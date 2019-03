Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyon kedvezők a feltételek.","shortLead":"Nagyon kedvezők a feltételek.","id":"20190322_Elfogtunk_egy_levelet_igy_lehet_visszavenni_a_lakast_az_eszkozelotol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3edf79-2adf-441c-b03d-222e44ce103a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190322_Elfogtunk_egy_levelet_igy_lehet_visszavenni_a_lakast_az_eszkozelotol","timestamp":"2019. március. 22. 12:34","title":"Megtudtuk, hogyan lehet visszavenni a lakást az eszközkezelőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca8777d-bec8-4d90-bf76-9237fe6a116a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az erdők világnapját ünnepelték Kismaroson.","shortLead":"Az erdők világnapját ünnepelték Kismaroson.","id":"20190321_22_millio_facsemetet_ultet_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eca8777d-bec8-4d90-bf76-9237fe6a116a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c79fc7-093c-4b2b-8fd4-b46052f520e0","keywords":null,"link":"/elet/20190321_22_millio_facsemetet_ultet_a_kormany","timestamp":"2019. március. 21. 17:01","title":"22 millió facsemetét ültet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Parlament igazságügyi bizottsága csütörtökön ismét napirendre vette a Magyarországgal szembeni, úgynevezett 7. cikk szerinti eljárást.","shortLead":"Az Európai Parlament igazságügyi bizottsága csütörtökön ismét napirendre vette a Magyarországgal szembeni, úgynevezett...","id":"20190321_Timmermans_az_EUcsucson_Magyarorszagon_nem_javult_a_helyzet_sot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772718ce-f987-47aa-8bc5-c2b828ecc686","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Timmermans_az_EUcsucson_Magyarorszagon_nem_javult_a_helyzet_sot","timestamp":"2019. március. 21. 17:10","title":"Timmermans a Soros-kampányról: Nincs semmiféle összeesküvés, a magyarok megérdemlik az igazságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344b265a-6049-4867-bb06-08406543a128","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mozaikpadlós, mintegy 1500 éves szőlőprést találtak Észak-Izraelben – jelentette be az Izraeli Természetvédelmi Hatóság (INPA).","shortLead":"Mozaikpadlós, mintegy 1500 éves szőlőprést találtak Észak-Izraelben – jelentette be az Izraeli Természetvédelmi Hatóság...","id":"20190320_1500_eves_mozaikpadlos_szolopres_korazim_izrael","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=344b265a-6049-4867-bb06-08406543a128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7795df-c1c9-4529-a6af-4de8a87dcc33","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_1500_eves_mozaikpadlos_szolopres_korazim_izrael","timestamp":"2019. március. 20. 17:03","title":"Igazi különlegességet találtak véletlenül Izraelben: 1500 éves ez a 4x4 méteres prés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2adf81d0-f444-4771-ad4d-47e509492a2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március 25-től szavazhatunk a Libri irodalmi díjakra.

","shortLead":"Március 25-től szavazhatunk a Libri irodalmi díjakra.

","id":"20190320_Mi_lesz_az_ev_konyve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2adf81d0-f444-4771-ad4d-47e509492a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3457615d-398f-4e09-b64b-5839b53d6280","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Mi_lesz_az_ev_konyve","timestamp":"2019. március. 20. 16:38","title":"Mi lesz az év könyve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a felszínt kapargatná meg a Hajabusza-2 a Ryugu aszteroidán, a belsejére is kíváncsiak a kutatók. Úgyhogy robbantanak.","shortLead":"Nem csak a felszínt kapargatná meg a Hajabusza-2 a Ryugu aszteroidán, a belsejére is kíváncsiak a kutatók. Úgyhogy...","id":"20190321_hajabusza_2_urszonda_jaxa_krater_ryugu_kisbolygo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408fe98d-1d90-488b-b98d-1b868f23c5f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_hajabusza_2_urszonda_jaxa_krater_ryugu_kisbolygo","timestamp":"2019. március. 21. 10:33","title":"Merész manőver: robbantásra készülnek a japánok a száguldó aszteroidán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9442cdc6-a761-41e4-8e07-bc51ce40e05b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsányozva, DK-zva, MSZP-zve távozik.","shortLead":"Gyurcsányozva, DK-zva, MSZP-zve távozik.","id":"20190321_Vegleg_otthagyja_a_parlamentet_a_volt_jobbikos_Hegedus_Lorantne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9442cdc6-a761-41e4-8e07-bc51ce40e05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15105fec-6e4b-4fac-9261-95269982758e","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Vegleg_otthagyja_a_parlamentet_a_volt_jobbikos_Hegedus_Lorantne","timestamp":"2019. március. 21. 10:27","title":"Végleg otthagyja a parlamentet a volt jobbikos Hegedűs Lórántné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerika nem engedte el a szankciókat.","shortLead":"Amerika nem engedte el a szankciókat.","id":"20190322_EszakKorea_megint_megsertodott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53a3e2d-1fb0-49ba-999b-8db2b093f048","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_EszakKorea_megint_megsertodott","timestamp":"2019. március. 22. 09:56","title":"Észak-Korea megint megsértődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]