Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30","c_author":"Káncz Csaba","category":"vilag","description":"A természet írja át a külpolitikai stratégiákat, a nagyhatalmak pedig különböző ütemben, de reagálnak is erre. Valóban szép lesz az új világ?","shortLead":"A természet írja át a külpolitikai stratégiákat, a nagyhatalmak pedig különböző ütemben, de reagálnak is erre. Valóban...","id":"20190304_Hogy_lesz_az_okologiai_valsagbol_vilagvalsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38cdc2a5-e22f-47fc-a443-f32460e107da","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Hogy_lesz_az_okologiai_valsagbol_vilagvalsag","timestamp":"2019. március. 04. 14:30","title":"Hogy lesz az ökológiai válságból világválság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Simán megnyerte az Origo ellen indított sajtópert hétfőn Nagy Blanka, akit a propagandalappá tett hírportál a többi kormányoldali médiával közösen próbált lejáratni azzal, hogy több tárgyból is bukásra áll – tudta meg a hvg.hu a diáklány ügyvédjétől az ítélethirdetés után. Az Origo annyira nem tudta bizonyítani igazát, hogy azt indítványozta, tanúskodjanak Nagy Blanka szülei és osztályfőnöke, amit a törvényszék szükségtelennek talált, hiszen a diáklány bizonyítványaiból kiderült, hogy hazudtak róla. Az elsőfokú ítélet nem jogerős.","shortLead":"Simán megnyerte az Origo ellen indított sajtópert hétfőn Nagy Blanka, akit a propagandalappá tett hírportál a többi...","id":"20190304_Nagy_Blankanek_adott_igazat_a_birosag_elbukta_a_pert_az_Origo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c792c79-420a-4a9a-9150-81adf9cfdac6","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Nagy_Blankanek_adott_igazat_a_birosag_elbukta_a_pert_az_Origo","timestamp":"2019. március. 04. 11:04","title":"Csúnya zakó: Nagy Blanka pert nyert a lejáratására hajtó Origo ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar nők annyira egyenrangúak, amennyire megérdemlik – mondta a helyettes államtitkár.","shortLead":"A magyar nők annyira egyenrangúak, amennyire megérdemlik – mondta a helyettes államtitkár.","id":"20190303_Emmi_a_magyar_nok_legnagyobb_kihivasa_nem_az_hogy_kiteljesedjenek_a_munkaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c01aab-9ee9-40fb-9b49-0724a511f9f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Emmi_a_magyar_nok_legnagyobb_kihivasa_nem_az_hogy_kiteljesedjenek_a_munkaban","timestamp":"2019. március. 03. 19:40","title":"Emmi: a magyar nők legnagyobb kihívása nem az, hogy kiteljesedjenek a munkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy akkora átszervezést, mint amit a Volánnál ígérnek, nem lehet színvonalcsökkenés nélkül átvészelni az érdekképviselet szerint.","shortLead":"Egy akkora átszervezést, mint amit a Volánnál ígérnek, nem lehet színvonalcsökkenés nélkül átvészelni...","id":"20190303_Buszsoforok_tomeges_kirugasatol_fel_a_szakszervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8644e4a4-b24f-4f4c-bd9c-24c6e7d1f1c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Buszsoforok_tomeges_kirugasatol_fel_a_szakszervezet","timestamp":"2019. március. 03. 18:51","title":"Buszsofőrök tömeges kirúgásától fél a szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f477171-7fb1-45da-ab6a-9da63bc3023f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők a Váci úti nyugdíjfolyósító épületéhez vonultak, hogy ott tiltakozzanak a köztisztviselőket is érintő túlóratörvény ellen. Közben több kormányplakátot is lefestettek. \r

","shortLead":"A képviselők a Váci úti nyugdíjfolyósító épületéhez vonultak, hogy ott tiltakozzanak a köztisztviselőket is érintő...","id":"20190304_Kivonult_az_ellenzek_a_parlamentbol_lefestik_a_kormany_plakatjait__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f477171-7fb1-45da-ab6a-9da63bc3023f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84cc483-563e-4f05-a67d-b7e1774ce1cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Kivonult_az_ellenzek_a_parlamentbol_lefestik_a_kormany_plakatjait__video","timestamp":"2019. március. 04. 14:47","title":"Kivonult az ellenzék a parlamentből, lefestik a kormány plakátjait – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi a hétfői tárgyalásán a korábbiaknak ellentmondó vallomást tett, a bíró ezért részletes bizonyító eljárást rendelt el. ","shortLead":"A férfi a hétfői tárgyalásán a korábbiaknak ellentmondó vallomást tett, a bíró ezért részletes bizonyító eljárást...","id":"20190304_Allitasa_szerint_magat_akarta_megszurni_az_inarcsi_csaladsegito_gyilkosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba4b2bb-9a3b-4b33-8075-a89199fc5400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5642004-049e-4c4b-88c9-21f7140f3953","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Allitasa_szerint_magat_akarta_megszurni_az_inarcsi_csaladsegito_gyilkosa","timestamp":"2019. március. 04. 18:52","title":"Állítása szerint magát akarta megszúrni az inárcsi családsegítő gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b4f35b-314d-449c-918c-13895f99b1ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt görög tagpártja is levelet küldött Joseph Daul néppárti elnöknek.","shortLead":"Az Európai Néppárt görög tagpártja is levelet küldött Joseph Daul néppárti elnöknek.","id":"20190304_Megerkezett_a_hivatalos_level_a_Neppart_elnokehez_zarja_ki_a_Fideszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8b4f35b-314d-449c-918c-13895f99b1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cf28d7-65e1-415c-8686-cd4761b61cdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Megerkezett_a_hivatalos_level_a_Neppart_elnokehez_zarja_ki_a_Fideszt","timestamp":"2019. március. 04. 10:59","title":"Megérkezett a kilencedik levél a Néppárt elnökéhez, zárják ki a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a45d6b-0475-4b6d-ba3a-52863fe135aa","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Cipészmesterből sincs elég.","shortLead":"Cipészmesterből sincs elég.","id":"20190305_Tanfolyamon_oktatjak_a_szegedi_papucs_himzeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0a45d6b-0475-4b6d-ba3a-52863fe135aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6267aa8-4144-4869-9f77-148f7ccd3c94","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Tanfolyamon_oktatjak_a_szegedi_papucs_himzeset","timestamp":"2019. március. 05. 10:42","title":"Tanfolyamon oktatják a szegedi papucs hímzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]