Rendőrt akart ölni, letartóztattak egy nógrádi férfit

Letartóztatott a bíróság egy 36 éves férfit, aki egy rendőr megölésére készült – közölte a Nógrád Vármegyei Főügyészség.

A nyomozás adatai szerint a rimóci férfi bosszút esküdött az őt börtönbe juttató nyomozó és családja ellen, emiatt hamis vád bűncselekménye miatt eljárás is indult ellene. Május 31-i szabadulását követően többször megfenyegette a rendőrt azzal, hogy megöli, emiatt a nyomozó feljelentést tett.

Augusztus 3-án este a fenyegető közölte a volt élettársával, hogy megöli a rendőrt, majd küldött egy lőfegyvernek látszó tárgyról készült fényképet küldött neki. A nő az üzenetváltást és a képet elküldte a megfenyegetett rendőrnek.

A férfit a Terrorelhárítási Központ munkatársai állították elő, a kutatás során a lakóhelyéről lőfegyvernek látszó tárgy került elő.

A főügyészség közölte: a nyomozó hatóság gyanúsítottként hallgatta ki a többszörös visszaeső férfit hamis vád és emberölés előkészülete miatt, aztán őrizetbe vette és kezdeményezte a letartóztatását.

A Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája a főügyészségi indítvánnyal egyetértve elrendelte a letartóztatást, amit az ügyész tudomásul vett, a gyanúsított azonban fellebbezést jelentett be, így az nem végleges.