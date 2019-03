Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25082c9b-d70e-46a8-875b-de6e0f54e4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szó szerint látványos változtatással hívja fel a figyelmet a női esélyegyenlőség fontosságára a Vodafone Magyarország: a nemzetközi nőnap alkalmából budapesti székházán a nőnemet szimbolizáló piktogramra cserélte vállalati logóját. A vállalat egy új célt is kitűzött: 2025-re a legjobb munkahellyé szeretne válni a nők számára.","shortLead":"Szó szerint látványos változtatással hívja fel a figyelmet a női esélyegyenlőség fontosságára a Vodafone Magyarország...","id":"20190305_vodafone_nok_noi_vezetok_legjobb_munkahely_a_nok_szamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25082c9b-d70e-46a8-875b-de6e0f54e4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c8e86c-690b-4515-9610-8d351b40b407","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_vodafone_nok_noi_vezetok_legjobb_munkahely_a_nok_szamara","timestamp":"2019. március. 05. 12:03","title":"Egy hétre lecserélte logóját a Vodafone a budapesti székházon, és tovább is mennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2025-re valamennyi csomagolását újrahasznosíthatóvá, vagy újrahasználhatóvá akarja tenni a Nestlé. A cég most újrahasznosítható papírcsomagolásban dobja piacra legújabb - Szerencsen gyártott és csomagol - kakaóját.","shortLead":"2025-re valamennyi csomagolását újrahasznosíthatóvá, vagy újrahasználhatóvá akarja tenni a Nestlé. A cég most...","id":"20190306_Vilagpremier_Szerencsen__itt_keszul_az_elso_ujrahasznosithato_papircsomagolasu_Nesquik_kakaopor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8348ea-320c-43bb-aafc-e91d5129dc0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Vilagpremier_Szerencsen__itt_keszul_az_elso_ujrahasznosithato_papircsomagolasu_Nesquik_kakaopor","timestamp":"2019. március. 06. 12:41","title":"Világpremier Szerencsen, itt készül az első újrahasznosítható papírcsomagolású kakaópor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hely továbbra is nyitva marad, az előre tervezett programokat megtartják. ","shortLead":"A hely továbbra is nyitva marad, az előre tervezett programokat megtartják. ","id":"20190306_Bezaratta_az_onkormanyzat_ejszakara_az_Aurora_pultjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1cd6cd-f7e4-4ca7-8676-48f65212dce5","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Bezaratta_az_onkormanyzat_ejszakara_az_Aurora_pultjat","timestamp":"2019. március. 06. 16:29","title":"Bezáratta az önkormányzat éjszakára az Auróra pultját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei Technologies új, brüsszei központjában a kormányzati ügynökségek, szakértők, iparági szövetségek, valamint szabványokkal foglalkozó szervezetek közösen dolgozhatnak a digitális korszak biztonságán és fejlődésén. A vállalat a központban hozzáférhetővé és vizsgálhatóvá teszi forráskódjait, és lehetőséget biztosít bit-szintű vizsgálatokra is.","shortLead":"A Huawei Technologies új, brüsszei központjában a kormányzati ügynökségek, szakértők, iparági szövetségek, valamint...","id":"20190305_huawei_technologies_kiberbiztonsag_kibervedelem_brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996a1d6f-3333-4cee-b185-182dbe66cddd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_huawei_technologies_kiberbiztonsag_kibervedelem_brusszel","timestamp":"2019. március. 05. 15:33","title":"Új központot nyitott a Huawei Brüsszelben, bárki beviheti ellenőriztetni a mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A KSH már beépítette a boltos kiskereskedelem mérésébe az online kasszarendszer adatait, így a 2018-as boltos világ 6,6 százalékkal nőtt. A kasszapénz viszont a korábban becsültnél némileg kevesebb lett. \r

\r

","shortLead":"A KSH már beépítette a boltos kiskereskedelem mérésébe az online kasszarendszer adatait, így a 2018-as boltos világ 6,6...","id":"20190307_Csak_a_modszertanon_valtoztatott_a_KSH_de_berobbant_tole_az_online_kereskedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e789392-1f45-493e-8e2c-4441865b215d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190307_Csak_a_modszertanon_valtoztatott_a_KSH_de_berobbant_tole_az_online_kereskedelem","timestamp":"2019. március. 07. 09:35","title":"Csak a módszertanon változtatott a KSH, de berobbant tőle a kiskereskedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárgyalások után pedig újra ülésezik az MTA elnöksége, írja az Akadémiai Dolgozók Fóruma Facebook-oldala.\r

\r

","shortLead":"A tárgyalások után pedig újra ülésezik az MTA elnöksége, írja az Akadémiai Dolgozók Fóruma Facebook-oldala.\r

\r

","id":"20190306_Csutortokon_ujra_targyal_az_MTA_a_kormannyal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d508f22-12ba-4294-801d-8f329c0419d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Csutortokon_ujra_targyal_az_MTA_a_kormannyal","timestamp":"2019. március. 06. 20:51","title":"Csütörtökön újra tárgyal az MTA a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523851a3-af40-485b-ad9c-2ec2615db13a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két súlyos sebezhetőségre is rábukkantak biztonsági kutatók az egyik igen népszerű androidos fájlmegosztó appban. A fejlesztők meglehetősen furcsán reagáltak.","shortLead":"Két súlyos sebezhetőségre is rábukkantak biztonsági kutatók az egyik igen népszerű androidos fájlmegosztó appban...","id":"20190306_shareit_androidos_app_biztonsagi_resek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=523851a3-af40-485b-ad9c-2ec2615db13a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9240393d-1099-4a6a-afbd-776bcfd98590","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_shareit_androidos_app_biztonsagi_resek","timestamp":"2019. március. 06. 10:03","title":"Frissítsen, ha még nem tette: fájlokat lophatnak egy népszerű androidos alkalmazásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3231a53e-f21d-4e28-b933-e878c3c6751b","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Digitálisan elérhetővé tették azt a 264 darabból álló irathagyatékot, amelynek nagy része a száműzetése idején Rákosi Mátyás által írt, illetve a neki és a feleségének címzett leveleket tartalmazza. Ezek olyan titkokat rejthetnek, amelyekről eddig a történészek sem tudtak. Kirajzolódik belőlük egy 20. századi diktátor gondolkodásmódja, Rákosi intellektusa, jó nyelvérzéke és a kényszerített emigrációjának kapcsolati hálója.","shortLead":"Digitálisan elérhetővé tették azt a 264 darabból álló irathagyatékot, amelynek nagy része a száműzetése idején Rákosi...","id":"20190305_Kutakodjon_Rakosi_Matyas_szemelyes_levelei_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3231a53e-f21d-4e28-b933-e878c3c6751b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7245bf65-2de9-4563-8c3b-5afdc03ebef3","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_Kutakodjon_Rakosi_Matyas_szemelyes_levelei_kozott","timestamp":"2019. március. 05. 17:30","title":"Most belenézhet, hogyan könyörgött Rákosi Mátyás a hazatérésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]