Két hétig tartott a szabadságharc. Orbán Viktor igyekezett felmérni a lehetőségét annak, mi várná őt a néppárton kívül a kampány mostani szakaszában. Mint megtudta: semmi olyan opció nincs, ami neki megközelítően akkora hatalmat biztosítana, mint az önként vállalt néppárti szégyenpad. Most ellenőrök jöhetnek Budapestre, de a demokrácia helyzete helyett valójában azt figyelik majd, képes-e Orbán a kampány végéig csendben maradni. Orbán Viktor igyekezett felmérni a lehetőségét annak, mi várná őt a néppárton kívül... A máltai bejegyzésű cégnek egyelőre elenyésző a részesedése, és osztalékot sem kaphat. A tartalomgyártók viszont már egy megtekintés után is részesedést kapnak a bevételből. A tartalomgyártók viszont már egy megtekintés után is... Ezt a 13. havi pluszmunkát figyelembe véve pedig már a kormány által ígért – de mindeddig csak lebegtetett –, átlagosan 30 százalékos béremelés sem 30 százalék. Ez az egyik kulcsmondata a legújabb HVG-ben megjelent "Mi Harminc?" című összefoglalónak. A szakszervezetek számítása szerint a hosszabb munkaidő miatt éves szinten több mint egy plusz hónapot kell dolgozni a közigazgatásban. A divattervező szerint Orbán Viktornak nem az a dolga, hogy jól mutasson. Az országot elhagyni készülő Náray Tamás úgy gondolja, hogy választott otthonában, Spanyolországban elegáns kívülálló lesz, akinek minden ellenére Magyarország marad a hazája, mert ebből a jogából nem enged. Még úgy is, hogy Magyarországot sikergyilkos országnak tartja. Az országot elhagyni készülő Náray Tamás... „Kinyílt egy ajtó" – mondta Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora, miután Orbán Viktor miniszterelnök és Markus Söder bajor miniszterelnök levélváltásukban közös támogatásukról biztosították a CEU és a Müncheni Műszaki Egyetem (TUM) együttműködését, és miután az Európai Néppárt felfüggesztette a Fidesz tagságát. Rendőrkutyát klónoztak tudósok a délnyugat-kínai Jünnan tartományban egy program keretében, amelytől azt remélik, hogy segít csökkenteni a rendőrkutyák kiképzési idejét és annak költségeit – jelentette szerdán a kínai állami média. A szakszervezetek számítása szerint a hosszabb munkaidő miatt éves szinten több mint egy plusz hónapot kell dolgozni a közigazgatásban. Az innovációs és technológiai miniszter azt mondja magáról, a német vállalati környezetben szocializálódott, őszinte, fair tárgyaló. A Viddo reklámmentes videózást ígér, ezért azonban fizetni kell.