9b7fbaf6f","keywords":null,"link":"/elet/20190116_Macaulay_Culkin_Michael_Jackson_baratsag_interju","timestamp":"2019. január. 16. 16:19","title":"Macaulay Culkin: A barátságunk Michael Jacksonnal teljesen normális volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118e17ed-e6ef-4735-b5f7-0da2646bab33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél pontosabb mása nem lesz kedvencének.","shortLead":"Ennél pontosabb mása nem lesz kedvencének.","id":"20190118_Kutyamamusz_az_uj_divat_raadasul_az_allatokat_is_tamogatja_vele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=118e17ed-e6ef-4735-b5f7-0da2646bab33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa620b17-ef81-4988-a035-25da28aaca4a","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Kutyamamusz_az_uj_divat_raadasul_az_allatokat_is_tamogatja_vele","timestamp":"2019. január. 18. 11:20","title":"Kutyamamusz az új divat, ráadásul az állatokat is támogatja vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]