[{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 168 Óra úgy tudja, kedd reggel ugyan betolták a műtétre az első beteget, de aztán ki is tolták onnan. A másodikat pedig be sem vitték.","shortLead":"A 168 Óra úgy tudja, kedd reggel ugyan betolták a műtétre az első beteget, de aztán ki is tolták onnan. A másodikat...","id":"20190320_Nincs_eleg_mutosseged_elmaradtak_a_mutetek_a_Fiumei_uti_baleseti_sebeszeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69365790-94f8-4f0c-8fff-9b86097802d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Nincs_eleg_mutosseged_elmaradtak_a_mutetek_a_Fiumei_uti_baleseti_sebeszeten","timestamp":"2019. március. 20. 06:43","title":"Nincs elég műtőssegéd, elmaradtak a műtétek a Fiumei úti baleseti sebészeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d5cf1e-b6ee-41cb-baaf-383efad58309","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Az első olyan filmje, amely nagyot is szólt, és amelyben a ruhák is komoly feltűnést keltettek, a Szomorú vasárnap volt. Ez a magyar–német koprodukció volt Flesch Andrea jelmeztervező első külföldi munkája is egyben. Tavaly pedig már komolyan szóba jött, hogy a legutóbbival, a magyar mozikba a héten érkező Colette-tel akár Oscar-jelölt is lehet a legjobb jelmez kategóriában. Magyarországon él, de Londonban van ügynöke, és a jelen állás szerint jobban is ismerik a világban, mint itthon. Interjú.","shortLead":"Az első olyan filmje, amely nagyot is szólt, és amelyben a ruhák is komoly feltűnést keltettek, a Szomorú vasárnap...","id":"20190319_Flesch_Andrea_jelmeztervezo_Colette_A_felesegem_tortenete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4d5cf1e-b6ee-41cb-baaf-383efad58309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa41a4e-1d30-49d3-be81-96241ed7d73a","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Flesch_Andrea_jelmeztervezo_Colette_A_felesegem_tortenete","timestamp":"2019. március. 19. 20:00","title":"Sztárszínészek vetkőztek le előtte, hogy felöltöztesse őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79d9288-c802-417d-918f-df5c5a1b03a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Krebs on Security nevű kiberbiztonsági cég szerint több százmillió Facebook-felhasználó jelszavát tárolta a rendszer egy egyszerű, titkosítás nélküli szövegfájlban.","shortLead":"A Krebs on Security nevű kiberbiztonsági cég szerint több százmillió Facebook-felhasználó jelszavát tárolta a rendszer...","id":"20190321_facebook_jelszo_titkositatlan_szovegfajl_krebs_on_security","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f79d9288-c802-417d-918f-df5c5a1b03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbdd5c7-0199-4eaf-a835-788447a798a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_facebook_jelszo_titkositatlan_szovegfajl_krebs_on_security","timestamp":"2019. március. 21. 19:05","title":"200-600 millió Facebook-felhasználó jelszava volt veszélyben – lehet, hogy az öné is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bb671d-ac39-4b87-9797-3c442bbdf5f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az író szerint jó vége nem lehet a mostani folyamatoknak.","shortLead":"Az író szerint jó vége nem lehet a mostani folyamatoknak.","id":"20190321_Moldova_Gyorgy_Ami_most_megy_csak_kitoressel_vegzodhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31bb671d-ac39-4b87-9797-3c442bbdf5f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8d80e9-c3c7-421b-984d-9394b08a598f","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Moldova_Gyorgy_Ami_most_megy_csak_kitoressel_vegzodhet","timestamp":"2019. március. 21. 08:22","title":"Moldova György: Ami most megy, csak kitöréssel végződhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség közlekedésrendészeti főosztályának vezetője azt mondta, egyelőre nincs napirenden annak a mérőrendszernek a bevezetése, amivel kiszűrhetőek a traffipaxoknál lassító gyorshajtók.","shortLead":"A rendőrség közlekedésrendészeti főosztályának vezetője azt mondta, egyelőre nincs napirenden annak a mérőrendszernek...","id":"20190320_Gyorshajtas_atmenetileg_meghatralt_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605f29db-83b1-4f0e-a372-65980fca9b5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190320_Gyorshajtas_atmenetileg_meghatralt_a_rendorseg","timestamp":"2019. március. 20. 19:32","title":"Gyorshajtás: átmenetileg meghátrált a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c0c015-fca7-499a-ac73-7d1af3fba225","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos, terepre fejlesztett járművekkel komoly kirándulásokat lehet tenni.","shortLead":"Az elektromos, terepre fejlesztett járművekkel komoly kirándulásokat lehet tenni.","id":"20190321_kerekesszek_kirandulas_terrainhopper_elektromos_mozgaskorlatozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65c0c015-fca7-499a-ac73-7d1af3fba225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f12161-24ac-4a54-9011-0b1d84838190","keywords":null,"link":"/cegauto/20190321_kerekesszek_kirandulas_terrainhopper_elektromos_mozgaskorlatozott","timestamp":"2019. március. 21. 13:47","title":"Ez a terepezős kerekesszék felmegy szinte mindenhol – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d4f0b3-64c8-42fa-90df-a6b182bf1859","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég által ultragyors e-töltőnek mondott egységet adott át a Mol csütörtökön Budapesten, amelyet egy hónapig ingyenesen lehet használni.","shortLead":"A cég által ultragyors e-töltőnek mondott egységet adott át a Mol csütörtökön Budapesten, amelyet egy hónapig...","id":"20190321_gyorstolto_mol_75_kw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09d4f0b3-64c8-42fa-90df-a6b182bf1859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0b00a9-14a8-47ad-902f-6de161be41af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190321_gyorstolto_mol_75_kw","timestamp":"2019. március. 21. 14:04","title":"Még nem Tesla Supercharger, de elég gyors töltőt adott át a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e98643c-6f8c-486b-a547-ccc4bcc4688f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"205 ezer forintot kéne a vesztes per után fizetnie a 200 ezret kereső munkavállalónak, de szerinte azoknak kéne fizetnie, akik annak idején átcsábították a Zsolnaytól az ellene kreált cégbe. Ami aztán csődbe ment, a Zsolnay pedig túlélte a viharos időszakot. Az ügyletek mögött álló Pécs városa hárít.\r

\r

","shortLead":"205 ezer forintot kéne a vesztes per után fizetnie a 200 ezret kereső munkavállalónak, de szerinte azoknak kéne...","id":"20190320_Zsolnayugy_Fel_vannak_haborodva_az_atvert_es_pervesztes_pecsiek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e98643c-6f8c-486b-a547-ccc4bcc4688f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950f5e28-0280-4140-9684-fab8f50ceb58","keywords":null,"link":"/kkv/20190320_Zsolnayugy_Fel_vannak_haborodva_az_atvert_es_pervesztes_pecsiek","timestamp":"2019. március. 20. 08:05","title":"Zsolnay-ügy: Fel vannak háborodva az átvert és pervesztes pécsiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]