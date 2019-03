Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d09ab055-52be-407c-a9e9-a1bfc175fcdc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok az egymásnak ellentmondó hír az Oppo új telefonjával kapcsolatban, ami felveti annak a lehetőségét, hogy a Reno név alatt több készüléket is bemutat április elején a gyártó.","shortLead":"Sok az egymásnak ellentmondó hír az Oppo új telefonjával kapcsolatban, ami felveti annak a lehetőségét, hogy a Reno név...","id":"20190324_oopo_reno_telefon_vagy_telefoncsalad_erkezese_aprilis_elejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d09ab055-52be-407c-a9e9-a1bfc175fcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1db4ee-f183-4616-830a-0f6ea57711ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_oopo_reno_telefon_vagy_telefoncsalad_erkezese_aprilis_elejen","timestamp":"2019. március. 24. 13:03","title":"Nem túlzás: tényleg csupakijelzős lesz az Oppo új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3452e82b-e35c-4271-96d6-7889337eef78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Felelőtlenség\" lenne a kutatók részéről humán reprodukciós célokra használni a génszerkesztést – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) új szakértői bizottsága, amely a biotechnológiai beavatkozással kapcsolatos tudományos, etikai, társadalmi és jogi kérdéseket vizsgálta Genfben tartott első ülésén.","shortLead":"\"Felelőtlenség\" lenne a kutatók részéről humán reprodukciós célokra használni a génszerkesztést – közölte...","id":"20190324_who_emberi_genszerkesztes_human_reprodukcio_crispr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3452e82b-e35c-4271-96d6-7889337eef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192507a6-1ce3-40a8-9290-d22c34f9bcf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_who_emberi_genszerkesztes_human_reprodukcio_crispr","timestamp":"2019. március. 24. 18:03","title":"Felszólalt a WHO: felelőtlenség lenne emberi reprodukciós célokra használni a génszerkesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcb49da-6a8e-46a1-a108-3bb3adb5acc1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Pénteken valószínűleg nem lép ki az Egyesült Királyság az EU-ból, ám annyira kaotikus a helyzet, hogy valójában ezt a lehetőséget sem lehet kizárni. Felvázoljuk a többi lehetséges forgatókönyvet is, amíg a britek meg nem találják a megnyugtató megoldást.","shortLead":"Pénteken valószínűleg nem lép ki az Egyesült Királyság az EU-ból, ám annyira kaotikus a helyzet, hogy valójában ezt...","id":"20190325_brexit_kaosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bcb49da-6a8e-46a1-a108-3bb3adb5acc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17131c4a-4498-49a7-8b31-acc9f20a610c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_brexit_kaosz","timestamp":"2019. március. 25. 17:50","title":"Ki mutatja meg a kiutat a Brexit-káoszból? Boris Johnson vagy Uri Geller?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eefd8ec-cef8-44a7-ab00-258e8f784af5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan állították le a nagy értékű Mercedes kupét a mozgássérülteknek fenntartott helyen.","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan állították le a nagy értékű Mercedes kupét a mozgássérülteknek fenntartott helyen.","id":"20190326_a_nap_fotoja_amg_merci_a_jachtkikoto_rokkantparkolojaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eefd8ec-cef8-44a7-ab00-258e8f784af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37319a79-752d-4adb-b7dd-2a155c9fedfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_a_nap_fotoja_amg_merci_a_jachtkikoto_rokkantparkolojaban","timestamp":"2019. március. 26. 06:41","title":"A nap fotója: AMG Merci a jachtkikötő rokkantparkolójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3c98a2-e662-4720-bb20-5d91e9704583","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Luke és Leia alakját cserélik le.","shortLead":"Luke és Leia alakját cserélik le.","id":"20190325_Ujranyomjak_a_Csillagok_haboruja_ikonikus_plakatjat__egy_kis_modositassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab3c98a2-e662-4720-bb20-5d91e9704583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de4f712-9550-4649-823e-e83cc3137008","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Ujranyomjak_a_Csillagok_haboruja_ikonikus_plakatjat__egy_kis_modositassal","timestamp":"2019. március. 25. 11:16","title":"Újranyomják a Csillagok háborúja ikonikus plakátját – egy kis módosítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdb8049-7d0b-4311-98b9-96ef2d82ef7a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most nem emelik annyival a béreket a MÁV-nál, mint az elmúlt két évben.","shortLead":"Most nem emelik annyival a béreket a MÁV-nál, mint az elmúlt két évben.","id":"20190325_Megallapodott_a_MAV_a_szakszervezetekkel_mennyivel_nojon_a_vasutasok_bere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cdb8049-7d0b-4311-98b9-96ef2d82ef7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b2ee08-cd9b-4f49-b8dd-bcd812c88df2","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Megallapodott_a_MAV_a_szakszervezetekkel_mennyivel_nojon_a_vasutasok_bere","timestamp":"2019. március. 25. 16:29","title":"Megállapodott a MÁV a szakszervezetekkel, mennyivel nőjön a vasutasok bére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74a161f-23c7-43d5-b103-643b5de65ee6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerencsére időben reagált a környezete a problémára. ","shortLead":"Szerencsére időben reagált a környezete a problémára. ","id":"20190324_Franz_Ferdinand_enekes_mogyoroallergias_roham_Alex_Kapranos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f74a161f-23c7-43d5-b103-643b5de65ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c1ecf0-9853-403b-8a1d-4433ee0c24a3","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Franz_Ferdinand_enekes_mogyoroallergias_roham_Alex_Kapranos","timestamp":"2019. március. 24. 13:48","title":"A Franz Ferdinand énekese a Sziget után ismét mogyoróallergiás rohamot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c472d0e-7597-48d4-864b-defd1ebd7dc2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Emlékeznek még a 80-as évek szupersztárjára, a Never Gonna Give You Up gigasláger énekesére? Rick Astley azóta újabb reneszánszát éli, és legfrissebb, 2018-ban megjelent Beautiful Life című albumával nyáron a paloznaki Jazzpiknikre látogat.","shortLead":"Emlékeznek még a 80-as évek szupersztárjára, a Never Gonna Give You Up gigasláger énekesére? Rick Astley azóta újabb...","id":"20190325_Magyarorszagra_jon_Rick_Astley","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c472d0e-7597-48d4-864b-defd1ebd7dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206942ca-0ec7-4187-980c-b359f7ce3c09","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Magyarorszagra_jon_Rick_Astley","timestamp":"2019. március. 25. 15:53","title":"Magyarországra jön Rick Astley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]