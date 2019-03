Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Az is szabálysértésnek minősül, ha valaki csak lelassít a baleset mellett, hogy lássa, mi történik.","shortLead":"Az is szabálysértésnek minősül, ha valaki csak lelassít a baleset mellett, hogy lássa, mi történik.","id":"20190326_160_ezer_ausztria_buntetes_bameszkodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8da4698-2690-4879-8cf8-6ad988c1eb8f","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190326_160_ezer_ausztria_buntetes_bameszkodas","timestamp":"2019. március. 26. 15:09","title":"160 ezerre is büntethetik a balesetnél bámészkodó autósokat Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szintre emelte a mobilfotózást a P30 Próval a Huawei. A telefon zoomolási képességei még videón át is döbbenetesek.","shortLead":"Új szintre emelte a mobilfotózást a P30 Próval a Huawei. A telefon zoomolási képességei még videón át is döbbenetesek.","id":"20190326_mobilfotozas_huawei_p30_pro_zoomolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e59f94-b318-48ff-8e60-6f384f17310f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_mobilfotozas_huawei_p30_pro_zoomolas","timestamp":"2019. március. 26. 20:33","title":"Nézze meg ezt a videót, és rögtön megérti, miért a P30 Pro most a világ legjobb kamerás mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bc1866-3503-410c-b7a1-10df1a7b5c36","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Brad Pitt Stohl András hangján szólal meg.","shortLead":"Brad Pitt Stohl András hangján szólal meg.","id":"20190326_Tarantino_uj_filmjenek_itt_a_szinkronos_elozetese_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37bc1866-3503-410c-b7a1-10df1a7b5c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa19cf5b-1d6e-427c-a776-8981e61f7e6a","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Tarantino_uj_filmjenek_itt_a_szinkronos_elozetese_is","timestamp":"2019. március. 26. 08:07","title":"Tarantino új filmjének itt a szinkronos előzetese is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy csoport meccseit rendeznék itt.","shortLead":"Egy csoport meccseit rendeznék itt.","id":"20190325_kosarlabda_eb_palyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3aa6d5-cbec-4f43-a6b4-b3ae13cc03bd","keywords":null,"link":"/sport/20190325_kosarlabda_eb_palyazat","timestamp":"2019. március. 25. 20:25","title":"66 millióért pályázik kosárlabda Eb-re Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72ba7ae-07d0-456a-b4b8-9f0f0583bd81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dorogon lévő utcában volt, akit egy nap kétszer kaptak el.","shortLead":"A Dorogon lévő utcában volt, akit egy nap kétszer kaptak el.","id":"20190327_dorog_200_gyorshajtot_fogtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a72ba7ae-07d0-456a-b4b8-9f0f0583bd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acadb628-14c1-4c27-bf57-3013ebffab85","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_dorog_200_gyorshajtot_fogtak","timestamp":"2019. március. 27. 14:20","title":"Egyetlen utcában több mint 200 gyorshajtót fogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547fa52b-661c-43c9-b4ec-99472538aa42","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tojásával a hasüregében kövesedett meg egy nagyjából 110 millió évvel ezelőtt élt madár, amelynek maradványait az északnyugat-kínai Kanszu tartományban fedezték fel a kutatók. A csapatnak a világon elsőként sikerült ilyen leletre bukkanniuk.","shortLead":"Tojásával a hasüregében kövesedett meg egy nagyjából 110 millió évvel ezelőtt élt madár, amelynek maradványait...","id":"20190326_110_millio_eve_elt_osmadar_kina_tojas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=547fa52b-661c-43c9-b4ec-99472538aa42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a45492-50e0-45aa-8c6e-f5d9c4e32841","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_110_millio_eve_elt_osmadar_kina_tojas","timestamp":"2019. március. 26. 19:03","title":"110 millió éves madár maradványaira bukkantak Kínában, de van nagyobb meglepetés is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópályán sétáló férfit elsodorta egy teherautó. ","shortLead":"Az autópályán sétáló férfit elsodorta egy teherautó. ","id":"20190327_Elutottek_egy_gyalogost_az_M7esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b37046-4437-4ef1-abe1-de9830441409","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Elutottek_egy_gyalogost_az_M7esen","timestamp":"2019. március. 27. 06:10","title":"Elütöttek egy gyalogost az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamint Béres Ilona, Csókay András, Hargitay András, Kállai Kiss Ernő és poszthumusz Antall József, illetve Mindszenty József hercegprímás.\r

\r

","shortLead":"Valamint Béres Ilona, Csókay András, Hargitay András, Kállai Kiss Ernő és poszthumusz Antall József, illetve Mindszenty...","id":"20190327_Budapest_diszpolgara_lett_Korda_Gyorgy_es_Darnyi_Tamas_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7918c20c-6cd7-4576-8ac2-5db7836c9176","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Budapest_diszpolgara_lett_Korda_Gyorgy_es_Darnyi_Tamas_is","timestamp":"2019. március. 27. 14:19","title":"Budapest díszpolgára lett Korda György és Darnyi Tamás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]