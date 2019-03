Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt a légi közlekedési baleseteket vizsgáló francia ügynökség (BEA) állapította meg. Mindkét légitársaságnak egy Boeing 737 MAX 8 típusú repülőgépe zuhant le. ","shortLead":"Ezt a légi közlekedési baleseteket vizsgáló francia ügynökség (BEA) állapította meg. Mindkét légitársaságnak egy Boeing...","id":"20190318_boeing_max_baleset_legikatasztrofa_feketedoboz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b84aeb4-42cd-4cfc-9a62-fd107f7f3c07","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_boeing_max_baleset_legikatasztrofa_feketedoboz","timestamp":"2019. március. 18. 21:30","title":"Egyértelmű hasonlóságok vannak a két Boeing-szerencsétlenség között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c085739-1bb8-4a6d-984d-2d9637967183","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár már nem Jello Biafra énekel, de így is a nyár legfontosabb koncertje lesz.\r

\r

","shortLead":"Bár már nem Jello Biafra énekel, de így is a nyár legfontosabb koncertje lesz.\r

\r

","id":"20190318_Jon_a_Dead_Kennedys","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c085739-1bb8-4a6d-984d-2d9637967183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b938901-5e67-4cc3-b808-64b55121ddb7","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Jon_a_Dead_Kennedys","timestamp":"2019. március. 18. 12:25","title":"Jön a Dead Kennedys","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a10ffd-d42e-4675-a552-fb130580b5d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanúsan egyívású és kétes hitelességű amerikai hírességek előtt reklámozta Washingtonban Novák Katalin államtitkár az Orbán-kormány családtámogatási reformjait. Volt ott a házasság kérdésében últrakonzervatív, simán szélsőséges és egyszerűen homofób \"fontos ember\". Összeszedtük, kik is azok, akik állítólag tapsviharban törtek ki az Emmi kampányvideói láttán.","shortLead":"Gyanúsan egyívású és kétes hitelességű amerikai hírességek előtt reklámozta Washingtonban Novák Katalin államtitkár...","id":"20190319_Homofob_a_fogamzasgatlo_ellen_kampanyolo_es_lenacizott_fejeseknek_reklamoztuk_az_Orbancsaladpolitikat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04a10ffd-d42e-4675-a552-fb130580b5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee52a59-4cfa-43a3-aa75-0f5936ee80c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Homofob_a_fogamzasgatlo_ellen_kampanyolo_es_lenacizott_fejeseknek_reklamoztuk_az_Orbancsaladpolitikat","timestamp":"2019. március. 19. 14:20","title":"Homofób és fogamzásgátló-ellenes fejeseknek reklámozta Novák Orbán családpolitikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f5664-e820-4b24-9515-32e520ba1109","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Gergely már korábban jelezte, lemond mentelmi jogáról.","shortLead":"Farkas Gergely már korábban jelezte, lemond mentelmi jogáról.","id":"20190318_Felfuggesztettek_a_valasztasi_csalassal_gyanusitott_jobbikos_mentelmi_jogat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f5664-e820-4b24-9515-32e520ba1109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05926dd4-8982-413c-be25-810583fe5ba3","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Felfuggesztettek_a_valasztasi_csalassal_gyanusitott_jobbikos_mentelmi_jogat","timestamp":"2019. március. 18. 14:38","title":"Felfüggesztették a választási csalással gyanúsított jobbikos mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68da8276-2b76-4668-a0f1-64104b82f618","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai tudósok a müon nevű részecske segítségével mérték meg a még 2014. december 1-jén kitört viharban lévő feszültséget, az eredmény pedig még őket is meglepte.","shortLead":"Az indiai tudósok a müon nevű részecske segítségével mérték meg a még 2014. december 1-jén kitört viharban lévő...","id":"20190318_vihar_volt_feszultseg_india_muon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68da8276-2b76-4668-a0f1-64104b82f618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691c8121-daf5-4e2d-8650-13967f2ad863","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_vihar_volt_feszultseg_india_muon","timestamp":"2019. március. 18. 14:33","title":"Soha nem láttak még ehhez foghatót: 1,3 milliárd volt feszültséget mértek egy decemberi viharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e285c13-b492-4f26-9540-aa58538b39a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, nem egészen azt kapjuk, amiért Jázmint megszerettük.","shortLead":"Úgy tűnik, nem egészen azt kapjuk, amiért Jázmint megszerettük.","id":"20190318_Szinvaltos_Will_Smith_problemas_Jazmin_hercegno_az_Aladdin_uj_szinkronos_elozeteseben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e285c13-b492-4f26-9540-aa58538b39a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532470c4-8ef9-4e4a-bc5c-12c0823da2a7","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Szinvaltos_Will_Smith_problemas_Jazmin_hercegno_az_Aladdin_uj_szinkronos_elozeteseben","timestamp":"2019. március. 18. 16:50","title":"Van egy kis problémánk Jázmin hercegnővel az Aladdin új szinkronos előzetesében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szállítmány nem került veszélybe, senki nem sérült meg.\r

\r

","shortLead":"A szállítmány nem került veszélybe, senki nem sérült meg.\r

\r

","id":"20190320_Tamadok_tuzet_nyitottak_egy_brazil_nuklearis_futoelemeket_szalito_konvojra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdb6b96-a7a5-4b4b-bcc8-d9b0577c8286","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_Tamadok_tuzet_nyitottak_egy_brazil_nuklearis_futoelemeket_szalito_konvojra","timestamp":"2019. március. 20. 08:34","title":"Támadók tüzet nyitottak egy brazil, nukleáris fűtőelemeket szálító konvojra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c69ae60-9daa-4e53-8be2-af3ea1a0fbc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljes lett Komlón is az összefogás, egy kihívója lesz a Fidesznek.","shortLead":"Teljes lett Komlón is az összefogás, egy kihívója lesz a Fidesznek.","id":"20190319_Komlon_is_kozos_polgarmesterjeloltet_allitott_az_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c69ae60-9daa-4e53-8be2-af3ea1a0fbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3334efa-aaf1-4b46-826e-8d88f562a5b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Komlon_is_kozos_polgarmesterjeloltet_allitott_az_ellenzek","timestamp":"2019. március. 19. 12:08","title":"Komlón is közös polgármesterjelöltet állított az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]