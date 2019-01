Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27fbe558-0d5c-48b5-ae13-1d255bf1e251","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Adamowicz koporsóját Gdanskon átvonulva vitték a gótikus Szűz Mária-templomba. ","shortLead":"Adamowicz koporsóját Gdanskon átvonulva vitték a gótikus Szűz Mária-templomba. ","id":"20190118_Fotok_Tobb_ezren_kisertek_a_meggyilkolt_lengyel_polgarmester_koporsojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27fbe558-0d5c-48b5-ae13-1d255bf1e251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cdaa31-0b88-464c-a280-5f32ebaa6c9a","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Fotok_Tobb_ezren_kisertek_a_meggyilkolt_lengyel_polgarmester_koporsojat","timestamp":"2019. január. 18. 20:12","title":"Fotók: Több ezren kísérték a meggyilkolt lengyel polgármester koporsóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd7cce3-2043-477d-ba1e-49e01472f053","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy megbízhatónak mondott tipster posztolta ki a Xiaomi 5G telefonjának megjelenési idejét, majd tőle szokatlan módon gyorsan törölte is a tweetet. De vajon miért?","shortLead":"Egy megbízhatónak mondott tipster posztolta ki a Xiaomi 5G telefonjának megjelenési idejét, majd tőle szokatlan módon...","id":"20190119_xiaomi_mi_mix_3_5g_bemutatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd7cce3-2043-477d-ba1e-49e01472f053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0da6f4-2642-4d16-9fa6-2b2c1fb3452c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190119_xiaomi_mi_mix_3_5g_bemutatasa","timestamp":"2019. január. 19. 08:03","title":"Töröltek egy posztot, megy is a találgatás a Xiaomi 5G-s telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez két dolgot jelent: tél van, és hideg.","shortLead":"Ez két dolgot jelent: tél van, és hideg.","id":"20190120_Megerkezett_a_havazas_az_orszagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a11729e-c289-466a-b97b-747fc37d0658","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Megerkezett_a_havazas_az_orszagba","timestamp":"2019. január. 20. 08:06","title":"Megérkezett a havazás az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e08553-09ed-4bf9-9c55-6a53af6ceed8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jason Van Dyke hat évet és kilenc hónapot kapott azért, amiért 2014-ben megölte a 17 éves afroamerikai fiút, Laquan McDonaldot. ","shortLead":"Jason Van Dyke hat évet és kilenc hónapot kapott azért, amiért 2014-ben megölte a 17 éves afroamerikai fiút, Laquan...","id":"20190119_Tobb_mint_hat_evre_iteltek_a_chicagoi_rendort_aki_lelotte_a_fekete_tinedzsert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60e08553-09ed-4bf9-9c55-6a53af6ceed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686ce80d-81e1-42e9-88cc-accd54bda6bc","keywords":null,"link":"/vilag/20190119_Tobb_mint_hat_evre_iteltek_a_chicagoi_rendort_aki_lelotte_a_fekete_tinedzsert","timestamp":"2019. január. 19. 09:09","title":"Börtönbe megy a volt chicagói rendőr, aki lelőtte a fekete tinédzsert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselőt korrupciós ügyben gyanúsítják költségvetési csalással.","shortLead":"A fideszes képviselőt korrupciós ügyben gyanúsítják költségvetési csalással.","id":"20190118_Ma_is_az_ugyeszsegen_magyarazkodott_Simonka_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d8ce43-db1b-442b-ad88-cc4fb6b8560c","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Ma_is_az_ugyeszsegen_magyarazkodott_Simonka_Gyorgy","timestamp":"2019. január. 18. 18:22","title":"Ma is az ügyészségen magyarázkodott Simonka György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozat válságos állapotban került kórházba.","shortLead":"Az áldozat válságos állapotban került kórházba.","id":"20190118_Iszlamista_orosz_keselt_meg_egy_not_egy_norveg_plazaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4bee79-2222-4530-91fd-d3e40be19dee","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Iszlamista_orosz_keselt_meg_egy_not_egy_norveg_plazaban","timestamp":"2019. január. 18. 18:30","title":"Iszlamista orosz késelt meg egy nőt egy norvég plázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138fc39c-29b5-43f5-862b-3dfeb04c2bab","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikeresen felbocsátották pénteken azt a japán műholdat, amely a világon elsőként hoz létre mesterséges meteorzáport szórakoztató célú égi látványosságként.","shortLead":"Sikeresen felbocsátották pénteken azt a japán műholdat, amely a világon elsőként hoz létre mesterséges meteorzáport...","id":"20190118_ale_mesterseges_meteorzapor_kozmikus_tuzijatek_japan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=138fc39c-29b5-43f5-862b-3dfeb04c2bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d204eac-d509-463d-9045-d3be78c8039b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_ale_mesterseges_meteorzapor_kozmikus_tuzijatek_japan","timestamp":"2019. január. 18. 20:43","title":"Fellőtték a műholdat, ami mesterséges hullócsillagokat enged majd ki magából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc97672-3074-492f-b057-17b28d6681f7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök megelőlegezte a balkáni ország névváltoztatását, pedig az még messze nem végleges.","shortLead":"A magyar miniszterelnök megelőlegezte a balkáni ország névváltoztatását, pedig az még messze nem végleges.","id":"20190118_Orban_kicsit_eloreszaladt_mar_most_megvaltoztatta_Macedonia_nevet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bc97672-3074-492f-b057-17b28d6681f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc336de-2b4d-4585-bfa7-50b8ff83b81f","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Orban_kicsit_eloreszaladt_mar_most_megvaltoztatta_Macedonia_nevet","timestamp":"2019. január. 18. 20:52","title":"Orbán kicsit előreszaladt: már most megváltoztatta Macedónia nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]