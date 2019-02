Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben találkozott csütörtökön az EU vezetőivel Theresa May brit kormányfő. Mivel a holtpontról megint nem sikerült elmozdítani a tárgyalásokat, feleslegesen nem rabolnánk olvasóink idejét.","shortLead":"Brüsszelben találkozott csütörtökön az EU vezetőivel Theresa May brit kormányfő. Mivel a holtpontról megint nem...","id":"20190207_Ha_egy_tekintettel_olni_lehetne_mai_Brexitosszefoglalonk_egy_kepben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0e97b3-3671-4e19-8137-fd9a8ea7573e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Ha_egy_tekintettel_olni_lehetne_mai_Brexitosszefoglalonk_egy_kepben","timestamp":"2019. február. 07. 17:38","title":"Ha egy tekintettel ölni lehetne: mai Brexit-összefoglalónk egy képben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80902a3c-48f4-409b-9cdb-e87b8039a413","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A „rossz irányba mész figyelmeztetés”, már létezik egy ideje, de csak lassan terjed.","shortLead":"A „rossz irányba mész figyelmeztetés”, már létezik egy ideje, de csak lassan terjed.","id":"20190207_bosch_szemben_forgalommal_fiigyelmezteto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80902a3c-48f4-409b-9cdb-e87b8039a413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326bce14-a7cf-4dc6-9b13-1902d1227f2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_bosch_szemben_forgalommal_fiigyelmezteto","timestamp":"2019. február. 07. 14:20","title":"A Bosch kitalált valamit az autópályára szemből felhajtók figyelmeztetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Törtei-Takács Kriszta súlyosan autista, értelmi fogyatékos fiát várta, amikor lecsaptak rá, és bevitték.","shortLead":"Törtei-Takács Kriszta súlyosan autista, értelmi fogyatékos fiát várta, amikor lecsaptak rá, és bevitték.","id":"20190206_rabositas_klubradio_musorvezeto_rokkantkartya_tortei_takacs_kriszta_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13d41da-a77d-4526-bf77-de4e2a2efac9","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_rabositas_klubradio_musorvezeto_rokkantkartya_tortei_takacs_kriszta_rendorseg","timestamp":"2019. február. 06. 22:20","title":"Rabosították a Klubrádió műsorvezetőjét, mert azt hitték, csal a rokkantkártyával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2665281-f88d-4c47-96a2-a6d1380e8091","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amennyiben komoly értéket képvisel a kocsi, akkor elegendő hátul rendszámot tenni rá, legalábbis egy új törvényjavaslat szerint. ","shortLead":"Amennyiben komoly értéket képvisel a kocsi, akkor elegendő hátul rendszámot tenni rá, legalábbis egy új törvényjavaslat...","id":"20190207_ha_eleg_draga_az_auto_akkor_nem_kell_ra_elso_rendszam__ez_az_uj_amerikai_otlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2665281-f88d-4c47-96a2-a6d1380e8091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca036f2d-a6a6-4165-b22e-e033bce22f4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_ha_eleg_draga_az_auto_akkor_nem_kell_ra_elso_rendszam__ez_az_uj_amerikai_otlet","timestamp":"2019. február. 07. 08:21","title":"Ha elég drága az autó, akkor nem kell rá első rendszám - ez az új amerikai ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7ef1b1-b52e-4e42-80e3-7bc6230beb0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó tisztában van azzal, hogy nincs mindenkinek több millió eurója egy új sportkocsira. Így a legújabb modell \"csak\" 1 millió euróba fog kerülni.","shortLead":"A gyártó tisztában van azzal, hogy nincs mindenkinek több millió eurója egy új sportkocsira. Így a legújabb modell...","id":"20190207_a_beleposzintu_olcso_auto_ami_meg_igy_is_320_millio_forintba_kerul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d7ef1b1-b52e-4e42-80e3-7bc6230beb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898a6717-d3a1-4643-94fb-b66ad89c74fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_a_beleposzintu_olcso_auto_ami_meg_igy_is_320_millio_forintba_kerul","timestamp":"2019. február. 07. 13:21","title":"A belépőszintű olcsó autó, ami még így is 320 millió forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ef0f45-0e5f-4169-bb44-d0b68a773c20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai és kínai kutatók által készített tanulmányból derült ki, hogy a Tejútrendszer pereme meggörbült. Aggódni ugyanakkor nem kell.","shortLead":"Amerikai és kínai kutatók által készített tanulmányból derült ki, hogy a Tejútrendszer pereme meggörbült. Aggódni...","id":"20190207_tejutrendszer_gorbulet_csillaglemez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67ef0f45-0e5f-4169-bb44-d0b68a773c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512a8957-3957-4014-b3c7-0d7d5cccbd27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_tejutrendszer_gorbulet_csillaglemez","timestamp":"2019. február. 07. 20:03","title":"Meggörbült a Tejútrendszer széle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanis megalakultak a sztrájkbizottságok.","shortLead":"Ugyanis megalakultak a sztrájkbizottságok.","id":"20190208_A_kozszferaban_is_sztrajk_johet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4552d135-7442-4884-b944-9841b22040ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_A_kozszferaban_is_sztrajk_johet","timestamp":"2019. február. 08. 12:41","title":"A közszférában is sztrájk jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e88177-60ee-4e72-92ec-e44375fb4f19","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Évértékelő beszéde előtt a volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke helyzetértékelő dolgozatot közölt pártja honlapján. Szerinte ma az ellenzéknek minden értelemben rendszeralternatívát kell állítani Orbánnal szemben, egyeztetni lépéseit, összehangolni akcióit.","shortLead":"Évértékelő beszéde előtt a volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke helyzetértékelő dolgozatot közölt pártja...","id":"20190208_Gyurcsany_Ez_mar_lazadasGyurcsany_Ez_mar_lazadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48e88177-60ee-4e72-92ec-e44375fb4f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7c445f-a323-497b-a4bd-c5db5d44c701","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Gyurcsany_Ez_mar_lazadasGyurcsany_Ez_mar_lazadas","timestamp":"2019. február. 08. 06:00","title":"Gyurcsány: Ez már lázadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]