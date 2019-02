Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"489b3909-7fe9-4b1e-a805-7c6870b94380","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy letört faágat használtak a belfasti állatkert csimpánzai, hogy egy kis séta kedvéért meglépjenek a saját körbezárt területükről. A videót készítő család gyerekeinek nagyon tetszett az attrakció, az állatkerti gondozók valószínűleg kevésbé lelkesek.","shortLead":"Egy letört faágat használtak a belfasti állatkert csimpánzai, hogy egy kis séta kedvéért meglépjenek a saját körbezárt...","id":"20190210_Igy_lepnek_meg_a_belfasti_allatkert_csimpanzai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=489b3909-7fe9-4b1e-a805-7c6870b94380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53264166-5e43-4075-b93c-cb6da626570d","keywords":null,"link":"/vilag/20190210_Igy_lepnek_meg_a_belfasti_allatkert_csimpanzai","timestamp":"2019. február. 10. 15:05","title":"Így lépnek meg a belfasti állatkert csimpánzai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846191ad-5de7-46f4-a54c-c2b0f86807f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190210_Orban_mar_a_Varkert_Bazarban_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=846191ad-5de7-46f4-a54c-c2b0f86807f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794862ca-d8e2-44aa-bc21-110f524bec54","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Orban_mar_a_Varkert_Bazarban_van","timestamp":"2019. február. 10. 14:16","title":"Orbán már a Várkert Bazárban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4f98ee-4c91-4a07-8ae6-cc9adf935b26","c_author":"Papp Petra Anna","category":"kultura","description":"Végigkísérte Molnár Ferenc életét egyik legnépszerűbb karaktere, a Liliom; a Vígszínházban bemutatott darab nőcsábász rikkancsának figurájába az író magát, családjával szembeni frusztrációját is beleszőtte.","shortLead":"Végigkísérte Molnár Ferenc életét egyik legnépszerűbb karaktere, a Liliom; a Vígszínházban bemutatott darab nőcsábász...","id":"201906__liliom__molnar_ferenc__kiirt_lelkiismeret__lopott_csillag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e4f98ee-4c91-4a07-8ae6-cc9adf935b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0773dd73-1411-4e23-afae-6372e5e1f7b9","keywords":null,"link":"/kultura/201906__liliom__molnar_ferenc__kiirt_lelkiismeret__lopott_csillag","timestamp":"2019. február. 10. 11:00","title":"Világhírű musicalfeldolgozását szégyellte, de Molnár Ferenc Liliomja nem megy ki a divatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df83024-fbe6-471a-86db-39a96910ec68","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A thai király nővérét miniszterelnöknek jelölő párt bejelentette, miután az uralkodó ellenezte a lépést, visszavonja a döntést. Vajiralongkorn arra hivatkozva nevezte elfogadhatatlannak húga lépését, hogy a thai hagyományok szerint a királyi család tagjai nem vesznek részt a politikában.","shortLead":"A thai király nővérét miniszterelnöknek jelölő párt bejelentette, miután az uralkodó ellenezte a lépést, visszavonja...","id":"20190209_Egy_napig_tartott_a_thai_kiraly_noverenek_miniszterelnoki_jelolese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0df83024-fbe6-471a-86db-39a96910ec68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c6f321-dde8-47dc-8759-4824503da8e6","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Egy_napig_tartott_a_thai_kiraly_noverenek_miniszterelnoki_jelolese","timestamp":"2019. február. 09. 10:00","title":"Egy napig tartott a thai király nővérének miniszterelnöki jelölése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A britek többsége azt szeretné, ha Theresa May miniszterelnök kormánya elhalasztaná a Brexitet, azaz Nagy-Britannia EU-ból való kilépését. Az eredeti tervek szerint a kilépés détuma 2019. március 29-e lenne.","shortLead":"A britek többsége azt szeretné, ha Theresa May miniszterelnök kormánya elhalasztaná a Brexitet, azaz Nagy-Britannia...","id":"20190210_A_britek_tobbsege_a_Brexit_elhalasztasat_akarja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bfed03-b195-4eb8-96a5-91d57b050fd8","keywords":null,"link":"/vilag/20190210_A_britek_tobbsege_a_Brexit_elhalasztasat_akarja","timestamp":"2019. február. 10. 12:59","title":"A britek többsége a Brexit elhalasztását akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kuplungot is leégette, az őrnek a füst lett gyanús. ","shortLead":"A kuplungot is leégette, az őrnek a füst lett gyanús. ","id":"20190210_Nem_tudta_beinditani_a_feltort_jarmuvet_a_biztonsagi_ortol_kert_segitseget_a_busztolvaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d64c82-2d60-41ec-8653-76b43a733871","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Nem_tudta_beinditani_a_feltort_jarmuvet_a_biztonsagi_ortol_kert_segitseget_a_busztolvaj","timestamp":"2019. február. 10. 19:41","title":"Nem tudta beindítani a feltört járművet, a biztonsági őrtől kért segítséget a busztolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05e4082-47c1-44bb-9334-4a17154bfeb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy flashmob keretein belül pillanatok alatt felfújták a pöttyöket. ","shortLead":"Egy flashmob keretein belül pillanatok alatt felfújták a pöttyöket. ","id":"20190210_Szemeszeti_klinika_Segitseg_kozvetitok_sarga_pottyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d05e4082-47c1-44bb-9334-4a17154bfeb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997e4f45-19f1-4ab0-9adf-51efe780dcc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Szemeszeti_klinika_Segitseg_kozvetitok_sarga_pottyok","timestamp":"2019. február. 10. 11:43","title":"Nem pótolták a kopott sárga pöttyöket a szemészeti klinika előtt, akcióba lendültek a civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042a5d4d-e644-4db3-b964-fed5f715c7da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfiak azonosításához.","shortLead":"A józsefvárosi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfiak azonosításához.","id":"20190210_1_es_villamos_utes_ablak_garazdasag_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=042a5d4d-e644-4db3-b964-fed5f715c7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ca2624-1bb3-4ab3-be87-872aeaea8a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_1_es_villamos_utes_ablak_garazdasag_rendorseg","timestamp":"2019. február. 10. 13:38","title":"Megütöttek egy utast az 1-es villamoson, őket keresi a rendőrség - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]