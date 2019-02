Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több millió követőt veszítettek a nagy követőtáborral rendelkező hírességek Instagramon. A fejlesztők már vizsgálják, mi történhetett, de nincs kizárva, hogy ez már a korábban ígért \"tisztogatási\" hullám kezdete.","shortLead":"Több millió követőt veszítettek a nagy követőtáborral rendelkező hírességek Instagramon. A fejlesztők már vizsgálják...","id":"20190213_instagram_kovetok_felhasznalo_torlese_profil_felhasznalasi_feltetelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa371eb9-0254-4f9b-9ea9-d4a7b973f585","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_instagram_kovetok_felhasznalo_torlese_profil_felhasznalasi_feltetelek","timestamp":"2019. február. 13. 15:33","title":"Több millió felhasználó tűnt el az Instagramról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elemzői becslések szerint 0,5 százalékkal növelhetik a hiányt jövőre az új családpolitikai intézkedések.","shortLead":"Elemzői becslések szerint 0,5 százalékkal növelhetik a hiányt jövőre az új családpolitikai intézkedések.","id":"20190213_300_milliard_forintba_kerul_Orban_csaladvedelmi_terve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7aa7f35-2851-448d-8de7-c28525c79691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdc899d-abf4-4d14-9409-fe5c28fb4108","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_300_milliard_forintba_kerul_Orban_csaladvedelmi_terve","timestamp":"2019. február. 13. 13:01","title":"300 milliárd forintba kerül Orbán családvédelmi terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084b94b4-6783-4c62-a8ce-5eb2c3982ef6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy blogról lementett képet rajzolt át orvosi diplomának egy román nő.","shortLead":"Egy blogról lementett képet rajzolt át orvosi diplomának egy román nő.","id":"20190213_Ujabb_roman_alorvos_bukott_le_aki_photoshoppal_keszult_diplomaval_ment_a_nogyogyaszatra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=084b94b4-6783-4c62-a8ce-5eb2c3982ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857adf17-4876-4cd4-9802-dd6d92d0850e","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Ujabb_roman_alorvos_bukott_le_aki_photoshoppal_keszult_diplomaval_ment_a_nogyogyaszatra","timestamp":"2019. február. 13. 18:15","title":"Újabb román álorvos bukott le, aki photoshoppal készült diplomával ment a nőgyógyászatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadafb4c-144f-4e3b-a83c-3fe6ced170d4","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Külön kormányhatározatot kapott az újonnan építendő élményfürdő, amelynek azt is megengedik, hogy 25 különböző ingatlanon terpeszkedjen el, a hatóságoknak pedig extra rövid időt hagytak az engedélyezésre.","shortLead":"Külön kormányhatározatot kapott az újonnan építendő élményfürdő, amelynek azt is megengedik, hogy 25 különböző...","id":"20190214_A_semmibol_valt_surgosse_es_kiemelt_beruhazassa_a_gyori_vizi_elmenypark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fadafb4c-144f-4e3b-a83c-3fe6ced170d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3cfbde9-3eeb-4992-b632-56b889fbe423","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_A_semmibol_valt_surgosse_es_kiemelt_beruhazassa_a_gyori_vizi_elmenypark","timestamp":"2019. február. 14. 20:18","title":"A semmiből vált sürgőssé és kiemelt beruházássá a győri vízi élménypark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter visszaszólt.","shortLead":"Szijjártó Péter visszaszólt.","id":"20190214_Leszolta_Orban_csaladpolitikajat_a_sved_miniszter_Buzlik_a_30as_evektol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2253a0c-9c42-4497-b826-895bfe075a7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Leszolta_Orban_csaladpolitikajat_a_sved_miniszter_Buzlik_a_30as_evektol","timestamp":"2019. február. 14. 13:56","title":"Leszólta Orbán családpolitikáját a svéd miniszter: Bűzlik a ’30-as évektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3707f8e3-3526-4bf7-a157-128f33dfc89d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A férfiprivilégiumoknak ára van, és ezt nemcsak a nők fizetik meg – figyelmeztet az Amerikai Pszichológusok Szövetsége, amelyik története során először adott ki irányelveket a fiúk és a férfiak problémáinak a kezelésére. Miért káros merev normák közé szorítani a férfiasságot? És mihez kezdjenek a férfiak az érzelmeikkel? Szél Dávid pszichológussal tanulmányoztuk át az amerikai szakemberek érveit. ","shortLead":"A férfiprivilégiumoknak ára van, és ezt nemcsak a nők fizetik meg – figyelmeztet az Amerikai Pszichológusok Szövetsége...","id":"20190214_Egy_macso_vilagban_ferfinak_lenni_sem_konnyu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3707f8e3-3526-4bf7-a157-128f33dfc89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb552dd-d181-425e-a424-e53a127d370b","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Egy_macso_vilagban_ferfinak_lenni_sem_konnyu","timestamp":"2019. február. 14. 17:15","title":"A férfiak is sokat szenvednek egy ilyen macsó világban, mint a miénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6be389-f8eb-448b-b873-c0e489cf22ce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három nap kelt fel az Oroszország északi részén lévő Jamal-Nyenyec körzetben, s az ott élők fényképeken és videón is megörökítették a szokatlan jelenséget.","shortLead":"Három nap kelt fel az Oroszország északi részén lévő Jamal-Nyenyec körzetben, s az ott élők fényképeken és videón is...","id":"20190214_Harom_nap_kelt_fel_az_orosz_eszakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e6be389-f8eb-448b-b873-c0e489cf22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84ded9d-97e3-40f4-9a56-415c41094229","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Harom_nap_kelt_fel_az_orosz_eszakon","timestamp":"2019. február. 14. 07:46","title":"Három nap kelt fel az orosz északon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e0401a-b1b3-45e7-a7fe-5f104caae255","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban egy hétig csak az jutott nekik, amit a gyerekeik nem ettek meg.","shortLead":"Korábban egy hétig csak az jutott nekik, amit a gyerekeik nem ettek meg.","id":"20190214_Egy_het_utan_kapott_enni_az_iraki_hazaspar_a_tompai_tranzitzonaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32e0401a-b1b3-45e7-a7fe-5f104caae255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92f7334-5863-4dab-bf56-cf784995f9e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Egy_het_utan_kapott_enni_az_iraki_hazaspar_a_tompai_tranzitzonaban","timestamp":"2019. február. 14. 15:25","title":"Egy hét után kapott enni az iraki házaspár a tompai tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]