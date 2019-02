Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edaef48f-dc25-4e07-8e48-6f4668672479","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel két évtizeddel csendben bezárta új-fundlandi gyárát az Atlantic Seafood Sauce Company nevű cég, s diszkréten ott hagyott több mint száz kádnyi, már kész halszószt. Bár Kanada ezen a részén általában hideg van, a szósz természetesen megromlott, s az üzemnek helyet adó St. Mary-ben évek óta elviselhetetlen bűz terjeng. Egyelőre senki sem akarja elvinni a kádakat.","shortLead":"Közel két évtizeddel csendben bezárta új-fundlandi gyárát az Atlantic Seafood Sauce Company nevű cég, s diszkréten ott...","id":"20190209_17_eve_szenved_a_buztol_egy_kanadai_varos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edaef48f-dc25-4e07-8e48-6f4668672479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e99fb4-b9c1-4b1e-a913-58e2a7493ea4","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_17_eve_szenved_a_buztol_egy_kanadai_varos","timestamp":"2019. február. 09. 08:27","title":"17 éve szenved az otthagyott rothadó halszósz bűzétől egy kanadai város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legtöbben Ukrajnában és Szerbiában fertőzödtek meg. ","shortLead":"A legtöbben Ukrajnában és Szerbiában fertőzödtek meg. ","id":"20190208_Egy_ev_alatt_megharomszorozodott_a_kanyaros_esetek_szama_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd3a6d5-a612-4403-975f-826ebba64bcf","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Egy_ev_alatt_megharomszorozodott_a_kanyaros_esetek_szama_Europaban","timestamp":"2019. február. 08. 04:56","title":"Egy év alatt megháromszorozódott a kanyarós esetek száma Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46af9592-2e97-4a0f-a39b-507a87440d8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Drámai a helyzet a több mint negyvenezer ember lakta rukbáni menekülttáborban a polgárháború sújtotta Szíria délnyugati részén az ENSZ szerint. A világszervezet élelmezési programjának (WFP) Szíriáért felelős szóvivője a dpa hírügynökségben szombaton megjelent nyilatkozatában azt mondta, a rukbáni az egyik legsúlyosabb humanitárius szükséghelyzet, amelyet eddig látott.","shortLead":"Drámai a helyzet a több mint negyvenezer ember lakta rukbáni menekülttáborban a polgárháború sújtotta Szíria délnyugati...","id":"20190209_Sorra_halnak_meg_a_nok_es_a_gyerekek_az_egyik_sziriai_menekulttaborban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46af9592-2e97-4a0f-a39b-507a87440d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82979b70-afab-45d5-82e6-2e17232a1de3","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Sorra_halnak_meg_a_nok_es_a_gyerekek_az_egyik_sziriai_menekulttaborban","timestamp":"2019. február. 09. 11:56","title":"Sorra halnak meg a nők és a gyerekek az egyik szíriai menekülttáborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1069525b-b014-43f1-a3e6-c3f857f05418","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Útban Magyarországra eltűnt egy válogatott iráni ökölvívó Bécsben - jelentette szombaton az Isna iráni hírügynökség, hozzátéve, hogy Mobin Kahrareh vélhetően megszökött az iráni küldöttségtől, hogy politikai menedéket kérjen Ausztriában.","shortLead":"Útban Magyarországra eltűnt egy válogatott iráni ökölvívó Bécsben - jelentette szombaton az Isna iráni hírügynökség...","id":"20190209_Az_egyik_irani_bokszolonak_elege_lett_a_hazajabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1069525b-b014-43f1-a3e6-c3f857f05418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf721042-5aaf-43b1-9889-9d18a6764ca3","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Az_egyik_irani_bokszolonak_elege_lett_a_hazajabol","timestamp":"2019. február. 09. 14:02","title":"Az egyik iráni bokszolónak elege lett a hazájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab598111-58b7-4d4f-9b37-8783f2666418","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sokak kedvencévé vált egykori iPhone SE kapcsán egy neves tervező eljátszott a gondolattal, hogy milyen lehetne az iPhone XE, amit hasonló meggondolás alapján készítene el az Apple.","shortLead":"A sokak kedvencévé vált egykori iPhone SE kapcsán egy neves tervező eljátszott a gondolattal, hogy milyen lehetne...","id":"20190208_antonio_de_rosa_koncepcio_video_iphone_xe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab598111-58b7-4d4f-9b37-8783f2666418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16017d1b-8780-4833-9f3d-08f5c0155fa2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_antonio_de_rosa_koncepcio_video_iphone_xe","timestamp":"2019. február. 08. 11:03","title":"Óriási sikere volt pár éve az olcsó iPhone-nak, ilyen lehetne az utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6394b60-f48b-4c66-987c-4c3cda11b7d7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A heves esőzések miatt több út víz alá került. Máshol a kidőlt fák miatt nem lehet közlekedni. ","shortLead":"A heves esőzések miatt több út víz alá került. Máshol a kidőlt fák miatt nem lehet közlekedni. ","id":"20190207_Egy_honapnyi_eso_hullott_le_Rio_de_Janeirora_ket_ora_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6394b60-f48b-4c66-987c-4c3cda11b7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b9f622-9f9a-4934-8a01-91180ea39958","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Egy_honapnyi_eso_hullott_le_Rio_de_Janeirora_ket_ora_alatt","timestamp":"2019. február. 07. 20:45","title":"Egy hónapnyi eső hullott le Rio de Janeiróra két óra alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3f3f9f-7734-4374-85f4-17025f9cc56b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak tesztüzemben működik, de már most segíthet megvédeni a felhasználókat a Google Chrome legújabb funkciója.","shortLead":"Egyelőre csak tesztüzemben működik, de már most segíthet megvédeni a felhasználókat a Google Chrome legújabb funkciója.","id":"20190208_google_chrome_bongeszo_weboldal_cime_elgepeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd3f3f9f-7734-4374-85f4-17025f9cc56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13fa66c7-e6ed-41f1-84f9-a4ac40e24989","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_google_chrome_bongeszo_weboldal_cime_elgepeles","timestamp":"2019. február. 08. 08:03","title":"Kapcsolja be már most a Chrome böngésző új funkcióját, meghálálja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0845dfd0-c29b-4999-8cac-41c99fbb6cf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges lehetőséget kínál felhasználóinak a OnePlus: a gyártó a vásárlóktól vár ötleteket arra, milyen funkciókat látnának szívesen a mobilok által használt oprendszerben. ","shortLead":"Különleges lehetőséget kínál felhasználóinak a OnePlus: a gyártó a vásárlóktól vár ötleteket arra, milyen funkciókat...","id":"20190209_szoftverfejleszto_funkcio_oneplus_oxygen_os_mobil_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0845dfd0-c29b-4999-8cac-41c99fbb6cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be2c564-28c4-42ce-ac39-68601c654f7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190209_szoftverfejleszto_funkcio_oneplus_oxygen_os_mobil_operacios_rendszer","timestamp":"2019. február. 09. 10:03","title":"Hiányol egy funkciót a telefonjáról? Most ön is beleszólhat, mit tegyen bele a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]