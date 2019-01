Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre több területet lefed a visszatérése.","shortLead":"Egyre több területet lefed a visszatérése.","id":"20190122_Most_mar_reklamfilmben_is_hallhatjuk_Kulka_Janost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1452169a-2fd6-4256-bb79-ff464d472f4d","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Most_mar_reklamfilmben_is_hallhatjuk_Kulka_Janost","timestamp":"2019. január. 22. 13:25","title":"Most már reklámfilmben is hallhatjuk Kulka Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce360805-1d38-47dd-b14b-3228e8f54713","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minőségi hangtechnológiáiról ismert Dolby olyan alkalmazást készít, amellyel mobiljaink sokoldalú hangstúdióvá válhatnak. A projektet állítólag június óta tesztelik, így emberi számítás szerint most már nemsokára elő kell álniuk a programmal. ","shortLead":"A minőségi hangtechnológiáiról ismert Dolby olyan alkalmazást készít, amellyel mobiljaink sokoldalú hangstúdióvá...","id":"20190122_dolby_labs_dolby_live_dolby_234_hangstudio_zeneszerkeszto_okostelefonokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce360805-1d38-47dd-b14b-3228e8f54713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca98de0e-11a3-49fc-9e5c-c547859972c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_dolby_labs_dolby_live_dolby_234_hangstudio_zeneszerkeszto_okostelefonokra","timestamp":"2019. január. 22. 17:03","title":"Ez nagyot szólhat: profi hangos alkalmazást ad ki a Dolby, több ingyenes funkcióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe1e719-a4b7-41ce-9caf-57e924b44aa2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a napokban bejelentette: a Windows 8.1-es mobilok után hamarosan a Windows 10-et futtató okostelefonok támogatását is leállítják, nem készítenek hozzá több biztonsági frissítést.","shortLead":"A Microsoft a napokban bejelentette: a Windows 8.1-es mobilok után hamarosan a Windows 10-et futtató okostelefonok...","id":"20190121_microsoft_windows_phone_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fe1e719-a4b7-41ce-9caf-57e924b44aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255a8fa4-fe45-4903-bec1-a4fac631dc96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_microsoft_windows_phone_okostelefon","timestamp":"2019. január. 21. 13:03","title":"Szomorú vég: androidos mobilt és iPhone-t ajánl felhasználóinak a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d2ca97-c1a1-40eb-866e-9c4731cfbf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy csökkentsék a károsanyag-kibocsátást, 130 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetnének be a német autópályákon. Ilyen még nem történt.","shortLead":"Hogy csökkentsék a károsanyag-kibocsátást, 130 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetnének be a német autópályákon...","id":"20190121_nemet_autopalya_sebessegkorlatozas_karosanyag_kibocsatas_szen_dioxid_parizsi_klimaegyezmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24d2ca97-c1a1-40eb-866e-9c4731cfbf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ae94a7-941b-48d3-b6d7-3f9f11278622","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_nemet_autopalya_sebessegkorlatozas_karosanyag_kibocsatas_szen_dioxid_parizsi_klimaegyezmeny","timestamp":"2019. január. 21. 18:33","title":"Nem lesz több száguldozás a német autópályákon a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fffc29ca-da69-4856-a5a7-0314fcdd276f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Fájó év volt Ukrajna számára 2014: a Viktor Janukovics államfő bukását hozó kijevi forradalom után az 1991 óta független államtól Oroszország elcsatolta a Krímet, a kelet országrészben pedig hathatós támogatást nyújtott az orosz párti szakadároknak. A gyászos év ugyanakkor felgyorsította az ukrán nemzettudat erősödését, a politikai nemzet létrejöttét. Néha éppen a nemzeti kisebbségek kárára.","shortLead":"Fájó év volt Ukrajna számára 2014: a Viktor Janukovics államfő bukását hozó kijevi forradalom után az 1991 óta...","id":"20190121_Igy_erosodik_az_ukran_nemzettudat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fffc29ca-da69-4856-a5a7-0314fcdd276f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6b00af-fe49-4897-be54-7ffe49960aea","keywords":null,"link":"/vilag/20190121_Igy_erosodik_az_ukran_nemzettudat","timestamp":"2019. január. 21. 19:49","title":"Így erősödik az ukrán nemzettudat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea796a1-8f16-465f-bfcb-7b8655333f37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rövid időn belül két olyan eset is napvilágot látott, amikor azonnal elvették a hivatásos sofőrök jogosítványát.","shortLead":"Rövid időn belül két olyan eset is napvilágot látott, amikor azonnal elvették a hivatásos sofőrök jogosítványát.","id":"20190122_kamionos_birsag_jogositvany_elvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fea796a1-8f16-465f-bfcb-7b8655333f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19749560-56d8-4418-b7fc-73df2b3b2df0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190122_kamionos_birsag_jogositvany_elvetel","timestamp":"2019. január. 22. 15:09","title":"Úgy tűnik, bekeményítettek a szabálytalankodó kamionosokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kedd délelőtt 12 százalékos mínuszban voltak.","shortLead":"Kedd délelőtt 12 százalékos mínuszban voltak.","id":"20190122_Andy_Vajna_halala_ota_mar_30_szazalekot_zuhantak_tozsdei_cegenek_reszvenyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72946a9f-5a57-44d6-b0e8-83fd7fb7bf64","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Andy_Vajna_halala_ota_mar_30_szazalekot_zuhantak_tozsdei_cegenek_reszvenyei","timestamp":"2019. január. 22. 12:26","title":"Andy Vajna halála óta már 30 százalékot zuhantak tőzsdei cégének részvényei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a348d12c-bc2c-4f79-8b21-99b94059ca42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"290 lámpaoszlop fogja szolgáltatni a fényt.","shortLead":"290 lámpaoszlop fogja szolgáltatni a fényt.","id":"20190122_Uj_kozvilagitast_kap_a_Varosliget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a348d12c-bc2c-4f79-8b21-99b94059ca42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8922e2eb-d86e-4e7a-abf8-ee58a29d2680","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Uj_kozvilagitast_kap_a_Varosliget","timestamp":"2019. január. 22. 09:18","title":"Új közvilágítást kap a Városliget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]