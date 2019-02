Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f2c1624-7bcf-43d1-b6c9-256113e7c0a0","c_author":"Z. B.","category":"elet","description":"Az óbudai közgyűlés legutóbbi ülésén támogatta a civilek ötletét. A part rendbetételére is lesz forrás, és szándékoznak több köztulajdont közösségi célokra fordítani.","shortLead":"Az óbudai közgyűlés legutóbbi ülésén támogatta a civilek ötletét. A part rendbetételére is lesz forrás, és szándékoznak...","id":"20190208_Szabadstrand_lehet_a_Romaiparton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f2c1624-7bcf-43d1-b6c9-256113e7c0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b1c7e3-0700-480c-8d02-86e4dd360580","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Szabadstrand_lehet_a_Romaiparton","timestamp":"2019. február. 08. 14:42","title":"Szabadstrand lehet a Római-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Nem csak a Facebooknak, a szolgáltatáshoz tartozó többi oldalnak is fontos része a felhasználókról való adatgyűjtés, majd azok összesítése, ez azonban a német versenyhivatal szerint problémás.","shortLead":"Nem csak a Facebooknak, a szolgáltatáshoz tartozó többi oldalnak is fontos része a felhasználókról való adatgyűjtés...","id":"20190207_facebook_adatgyujtesi_gyakorlat_nemet_szovetsegi_versenyhivatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914f5069-1ae2-4c40-b90e-876f3e7ccedb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_facebook_adatgyujtesi_gyakorlat_nemet_szovetsegi_versenyhivatal","timestamp":"2019. február. 07. 21:03","title":"Begurultak a németek a Facebookra, komoly változtatást követelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca85c68-1e3a-4eb7-932b-8755fe74a57f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy norvég bolt zseniális reklámot talált ki - ha már itt a tél.","shortLead":"Egy norvég bolt zseniális reklámot talált ki - ha már itt a tél.","id":"20190207_Ilyen_amikor_a_Tronok_harca_sztarja_kisbabakent_cipeli_az_embereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ca85c68-1e3a-4eb7-932b-8755fe74a57f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44f71c1-5ac7-4c14-837b-8d6cd760ba2f","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Ilyen_amikor_a_Tronok_harca_sztarja_kisbabakent_cipeli_az_embereket","timestamp":"2019. február. 07. 09:41","title":"Ilyen, amikor a Trónok harca sztárja babahordozóban cipeli az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Gulyás szerint elképzelhetetlen, hogy az EB-alelnök a közelgő kampány alatt a bizottságban dolgozzon.","shortLead":"Gulyás szerint elképzelhetetlen, hogy az EB-alelnök a közelgő kampány alatt a bizottságban dolgozzon.","id":"20190206_Gulyas_Gergely_levelben_uzent_Junckernek_Timmermanst_tegyek_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c00d50-8731-4440-b85c-415d8ee95a7d","keywords":null,"link":"/vilag/20190206_Gulyas_Gergely_levelben_uzent_Junckernek_Timmermanst_tegyek_ki","timestamp":"2019. február. 06. 20:50","title":"Gulyás Gergely levélben üzent Junckernek: Timmermanst tegyék ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d7d43f-6b6c-4d5a-9761-2dc0936b32bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrég nyilvánosságra került szabadalom megmutatja, miként képzeli el a Samsung a jövőbeli eszközök szelfikamerájának elhelyezését.","shortLead":"Egy nemrég nyilvánosságra került szabadalom megmutatja, miként képzeli el a Samsung a jövőbeli eszközök...","id":"20190208_samsung_szabadalom_kamera_s_pen_galaxy_note","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2d7d43f-6b6c-4d5a-9761-2dc0936b32bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf6559c-0b4e-4234-8b63-8b2ff76bd5be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_samsung_szabadalom_kamera_s_pen_galaxy_note","timestamp":"2019. február. 08. 15:03","title":"A Samsung ötlete: a telefon helyett (vagy mellett) a tollba tennék a kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4230e782-c1de-43c4-8fe6-19153f17fab6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Google internetes cég megkezdte az oroszországi internetes keresések szűrését, és elérhetetlenné tesz bizonyos találatokat. Ezzel eleget tesz az amerikai óriással évek óta alkudozó orosz hatóságok követeléseinek.","shortLead":"A Google internetes cég megkezdte az oroszországi internetes keresések szűrését, és elérhetetlenné tesz bizonyos...","id":"20190207_A_Google_szurni_kezdte_az_oroszorszagi_netes_kereseseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4230e782-c1de-43c4-8fe6-19153f17fab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a50b56-5d2b-4e60-ae25-3fb5b99edb8b","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_A_Google_szurni_kezdte_az_oroszorszagi_netes_kereseseket","timestamp":"2019. február. 07. 14:30","title":"A Google szűrni kezdte az oroszországi netes kereséseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a10473b-3cec-4271-be86-10cf4467c5e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kovács Jónás a Lego cég történetét dolgozta fel, az ötlet limitált szériában jelenik majd meg.\r

\r

","shortLead":"Kovács Jónás a Lego cég történetét dolgozta fel, az ötlet limitált szériában jelenik majd meg.\r

\r

","id":"20190207_Magyar_dizajner_Legoszettje_kerul_sorozatgyartasba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a10473b-3cec-4271-be86-10cf4467c5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cabefaa-4d33-4e65-8dc9-774099ad9767","keywords":null,"link":"/kkv/20190207_Magyar_dizajner_Legoszettje_kerul_sorozatgyartasba","timestamp":"2019. február. 07. 10:18","title":"Magyar dizájner Lego-szettje kerül sorozatgyártásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b54a57e-eaf6-4a2f-963a-fe68355e0f60","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna mindenképpen szóba kerül majd a hétfői budapesti találkozón. ","shortLead":"Ukrajna mindenképpen szóba kerül majd a hétfői budapesti találkozón. ","id":"20190207_Orban_Viktor_elarulta_kemeny_kerdesekrol_is_targyal_majd_az_amerikai_kulugyminiszterrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b54a57e-eaf6-4a2f-963a-fe68355e0f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b635133-2ead-4daa-94d0-aa20118e27cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Orban_Viktor_elarulta_kemeny_kerdesekrol_is_targyal_majd_az_amerikai_kulugyminiszterrel","timestamp":"2019. február. 07. 14:48","title":"Orbán Viktor elárulta: kemény kérdésekről is tárgyal majd az amerikai külügyminiszterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]