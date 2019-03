Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A búcsúztatási beszédet Verebes István írta.","shortLead":"A búcsúztatási beszédet Verebes István írta.","id":"20190320_Eltemettek_Koos_Janost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096d84b3-bf27-47e4-9b6c-ed23524b9f41","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Eltemettek_Koos_Janost","timestamp":"2019. március. 20. 14:41","title":"Eltemették Koós Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány senkit nem nevez ki a megüresedett posztra.","shortLead":"A kormány senkit nem nevez ki a megüresedett posztra.","id":"20190320_Filmugyi_kormanybiztos_Andy_Vajna_Havas_Agnes_Filmalap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1c23a2-e69a-43f6-b686-f0fadd98dd71","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Filmugyi_kormanybiztos_Andy_Vajna_Havas_Agnes_Filmalap","timestamp":"2019. március. 20. 09:44","title":"Nem lesz új filmügyi kormánybiztos Andy Vajna helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e98643c-6f8c-486b-a547-ccc4bcc4688f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"205 ezer forintot kéne a vesztes per után fizetnie a 200 ezret kereső munkavállalónak, de szerinte azoknak kéne fizetnie, akik annak idején átcsábították a Zsolnaytól az ellene kreált cégbe. Ami aztán csődbe ment, a Zsolnay pedig túlélte a viharos időszakot. Az ügyletek mögött álló Pécs városa hárít.\r

\r

","shortLead":"205 ezer forintot kéne a vesztes per után fizetnie a 200 ezret kereső munkavállalónak, de szerinte azoknak kéne...","id":"20190320_Zsolnayugy_Fel_vannak_haborodva_az_atvert_es_pervesztes_pecsiek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e98643c-6f8c-486b-a547-ccc4bcc4688f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950f5e28-0280-4140-9684-fab8f50ceb58","keywords":null,"link":"/kkv/20190320_Zsolnayugy_Fel_vannak_haborodva_az_atvert_es_pervesztes_pecsiek","timestamp":"2019. március. 20. 08:05","title":"Zsolnay-ügy: Fel vannak háborodva az átvert és pervesztes pécsiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff787b-fba6-4145-b49c-33a9d14601a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett, Tordai Bence és Korózs Lajos szerint a kormánynak kellene közbeavatkoznia a sztrájkolók érdekében. ","shortLead":"Szél Bernadett, Tordai Bence és Korózs Lajos szerint a kormánynak kellene közbeavatkoznia a sztrájkolók érdekében. ","id":"20190319_A_munkaugyi_hivatallal_egyeztettek_Hankookugyben_ellenzeki_kepviselok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff787b-fba6-4145-b49c-33a9d14601a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfddc450-7011-4518-8a88-725fd2533dd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_A_munkaugyi_hivatallal_egyeztettek_Hankookugyben_ellenzeki_kepviselok","timestamp":"2019. március. 19. 15:51","title":"A munkaügyi hivatallal egyeztettek Hankook-ügyben ellenzéki képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrök közül vélhetően kevesen gondolnák, hogy egy elképesztően szennyezett kezelőszervvel terelgetik autójukat nap mint nap. És a benzinkutakon még ennél is sokkal rosszabb a helyzet.","shortLead":"A sofőrök közül vélhetően kevesen gondolnák, hogy egy elképesztően szennyezett kezelőszervvel terelgetik autójukat nap...","id":"20190321_egy_auto_kormanya_4szer_piszkosabb_mint_egy_nyilvanos_wc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596b9f2b-9288-4447-ae20-63d09f3eb876","keywords":null,"link":"/cegauto/20190321_egy_auto_kormanya_4szer_piszkosabb_mint_egy_nyilvanos_wc","timestamp":"2019. március. 21. 06:41","title":"Egy autó kormánya 4-szer piszkosabb, mint egy nyilvános WC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a33c75-d4a2-4e57-b053-2a435c856e5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán került fel a Twitterre egy videó, amin elvileg az új Huawei P30 Pro látható. Az olasz Amazon pedig véletlenül (?) közzétette, hogy mennyibe kerül majd a készülék.","shortLead":"Szerdán került fel a Twitterre egy videó, amin elvileg az új Huawei P30 Pro látható. Az olasz Amazon pedig véletlenül...","id":"20190320_huawei_p30_pro_kiszivargott_video_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28a33c75-d4a2-4e57-b053-2a435c856e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15abec1-8e8e-4c98-8801-1744b3318b94","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_huawei_p30_pro_kiszivargott_video_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2019. március. 20. 19:33","title":"Kiszivárgott videó: működés közben a Huawei P30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d7a864-4862-4ecc-9858-4c73edfd0343","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába érkeztek már meg az első 5G-képes készülékek, a használatukra egy ideig még várni kell. És érdemes is lesz várni, mert nemrég három biztonsági rést is találtak az 5G-s kommunikációban.","shortLead":"Hiába érkeztek már meg az első 5G-képes készülékek, a használatukra egy ideig még várni kell. És érdemes is lesz várni...","id":"20190321_kiberbiztonsag_adatok_vedelme_5g_torpedo_piecer_imsi_cracking","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d7a864-4862-4ecc-9858-4c73edfd0343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13de868-47d0-4330-8545-ab3234159222","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_kiberbiztonsag_adatok_vedelme_5g_torpedo_piecer_imsi_cracking","timestamp":"2019. március. 21. 09:03","title":"Könnyen lehallgathatók lesznek a mobilok? Három nagy hibát is találtak az 5G-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a509e5-f219-4c9d-839c-ca18b1c72c9b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha korallzátonyról beszélünk, a legtöbben valamilyen egzotikus helyre gondolnak, mondván, valószínűleg csak ott fordulnak elő ilyesmik. Most kiderült, hogy a hozzánk közel eső Olaszországban is van ám egy, és nem is kicsi. ","shortLead":"Ha korallzátonyról beszélünk, a legtöbben valamilyen egzotikus helyre gondolnak, mondván, valószínűleg csak ott...","id":"20190320_korallzatony_olaszorszag_monopoli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7a509e5-f219-4c9d-839c-ca18b1c72c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cd3ea8-e4cd-4b36-a49d-8c8ee8768167","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_korallzatony_olaszorszag_monopoli","timestamp":"2019. március. 20. 08:33","title":"2,5 kilométer hosszú korallzátonyt fedeztek fel az Adriai-tengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]