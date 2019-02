Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Ezért meggondoltam magam" - magyarázta a politikus első interjújában, amit menekülése óta adott. Megszólalt Gruevszki: Meggyilkoltak volna, ha otthon megyek börtönbe

A gyerekek maradnak, csak arra ösztönzik a nevelőszülőket, hogy saját otthonaikban maradjanak, így fokozatosan eladják az ingatlanokat. Azért kellett így dönteniük, mert az anyaalapítvány más régiókra csoportosítja át a forrásait. Az ÁGOTA, a szintén állami gondoskodásban élő gyermekeket támogató alapítvány pedig állami pénzből telket vásárolt.

Eladja apránként az ingatlanjait az SOS Gyermekfalu Alapítvány Közzétették a vagyonnyilatkozatokat; Tállai András azt üzente, nincs is a törvényben konkrét nap a nyugdíjutalásra; megállapodtak a győri Audi-gyár sztrájkoló dolgozói és a cégvezetés. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.

És akkor meglett Orbán Viktor első milliója

A helyiek szerint elviselhetetlen forgalmat okozna az autóút nyugati szakaszának építése, a megoldásért kezdeményeztek aláírásgyűjtést.

Még durvább dugóktól tartanak a Pilis-környékiek az M0 építése miatt

Vissza akarja szerezni állását az a müezzin, akit az izraeli Akkó egyik mecsetjéből az után bocsátottak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c524beb-ad54-40f8-8825-52d69a47ef7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vissza akarja szerezni állását az a müezzin, akit az izraeli Akkó egyik mecsetjéből az után bocsátottak el, hogy a közösségi oldalakon megjelent egy olyan kép róla, amint részt vett egy testépítő versenyen.","shortLead":"Vissza akarja szerezni állását az a müezzin, akit az izraeli Akkó egyik mecsetjéből az után bocsátottak el, hogy a közösségi oldalakon megjelent egy olyan kép róla, amint részt vett egy testépítő versenyen.

Kirúgták a müezzint, aki testépítőként versenyzett

A mülhauseni önkormányzat meggondolta magát.

Mégsem költözhet a haláltábor helyére kolbászmúzeum

Jócskán elmaradunk még a visegrádi négyek többi országától is, Németország pedig fényévekre van.

Még mindig a magyar minimálbér az egyik legalacsonyabb az EU-ban

Ezt a hivatalban lévő elnök javasolta.

Előrehozott parlamenti választásokat tarthatnak Venezuelában