[{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy befektetőknek tartott értekezleten több ígéretes dolgot is említett Tim Cook, az Apple vezérigazgatója. És nem csak a pénzügyek kerültek szóba. ","shortLead":"Egy befektetőknek tartott értekezleten több ígéretes dolgot is említett Tim Cook, az Apple vezérigazgatója. És nem csak...","id":"20190304_tim_cook_uj_apple_termekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96c6a95-5bb8-4c55-ac56-50385dc19d19","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_tim_cook_uj_apple_termekek","timestamp":"2019. március. 04. 21:33","title":"Tim Cook szerint eszelősen jó termékek jönnek az Apple-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tuti+ néven megjelent a Vodafone legújabb feltöltőkártyás ajánlata. A díjcsomag érdekessége, hogy a belföldi és EU-s hívások díját naponta csak egy bizonyos összegig vezetik: 300 forintnál megáll a számláló, az azon felüli hívásokért és üzenetekért már nem kell fizetni.\r

","shortLead":"Tuti+ néven megjelent a Vodafone legújabb feltöltőkártyás ajánlata. A díjcsomag érdekessége, hogy a belföldi és EU-s...","id":"20190304_vodafone_tuti_plusz_feltoltokartyas_tarifa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445484b0-f71f-4037-aa3f-39f0eafd34af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_vodafone_tuti_plusz_feltoltokartyas_tarifa","timestamp":"2019. március. 04. 13:08","title":"Új, különleges díjcsomagot vezetett be a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy budai és egy pesti villamos, a tízszög átlóinak száma, és sok-sok hárommal osztható szám jött ki a hatoslottó sorsolásán.","shortLead":"Egy budai és egy pesti villamos, a tízszög átlóinak száma, és sok-sok hárommal osztható szám jött ki a hatoslottó...","id":"20190303_Ezeket_a_szamokat_kellett_volna_beikszelnie_hogy_multimilliomos_legyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39250b1-0f32-4f90-87d1-854c1a58dcdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Ezeket_a_szamokat_kellett_volna_beikszelnie_hogy_multimilliomos_legyen","timestamp":"2019. március. 03. 17:58","title":"Ezeket a számokat kellett volna beikszelnie, hogy multimilliomos legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560e0ec3-d82a-4fee-83fc-cb7e0fc13f2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl sietve állt meg egy férfi a ferihegyi reptérnél, súlyos sérülés lett az eredménye.\r

","shortLead":"Túl sietve állt meg egy férfi a ferihegyi reptérnél, súlyos sérülés lett az eredménye.\r

","id":"20190304_Nem_huzta_be_a_kezifeket_az_autoja_nekiszoritott_egy_embert_egy_teherautonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=560e0ec3-d82a-4fee-83fc-cb7e0fc13f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0658cd4-cb12-4f4f-a4d4-aacbe05d938b","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Nem_huzta_be_a_kezifeket_az_autoja_nekiszoritott_egy_embert_egy_teherautonak","timestamp":"2019. március. 04. 11:11","title":"Nem húzta be a kéziféket, az autója nekiszorított egy embert egy teherautónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98027a2-37c8-48d6-a7fa-6447bfeb0c2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum nemrég bemutatott programjának főbb elemei népszerűek az ALDE megbízásából készült kutatás szerint: a többség úgy gondolja, Orbán miatt veszélyben vannak az EU-s pénzek, a szabályszegő tagállamokra büntetéseket kellene kiróni, az eurót pedig be kellene vezetni. A felmérésben a Fidesz és a Jobbik mögött a Momentum a harmadik legnépszerűbb párt, 9 százalékkal.","shortLead":"A Momentum nemrég bemutatott programjának főbb elemei népszerűek az ALDE megbízásából készült kutatás szerint...","id":"20190305_A_tobbseg_egyetert_Orban_miatt_veszelyben_az_EUs_penzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e98027a2-37c8-48d6-a7fa-6447bfeb0c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7536ed98-0e47-4180-be3a-44dd9ca51587","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_A_tobbseg_egyetert_Orban_miatt_veszelyben_az_EUs_penzek","timestamp":"2019. március. 05. 06:00","title":"A többség egyetért: Orbán miatt veszélyben az EU-s pénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d6a946-8d01-4da1-bf16-5baceed7cfb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország globálisan nem is áll rosszul a nemek egyenlőségében, de az EU utolsó harmadában vagyunk.","shortLead":"Magyarország globálisan nem is áll rosszul a nemek egyenlőségében, de az EU utolsó harmadában vagyunk.","id":"20190303_Hat_orszag_van_a_vilagon_ahol_teljes_a_nok_es_a_ferfiak_egyenjogusaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82d6a946-8d01-4da1-bf16-5baceed7cfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5975aa53-a182-4bf6-9dcd-a47ad487f861","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Hat_orszag_van_a_vilagon_ahol_teljes_a_nok_es_a_ferfiak_egyenjogusaga","timestamp":"2019. március. 03. 14:59","title":"Hat ország van a világon, ahol teljes a nők és a férfiak egyenjogúsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f9e627-c406-4de6-b945-300118601a8c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyerekek is vannak az áldozatok között, a megyei seriff nem emlékszik hasonló pusztításra.\r

","shortLead":"Gyerekek is vannak az áldozatok között, a megyei seriff nem emlékszik hasonló pusztításra.\r

","id":"20190304_Gyilkolt_a_tornado_az_USA_deli_allamaiban_20nal_is_tobb_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15f9e627-c406-4de6-b945-300118601a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42cfef85-3a7e-4cef-b03d-8092fd86851d","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Gyilkolt_a_tornado_az_USA_deli_allamaiban_20nal_is_tobb_halott","timestamp":"2019. március. 04. 05:29","title":"Gyilkolt a tornádó az USA déli államaiban, 20-nál is több halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 3 millió forintot adott értük az önkormányzati cég, és csak az összeg egyharmadának megfelelő értékben érkezett eddig sportfelszerelés.","shortLead":"Több mint 3 millió forintot adott értük az önkormányzati cég, és csak az összeg egyharmadának megfelelő értékben...","id":"20190305_Pecsre_sem_erkeztek_meg_idoben_Meszaros_Lorinc_mezei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fd6815-bfb4-48e4-8e37-0a4c8666b775","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Pecsre_sem_erkeztek_meg_idoben_Meszaros_Lorinc_mezei","timestamp":"2019. március. 05. 11:17","title":"Pécsre sem érkeztek meg időben Mészáros Lőrinc mezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]