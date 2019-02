Nem eredeti, de bármikor előhúzható alaphelyzet, hogy van egy látszólag normális család, normális problémákkal, ám a példás családfő konkrétan egy alvilági figura, jövedelmét különböző kétes ügyeletekből szerzi. Hogy mást ne mondjunk, ezért klasszikus mozi a Keresztapa, ezért az egyik legjobb sorozat a Maffiózók, vagy, hogy közelebbi példát is hozzunk, erre épült az Aranyélet című HBO-s sikerszéria is. És nagyjából ez a felállás a holland Penoza című sorozatban is, amit az RTL Klub magyarított Alvilág címmel.

Kifejezetten örvendetes, hogy egyre több sorozatot készítenek a hazai kereskedelmi csatornák, azt kicsit fájlaljuk, hogy ezek szinte mindegyike adaptáció, az pedig kifejezetten aggályos, hogy ezek közül a legtöbb nem sikerült túl jól. Persze, ha csak a nézettséget vizsgálják a csatornák pénzemberei sötét szobák Excel-táblázatain, akkor nincs gond: akármilyen színvonalú is az a sorozat, a magyarok ki vannak éhezve ezekre, legyen annak témája, mondjuk egy örökségért harcoló család, vagy egy kisfalu lakóinak viccesnek szánt kalandjai.

Azaz, tulajdonképpen nincsenek rászorulva a csatornák, hogy míves sorozatokkal jelentkezzenek, a recept bevált: átvesznek egy sztorit valahonnan, megcsinálják itthoni környezetben, és eljátszatják azt általában jó színészekkel.

A február 19-én induló Alvilág is ebbe a sorba illeszkedik, de az első rész tulajdonképpen elég ígéretesnek tűnik. Az RTL a Liza, a rókatündér és az X – A rendszerből törölve rendezőjét bízta meg, hogy mutassa be, hogyan működik Magyarországon egy drogügyletekből élő család.

Ujj Mészáros Károlynak két tuti húzása mindenképp volt. Az egyik az, hogy a kedvenc színésznőjének, a most is kitűnő Balsai Móninak adta a főszerepet. Ő – Nóra – tartja össze a háromgyerekes családot, úgy működik, mint egy normális édesanya (reggelit készít, intézi az iskolai ügyeket, próbálja kezelni az otthoni konfliktusokat stb.), csak annyi apró különbséggel, hogy tudja – még ha erről igyekszik nem tudomást is venni –, hogy a férje, és majd’ az egész családja bűnöző. A másik üdvözlendő rendezői gyakorlat – az első részből legalábbis ez derül ki –, hogy nem az akciójelenetekre helyezi a hangsúlyt, mert azok enyhén szólva sem látványosak, sőt, nem is nagyon hihetők.

A fókusz tehát Balsai Mónin van, és az első rész zárása azt vetíti előre, hogy ez a továbbiakban még inkább így lesz, de a többi karaktert alakító színészt is jó érzékkel válogatták ki. Schmied Zoltánról (Ádám) elhisszük, hogy rajong Nóráért és a gyerekeiért, miközben azért „viszi a boltot”, még ha őrlődik is e két dolog között. Hevér Gábor pedig egészen új arcát mutatja a kegyetlen, és (túl) nagyratörő rosszfiú szerepében. És itt sorolhatnánk tovább a karaktereket, de most csak a kedvencünket emelnénk ki a mellékszereplők közül, Szirtes Ági nagyon szellemesen és emlékezetesen alakítja Nóra – cinikus, nagyszájú, a volt férje új nőjére állandóan gúnyos megjegyzéseket dobáló – anyját.

A sajtóvetítésen bemutatott első epizódban – ahogy azt kell – megismerjük a szereplőket, az őket körülvevő világot, és természetesen beindul a sztori is, és egy olyan – jó, nem teljesen váratlan – fordulattal van vége, hogy alig várják majd a nézők a folytatást.

Ki lehetne emelni néhány életszerűtlen jelenetet (az akciókon kívül is), hiszen, például, ha egy magyar iskolába valamelyik diák pisztolyt visz, nem valószínű, hogy annak mindössze egy szülő-igazgató párbeszéd lesz csak a következménye, néhány elnagyolt és közhelyes megoldást (lassított felvétel a drámai pillanatban), és ügyetlen párbeszédet (csajok egymás között), de összességében – ha nem is lesz ez a magyar Maffiózók –, az első rész alapján az Alvilág kifejezetten ígéretes sorozatnak tűnik.

És még az első részben nem is láttuk Szabó Győzőt verőemberként, és Fekete Ernőt maffiafőnökként!

