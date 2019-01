Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9391c2d4-8da2-4ac0-a621-61ae2b14df47","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"\"Ez a film tulajdonképpen a szüleimnek lesz dedikálva\" – mondta Andy Vajna a Szabadság, szerelem című filmjéről. A Magyarországot 1956-ban elhagyó Vajna producerként 2006-ban forgatta le a forradalomról szóló filmjét, amelynek rendezője Goda Krisztina volt. Vajna a forgatásról készült werkfilmben azt mondta: azért ajánlja szüleinek a filmet, mert elég merészek voltak ahhoz, hogy mindenüket hátrahagyva megadják fiuknak a lehetőséget, hogy máshol, más rendszerben és más lehetőségek között is kipróbálja a szerencséjét. ","shortLead":"\"Ez a film tulajdonképpen a szüleimnek lesz dedikálva\" – mondta Andy Vajna a Szabadság, szerelem című filmjéről...","id":"20190121_andy_vajna_szabadsag_szerelem_forgatas_galeria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9391c2d4-8da2-4ac0-a621-61ae2b14df47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b4ee51-5934-4fe5-b1ab-71dad5261c58","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190121_andy_vajna_szabadsag_szerelem_forgatas_galeria","timestamp":"2019. január. 21. 11:38","title":"Andy Vajna: Ez a film a szüleimnek lesz dedikálva – Nagyítás-galéria a Szabadság, szerelem forgatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcbe861-f5ce-435d-ad60-b86718a1e238","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Adózóna összegyűjtötte, milyen adózási szabályokra érdemes figyelni, ha a munkavállalók közösségiautó-használatát szeretné a munkáltató finanszírozni.","shortLead":"Az Adózóna összegyűjtötte, milyen adózási szabályokra érdemes figyelni, ha a munkavállalók közösségiautó-használatát...","id":"20190121_Az_adozassal_is_jol_jarhat_a_ceg_ha_kozossegi_autoba_ulnek_a_dolgozoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdcbe861-f5ce-435d-ad60-b86718a1e238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8dd3d00-37ba-422e-98be-1dc278785947","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Az_adozassal_is_jol_jarhat_a_ceg_ha_kozossegi_autoba_ulnek_a_dolgozoi","timestamp":"2019. január. 21. 11:39","title":"Az adózással is jól járhat a cég, ha közösségi autóba ülnek a dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b32044-38c5-41f6-a747-4afda316d094","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán Hideo Sawada 2015-ben még arról beszélt, hogy a világ leghatékonyabb hotele lesz a 90 százalékban robotokat foglalkoztató Henn-na, mára viszont a gépek felét \"ki kellett rúgni\".","shortLead":"A japán Hideo Sawada 2015-ben még arról beszélt, hogy a világ leghatékonyabb hotele lesz a 90 százalékban robotokat...","id":"20190121_henn_na_japan_robothotel_munka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35b32044-38c5-41f6-a747-4afda316d094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba91b722-b8dd-453b-89f3-463da7b78d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_henn_na_japan_robothotel_munka","timestamp":"2019. január. 21. 17:03","title":"Gépdráma, géphorror: leselejtezték a robotokat a világ első robothotelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce360805-1d38-47dd-b14b-3228e8f54713","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minőségi hangtechnológiáiról ismert Dolby olyan alkalmazást készít, amellyel mobiljaink sokoldalú hangstúdióvá válhatnak. A projektet állítólag június óta tesztelik, így emberi számítás szerint most már nemsokára elő kell álniuk a programmal. ","shortLead":"A minőségi hangtechnológiáiról ismert Dolby olyan alkalmazást készít, amellyel mobiljaink sokoldalú hangstúdióvá...","id":"20190122_dolby_labs_dolby_live_dolby_234_hangstudio_zeneszerkeszto_okostelefonokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce360805-1d38-47dd-b14b-3228e8f54713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca98de0e-11a3-49fc-9e5c-c547859972c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_dolby_labs_dolby_live_dolby_234_hangstudio_zeneszerkeszto_okostelefonokra","timestamp":"2019. január. 22. 17:03","title":"Ez nagyot szólhat: profi hangos alkalmazást ad ki a Dolby, több ingyenes funkcióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f5f2e7-0ebe-4395-a6ac-5a8d20edba99","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A fényáteresztő beton gyártásával, a fejlesztésekkel sem állt le Losonczi Áron, de dédapja egykori ültetvényén szőlőt is termeszt Csongrádon. A feltaláló bora már versenyeken is nyert, pedig még pincéje sincs, de tervezi, hogy az idén az is lesz. ","shortLead":"A fényáteresztő beton gyártásával, a fejlesztésekkel sem állt le Losonczi Áron, de dédapja egykori ültetvényén szőlőt...","id":"20190121_Bort_arul_az_uvegbeton_feltalaloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10f5f2e7-0ebe-4395-a6ac-5a8d20edba99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ca56e7-54ea-44e7-9428-f25585b1b466","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Bort_arul_az_uvegbeton_feltalaloja","timestamp":"2019. január. 21. 15:20","title":"Világraszóló találmánnyal rukkolt elő, most visszavonultan él Csongrádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotify egyelőre az iPhone-ra és iPadre elérhető alkalmazásában teszteli azt az új funkciót, amelyben beállíthatjuk, melyik előadó(k)tól nem akarunk egyetlen saját dalt sem hallani.","shortLead":"A Spotify egyelőre az iPhone-ra és iPadre elérhető alkalmazásában teszteli azt az új funkciót, amelyben beállíthatjuk...","id":"20190121_spotify_enekes_letiltasa_eloado_letiltasa_r_kelly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c9ee0d-d932-474b-aa05-4dc09a3a7ee9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_spotify_enekes_letiltasa_eloado_letiltasa_r_kelly","timestamp":"2019. január. 21. 13:33","title":"Jön egy új funkció a Spotify-ba, bármelyik előadót letilthatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252ad0e6-00d8-4c97-b597-4552b3e29ecf","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A vasárnap elhunyt, filmproducerként hírnevet és elismerét szerző Andy Vajna 2011 óta magyar filmügyi kormánybiztosként dolgozott. Az utolsó tíz évéből, jórészt Budapesten készült képekből állítottunk össze egy galériát.","shortLead":"A vasárnap elhunyt, filmproducerként hírnevet és elismerét szerző Andy Vajna 2011 óta magyar filmügyi kormánybiztosként...","id":"20190120_Andy_Vajna_fotogaleria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=252ad0e6-00d8-4c97-b597-4552b3e29ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ebb2c79-48bc-4411-83c8-f04095f76d70","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190120_Andy_Vajna_fotogaleria","timestamp":"2019. január. 20. 20:40","title":"A Pappa Piától Robert de Niróig - Fotógaléria Andy Vajna utolsó tíz évéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn szavaznak az Európai Unió döntéshozói az új szerzői jogi irányelvről, amelynek 11. és 13. cikkelye ellen már számtalan szakember és szervezet tiltakozott. Jelen állás szerint könnyen lehet, hogy bukik a tervezet.","shortLead":"Hétfőn szavaznak az Európai Unió döntéshozói az új szerzői jogi irányelvről, amelynek 11. és 13. cikkelye ellen már...","id":"20190121_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a7ecd3-d9d4-4797-b3e7-80f59a85735e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","timestamp":"2019. január. 21. 08:03","title":"Váratlan fordulat: ma elbukhat az EU-s szabály, ami megváltoztatná az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]