[{"available":true,"c_guid":"a3bb24de-ba5f-4784-af7d-f919f884262f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fa önkormányzati területen állt, és a legutóbbi állapotfelmérés szerint nem volt vele gond.\r

","shortLead":"A fa önkormányzati területen állt, és a legutóbbi állapotfelmérés szerint nem volt vele gond.\r

","id":"20190305_Fat_dontott_a_szel_a_vasuti_felsovezetekre_tobb_szazezer_forint_a_kar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3bb24de-ba5f-4784-af7d-f919f884262f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6c9063-c1d7-49ee-8a84-d038355e4b4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Fat_dontott_a_szel_a_vasuti_felsovezetekre_tobb_szazezer_forint_a_kar","timestamp":"2019. március. 05. 17:41","title":"Fát döntött a szél a vasúti felsővezetékre, több százezer forint a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e30045-3711-4243-b93b-177d09cf9838","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem vezetése továbbra is próbálja felvenni a kapcsolatot a magyar kormánnyal, de egy kérdésükre sem kapnak választ. ","shortLead":"Az egyetem vezetése továbbra is próbálja felvenni a kapcsolatot a magyar kormánnyal, de egy kérdésükre sem kapnak...","id":"20190305_A_CEU_nem_adta_fel_a_remenyt_hogy_Budapesten_maradhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65e30045-3711-4243-b93b-177d09cf9838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cea79cd-d3b5-4822-985b-ea42df78effd","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_A_CEU_nem_adta_fel_a_remenyt_hogy_Budapesten_maradhat","timestamp":"2019. március. 05. 19:32","title":"A CEU nem adta fel a reményt, hogy Budapesten maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselője úgy véli, a francia elnök nem érti a folyamatokat, amik Európában zajlanak. ","shortLead":"A Fidesz EP-képviselője úgy véli, a francia elnök nem érti a folyamatokat, amik Európában zajlanak. ","id":"20190306_Schopflin_Gyorgy_szerint_Macron_fantaziavilagban_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d894e9-86d3-4ce7-923b-99cc4c68cc29","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Schopflin_Gyorgy_szerint_Macron_fantaziavilagban_el","timestamp":"2019. március. 06. 11:39","title":"Schöpflin György szerint Macron kezdeményezése egy kedves fantázia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Joachim Löw, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem számít az Európa-bajnoki selejtezősorozatban a világbajnok Mats Hummelsre, Thomas Müllerre és Jerome Boatengre.","shortLead":"Joachim Löw, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem számít az Európa-bajnoki selejtezősorozatban...","id":"20190305_joachim_low_nemet_valogatott_mats_hummels_thomas_muller_jerome_boateng","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1ac61b-4744-4e6c-a3ce-87cdb3c036fb","keywords":null,"link":"/sport/20190305_joachim_low_nemet_valogatott_mats_hummels_thomas_muller_jerome_boateng","timestamp":"2019. március. 05. 20:47","title":"Kitett néhány sztárt a válogatottból Löw","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c420003-4550-4c95-9154-ea066a00fdb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet közleménye szerint a kihasználatlan ingatlanokat értékesíteni fogják. ","shortLead":"A szervezet közleménye szerint a kihasználatlan ingatlanokat értékesíteni fogják. ","id":"20190305_Teljesen_atalakul_az_SOS_Gyermekfalvak_a_gyerekek_a_neveloszulok_hazaiba_koltoznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c420003-4550-4c95-9154-ea066a00fdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f3f295-21a2-4f4a-a74d-54413b5f82ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Teljesen_atalakul_az_SOS_Gyermekfalvak_a_gyerekek_a_neveloszulok_hazaiba_koltoznek","timestamp":"2019. március. 05. 14:09","title":"Teljesen átalakul az SOS Gyermekfalvak, a gyerekek a nevelőszülők házaiba költöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31345173-df13-477d-9bbe-93e7a180eff0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az űrrepülőtér építését a tervek szerint jövőre kezdik meg. ","shortLead":"Az űrrepülőtér építését a tervek szerint jövőre kezdik meg. ","id":"20190306_Maganurrepuloteret_epitenek_Oroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31345173-df13-477d-9bbe-93e7a180eff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174855c3-b079-4170-a96b-cb47ef111fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_Maganurrepuloteret_epitenek_Oroszorszagban","timestamp":"2019. március. 06. 18:39","title":"Magán-űrrepülőteret építenek Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki képviselők tavaly december 10-én, illetve 12-én zavarták, illetve akadályozták a parlament munkáját. Többek között ekkor fogadták el a túlóratörvényt, a most megbüntetett képviselők egy része elállta a pulpitust.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők tavaly december 10-én, illetve 12-én zavarták, illetve akadályozták a parlament munkáját...","id":"20190305_A_fideszes_tobbseg_egyhavi_fizetest_vont_meg_a_tunteto_ellenzekiektol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4308dcf-1985-46da-99d4-b0be440f5914","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_A_fideszes_tobbseg_egyhavi_fizetest_vont_meg_a_tunteto_ellenzekiektol","timestamp":"2019. március. 05. 14:23","title":"A fideszes többség egyhavi fizetést vont meg a tüntető ellenzékiektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A kormány akár két kézzel is öntheti a közpénzt, hogy segítse a Fidesz EP-kampányát, az Állami Számvevőszék akkor sem járna el, mert csak az országgyűlési választások kampánypénzeit ellenőrizheti. Az NVB pedig azért nem vizsgálja a tájékoztató brüsszelező plakát- és levélkampányt, mert, mint tegnap kiderült, ezt csak a hivatalos kampányidőszak idején teszi. ","shortLead":"A kormány akár két kézzel is öntheti a közpénzt, hogy segítse a Fidesz EP-kampányát, az Állami Számvevőszék akkor sem...","id":"20190305_Bezarult_a_kor_az_ASZ_nem_ellenorizheti_az_EPvalasztasok_kampanypenzeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647a1242-be86-428a-a1d8-46c4a2a02a65","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Bezarult_a_kor_az_ASZ_nem_ellenorizheti_az_EPvalasztasok_kampanypenzeit","timestamp":"2019. március. 05. 11:47","title":"Bezárult a kör: az ÁSZ nem ellenőrizheti az EP-választások kampánypénzeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]