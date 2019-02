Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3acb1886-2b12-43e7-b0ba-bff56dedd701","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hallani a háttérben, ahogyan egyszerre sikítanak fel a buszon lévők.","shortLead":"Hallani a háttérben, ahogyan egyszerre sikítanak fel a buszon lévők.","id":"20190219_zarovonal_6os_ut_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3acb1886-2b12-43e7-b0ba-bff56dedd701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a02f2b7-3262-4a8a-9205-ca9ce463639a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_zarovonal_6os_ut_video","timestamp":"2019. február. 19. 10:02","title":"Kézilabdacsapat ült a kisbuszban, amely hajszálnyira volt a frontális ütközéstől – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"2,1 milliárd forint nyereséget ért el a CIG Pannónia Életbiztosító.","shortLead":"2,1 milliárd forint nyereséget ért el a CIG Pannónia Életbiztosító.","id":"20190219_Hatszorosara_nott_a_CIG_Pannonia_nyeresege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fce5dab-d0ac-4e9a-9555-9af2c5a6a718","keywords":null,"link":"/kkv/20190219_Hatszorosara_nott_a_CIG_Pannonia_nyeresege","timestamp":"2019. február. 19. 08:19","title":"Hatszorosára nőtt a CIG Pannónia adózott eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb64ee4-36a2-4974-9f43-964c76913d2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt üzente Szél Bernadett az MTA és a Corvinus átalakításán dolgozó Palkovicsnak, aki a parlamentben vázolta fel, miért jó, ha a Corvinus alapítványi tulajdonba kerül, de az ülés felénél lelépett. A szerény számban megjelent fideszes képviselők a napirend előtti vita során folyamatosan a migrációról beszéltek és elmúltnyolcéveztek, az ellenzékiek pedig a végsőkig a túlóratörvényt emlegették. Volt néhány figyelmeztetés, de büntetés nem.","shortLead":"Ezt üzente Szél Bernadett az MTA és a Corvinus átalakításán dolgozó Palkovicsnak, aki a parlamentben vázolta fel, miért...","id":"20190219_Migransozas_kontra_tuloratorvenyezes_a_parlamentben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fb64ee4-36a2-4974-9f43-964c76913d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1222eb-0777-4846-b0f4-b5fde11bd7ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Migransozas_kontra_tuloratorvenyezes_a_parlamentben","timestamp":"2019. február. 19. 10:15","title":"\"Elég nagy baj, ha valaki az MTA elnökével kerül vitába\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20123f83-fda5-44bc-8eba-7ba88724cfad","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Helyette Oláh Gergő szerepel a legjobb nyolc versenyző között a műsor szombati fináléjában.","shortLead":"Helyette Oláh Gergő szerepel a legjobb nyolc versenyző között a műsor szombati fináléjában.","id":"20190218_Plagium_Petruska_A_Dal_donto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20123f83-fda5-44bc-8eba-7ba88724cfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9b4714-5392-4827-bc66-ef04a529afdc","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Plagium_Petruska_A_Dal_donto","timestamp":"2019. február. 18. 11:13","title":"Plágium miatt kizárták Petruskát A Dal döntőjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Anyatejjel szívták magukba az antiszemitizmust a lengyelek, mondta az izraeli külügyminiszter a V4-ek jeruzsálemi csúcstalálkozója előtt, mire a lengyelek kérdésessé tették a részvételüket.","shortLead":"Anyatejjel szívták magukba az antiszemitizmust a lengyelek, mondta az izraeli külügyminiszter a V4-ek jeruzsálemi...","id":"20190218_Izrael_gyorsan_megsertette_Lengyelorszagot_a_V4ek_jeruzsalemi_talalkozoja_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f0233d-b186-49aa-81f6-8d4580031d58","keywords":null,"link":"/vilag/20190218_Izrael_gyorsan_megsertette_Lengyelorszagot_a_V4ek_jeruzsalemi_talalkozoja_elott","timestamp":"2019. február. 18. 08:36","title":"Izrael gyorsan megsértette Lengyelországot a V4-ek jeruzsálemi találkozója előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7847796f-d53b-4003-8e04-269960f88ed7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négy független jelölt közül Takács Krisztián nyerte el a polgármesteri tisztséget a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Korlát községben vasárnap tartott időközi választáson - mondta Szatmári Fruzsina aljegyző az MTI-nek.","shortLead":"Négy független jelölt közül Takács Krisztián nyerte el a polgármesteri tisztséget a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Korlát...","id":"20190217_Takacs_Krisztian_lett_Korlat_uj_polgarmestere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7847796f-d53b-4003-8e04-269960f88ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365b745c-3dcf-44c1-9617-a1b52b71a265","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Takacs_Krisztian_lett_Korlat_uj_polgarmestere","timestamp":"2019. február. 17. 20:56","title":"Takács Krisztián lett Korlát új polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Inkognitóban próbált New Yorkban közlekedni.","shortLead":"Inkognitóban próbált New Yorkban közlekedni.","id":"20190219_Babavaro_bulit_szerveznek_Meghan_Markle_baratnoi_de_a_lesifotosok_resen_voltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aebb4bb-c7b3-4816-b3c6-23a3ecd09f99","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Babavaro_bulit_szerveznek_Meghan_Markle_baratnoi_de_a_lesifotosok_resen_voltak","timestamp":"2019. február. 19. 11:29","title":"Babaváró bulit szerveznek Meghan Markle barátnői, de a lesifotósok résen voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3f842-1241-4f1f-b402-42c426688251","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok az eszkimó, kevés a fóka – tartja a mondás, ami az elektromos autókra is tökéletesen alkalmazható. ","shortLead":"Sok az eszkimó, kevés a fóka – tartja a mondás, ami az elektromos autókra is tökéletesen alkalmazható. ","id":"20190218_tobb_millio_villanyautora_alig_par_szazezer_tolto_jut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ded3f842-1241-4f1f-b402-42c426688251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4459ad1-f195-4382-992a-93e7000d5448","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_tobb_millio_villanyautora_alig_par_szazezer_tolto_jut","timestamp":"2019. február. 18. 10:21","title":"Több millió villanyautóra alig pár százezer töltő jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]