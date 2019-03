Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf0f0b01-5d28-4b31-b2fd-d68aa8287d4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190322_Nyitva_hagyta_a_kocsiajtot_egy_koala_maszott_a_hatso_ulesre_mire_visszaert__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf0f0b01-5d28-4b31-b2fd-d68aa8287d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62035e5b-46dc-47d4-8b28-e76fc6dc757b","keywords":null,"link":"/elet/20190322_Nyitva_hagyta_a_kocsiajtot_egy_koala_maszott_a_hatso_ulesre_mire_visszaert__video","timestamp":"2019. március. 22. 14:49","title":"Nyitva hagyta a kocsiajtót, mire visszaért, egy koala mászott a hátsó ülésre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az intézmény mostanra 2 milliárd 249 milliós mínuszba került.","shortLead":"Az intézmény mostanra 2 milliárd 249 milliós mínuszba került.","id":"20190322_442_millio_forint_adossagot_termel_napi_szinten_a_Honvedkorhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c6a4d4-94d2-4f30-bfe4-6bc7f65906ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_442_millio_forint_adossagot_termel_napi_szinten_a_Honvedkorhaz","timestamp":"2019. március. 22. 14:52","title":"44,2 millió forint adósságot termel napi szinten a Honvédkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emilia Clarke túlélt két olyan agyi aneurizmát is, amibe a betegek egyharmada belehal.","shortLead":"Emilia Clarke túlélt két olyan agyi aneurizmát is, amibe a betegek egyharmada belehal.","id":"20190322_Ket_sztrokja_is_volt_a_Tronok_harca_sztarjanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbb2fd0-3784-4105-8cbe-d9cc77c259b3","keywords":null,"link":"/elet/20190322_Ket_sztrokja_is_volt_a_Tronok_harca_sztarjanak","timestamp":"2019. március. 22. 09:18","title":"Két sztrókja is volt a Trónok harca sztárjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755d421f-2276-4980-8eb3-5c7b6132232f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német köztévé szatirikus hírműsora megfejtette, miért nem zárták még ki a Fideszt a Néppártból, sőt Magyarországot az EU-ból: Mercedes, BMW, Audi.","shortLead":"A német köztévé szatirikus hírműsora megfejtette, miért nem zárták még ki a Fideszt a Néppártból, sőt Magyarországot...","id":"20190323_Harom_okbol_nem_vagtak_meg_ki_Orbant_a_Neppartbol_sot_az_EUbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=755d421f-2276-4980-8eb3-5c7b6132232f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf86db0e-5fc2-4294-8474-d665ddf4e352","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Harom_okbol_nem_vagtak_meg_ki_Orbant_a_Neppartbol_sot_az_EUbol","timestamp":"2019. március. 23. 19:15","title":"„Három okból nem vágták még ki Orbánt a Néppártból, sőt az EU-ból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a547039b-af62-43cb-849e-71e6576e61a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Josh Cartu a jelek szerint maximálisan elégedett nemrégiben átvett olasz sportkocsijával. És felkészül a következő új autójának érkezésére. ","shortLead":"Josh Cartu a jelek szerint maximálisan elégedett nemrégiben átvett olasz sportkocsijával. És felkészül a következő új...","id":"20190321_a_budapesti_milliardos_buszken_pozol_szuperritka_uj_ferrarija_mellett_pista_piloti_f8_tributo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a547039b-af62-43cb-849e-71e6576e61a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdc414c-77f1-45e1-823b-03a76c9caf33","keywords":null,"link":"/cegauto/20190321_a_budapesti_milliardos_buszken_pozol_szuperritka_uj_ferrarija_mellett_pista_piloti_f8_tributo","timestamp":"2019. március. 22. 04:04","title":"A budapesti milliárdos büszkén pózol szuperritka új Ferrarija mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc2860f-c1aa-470f-b1ac-e17b018ddc01","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Végig tagadta bűnösségét a pénteken terrorizmus gyanúja miatt elfogott szír férfi - mondta az M1-nek a gyanúsított ügyvédje a kihallgatás után.","shortLead":"Végig tagadta bűnösségét a pénteken terrorizmus gyanúja miatt elfogott szír férfi - mondta az M1-nek a gyanúsított...","id":"20190323_Tagadta_bunosseget_a_terrorizmussal_gyanusitott_szir_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efc2860f-c1aa-470f-b1ac-e17b018ddc01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d90ac8-28f8-4a27-9327-590df59a0f76","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Tagadta_bunosseget_a_terrorizmussal_gyanusitott_szir_ferfi","timestamp":"2019. március. 23. 12:55","title":"Tagadta bűnösségét a terrorizmussal gyanúsított szír férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30162e16-4e0c-4565-962f-1e59b5bb70f4","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A XV. kerületi az első olyan önkormányzat Magyarországon, ahol a képviselők határidőre nem tudták megszavazni a költségvetést. Ez azt jelenti, hogy a kormányhivatal lép helyettük, így fejlesztések maradhatnak el, és előfordulhat, hogy nem jut pénz közmunkára vagy betegellátásra. Az, hogy Újpalota nem megy csődbe, annak köszönhető, hogy korábbról maradtak tartalékai. De nem minden önkormányzat ilyen szerencsés, Balmazújváros például a pengeélen táncol.","shortLead":"A XV. kerületi az első olyan önkormányzat Magyarországon, ahol a képviselők határidőre nem tudták megszavazni...","id":"20190323_koltsegvetes_nelkul_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30162e16-4e0c-4565-962f-1e59b5bb70f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841b2deb-48a6-455e-b5d2-4a82a16a4a8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_koltsegvetes_nelkul_onkormanyzat","timestamp":"2019. március. 23. 07:00","title":"A tűzzel játszik a neki nem tetsző településvezetőket csuklóztató Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több autó összeütközött Gödöllőnél az M3-as autópályán péntek délután, három kilométeres a torlódás – közölte a rendőrség és az Útinform.","shortLead":"Több autó összeütközött Gödöllőnél az M3-as autópályán péntek délután, három kilométeres a torlódás – közölte...","id":"20190322_baleset_m3_autopalya_torlodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20878333-6c35-435d-a712-fb8fc87e00df","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_baleset_m3_autopalya_torlodas","timestamp":"2019. március. 22. 17:20","title":"Baleset történt, kerülje el az M3-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]