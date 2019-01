Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2017-ben az egy lakosra jutó éves gyógyszerforgalom összértéke meghaladta a 48 ezer forintot.","shortLead":"2017-ben az egy lakosra jutó éves gyógyszerforgalom összértéke meghaladta a 48 ezer forintot.","id":"20190122_Hiaba_a_tbtamogatas_egyre_tobbet_koltunk_gyogyszerekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79062407-5e00-49c6-b6ca-26fec6bc1b23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Hiaba_a_tbtamogatas_egyre_tobbet_koltunk_gyogyszerekre","timestamp":"2019. január. 22. 07:46","title":"Hiába a tb-támogatás, egyre többet költünk gyógyszerekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4f4cd9-6318-4c4f-90e9-586f47337434","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kissé hihetetlennek tűnő tortúratesztnek vetették alá a Xiaomi függetlenné vált márkájának újdonságát, a Redmi Note 7-et. ","shortLead":"Kissé hihetetlennek tűnő tortúratesztnek vetették alá a Xiaomi függetlenné vált márkájának újdonságát, a Redmi Note...","id":"20190121_xiaomi_redmi_note_7_gorkorcsolya_toresteszt_torturateszt_ejtesteszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e4f4cd9-6318-4c4f-90e9-586f47337434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f57861a-265a-43e7-9e6b-cccd38955cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_xiaomi_redmi_note_7_gorkorcsolya_toresteszt_torturateszt_ejtesteszt","timestamp":"2019. január. 21. 20:33","title":"Görkorit csináltak ebből a mobilból, hogy teszteljék, mennyire törésálló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0a8619-95c9-4f33-9ac5-e4f0d95e0775","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új funkció került elő a legdrágább Galaxy S10 tippelt fegyvertárából. Ez a jellemző alapjaiban változtathatja meg a felhasználó és telefonja kapcsolatát.","shortLead":"Egy új funkció került elő a legdrágább Galaxy S10 tippelt fegyvertárából. Ez a jellemző alapjaiban változtathatja meg...","id":"20190122_samsung_galaxy_s10_x_life_pattern_funkcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd0a8619-95c9-4f33-9ac5-e4f0d95e0775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd182d1-0224-49ff-8341-7c82930ea5ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_samsung_galaxy_s10_x_life_pattern_funkcio","timestamp":"2019. január. 22. 11:03","title":"Ez lehet a Samsung Galaxy S10 titkos fegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube folyamatosan fejleszti mobilos appját, hogy a felhasználók kedvére tegyen. Az elkövetkező napokban újabb hasznos funkcióval bővítik a szolgáltatást.","shortLead":"A YouTube folyamatosan fejleszti mobilos appját, hogy a felhasználók kedvére tegyen. Az elkövetkező napokban újabb...","id":"20190123_youtube_video_lejatszas_ios_android_navigalas_mobilrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7ca358-f2be-45e3-8e1b-3bf58284cd1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_youtube_video_lejatszas_ios_android_navigalas_mobilrol","timestamp":"2019. január. 23. 08:03","title":"Nagy változás jön a YouTube-videóknál, könnyebb lesz a lejátszás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cef2ed-abc0-42c0-a9e4-52b437876d81","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szokásos pünkösdszombati búcsút csak egy héttel a látogatás után tartják, de akik Ferenc pápa látogatásának idején érkeznek, azok is részesülhetnek benne.","shortLead":"A szokásos pünkösdszombati búcsút csak egy héttel a látogatás után tartják, de akik Ferenc pápa látogatásának idején...","id":"20190122_A_papa_latogatasanak_napjaira_is_kiterjesztik_a_csiksomlyoi_bucsut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71cef2ed-abc0-42c0-a9e4-52b437876d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94575332-6b15-49c1-8b02-0ee541ce1f1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_A_papa_latogatasanak_napjaira_is_kiterjesztik_a_csiksomlyoi_bucsut","timestamp":"2019. január. 22. 11:30","title":"A pápa látogatásának napjaira is kiterjesztik a csíksomlyói búcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345da092-4ec3-48c9-aafe-a8ce69b6d598","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A tervek szerint az épület a gigaköltséggel épülő Nemzeti Korcsolyázó Központ része lesz, de a Népstadion példája miatt idegesek az épített környezeti örökségért aggódó szakemberek. Az egykori buszgarázs épülete műemlék, de ez nem szokott gondot jelenteni a beruházásoknál.","shortLead":"A tervek szerint az épület a gigaköltséggel épülő Nemzeti Korcsolyázó Központ része lesz, de a Népstadion példája miatt...","id":"20190122_Meg_nem_tudni_megmarade_a_korcsolyakomplexum_reszeve_valo_Recsei_Kozpont_epulete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=345da092-4ec3-48c9-aafe-a8ce69b6d598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcf2e3f-50be-46a1-a3f6-a454edc088df","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Meg_nem_tudni_megmarade_a_korcsolyakomplexum_reszeve_valo_Recsei_Kozpont_epulete","timestamp":"2019. január. 22. 16:31","title":"Megmarad-e a korcsolyakomplexummá alakított Récsei Központ műemléképülete?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen tiltanák a kémkedéssel vádolt Huawei eszközeinek használatát. Németországban most azon gondolkoznak, hogy az Egyesült Államok és Ausztrália után az 5G-s fejlesztésekben is ellehetetlenítenék a kínai céget.","shortLead":"Egyre többen tiltanák a kémkedéssel vádolt Huawei eszközeinek használatát. Németországban most azon gondolkoznak...","id":"20190122_nemetorszag_huawei_5g_halozatfejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7727289-0192-4256-95e4-2d8657d65bcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_nemetorszag_huawei_5g_halozatfejlesztes","timestamp":"2019. január. 22. 10:03","title":"Bekeményítenének a németek, hogy a Huawei kénytelen legyen kivonulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4b2c54-3db0-4f99-924c-d73948dd7e0d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az együttes kivizsgáltatja, hogyan bánnak a nőkkel a bangladesi gyárban.","shortLead":"Az együttes kivizsgáltatja, hogyan bánnak a nőkkel a bangladesi gyárban.","id":"20190121_spice_girls_jotekonysag_polo_comic_relief_banglades","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b4b2c54-3db0-4f99-924c-d73948dd7e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e745d0-5d6c-43ef-955f-76d9b9c5e801","keywords":null,"link":"/elet/20190121_spice_girls_jotekonysag_polo_comic_relief_banglades","timestamp":"2019. január. 21. 20:45","title":"Éhbérért dolgoztatott, megalázott nők gyártják a Spice Girls jótékonysági pólóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]