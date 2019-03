Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Módosított eredeti javaslatán a kormány: az új elképzelés szerint nem maximálnák a tranzakciós illeték összegét. ","shortLead":"Módosított eredeti javaslatán a kormány: az új elképzelés szerint nem maximálnák a tranzakciós illeték összegét. ","id":"20190328_tranzakcios_illetek_csaladvedelem_banki_erik_varga_mihaly_modosito_javaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7286fe4c-ae61-4cc5-bd53-8f0cd586506d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190328_tranzakcios_illetek_csaladvedelem_banki_erik_varga_mihaly_modosito_javaslat","timestamp":"2019. március. 28. 07:30","title":"Nem tesznek sapkát a tranzakciós illetékre, mert kell a pénz a családvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem \"ingyen\" van, mintegy 1,5 megabájt helyet foglalnak el az agyban a nyelv tárolásához és használatához szükséges információk amerikai kutatók szerint.","shortLead":"Nem \"ingyen\" van, mintegy 1,5 megabájt helyet foglalnak el az agyban a nyelv tárolásához és használatához szükséges...","id":"20190328_nyelvismeret_angol_nyelv_nyelvtudas_emberi_agy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226e2a70-6148-4153-b967-eaad1d750572","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_nyelvismeret_angol_nyelv_nyelvtudas_emberi_agy","timestamp":"2019. március. 28. 15:33","title":"Amerikai kutatók kiszámolták, mekkora helyet foglal el az agyban a nyelvismeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset a Weiss Manfréd út és a Teller Ede út kereszteződésénél történt.\r

\r

","shortLead":"A baleset a Weiss Manfréd út és a Teller Ede út kereszteződésénél történt.\r

\r

","id":"20190328_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_Csepelen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2048114d-d047-470c-a86d-bc9a32d5dd83","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_Csepelen","timestamp":"2019. március. 28. 21:45","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b8194f9-bd37-421b-82a6-7566bba5b38c","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Alighanem mindenki rémálma, amikor a végrehajtó lefoglalja az újonnan megvásárolt autót, mert kiderül, azt az eladó hitelből vette, és még több részlettel is tartozik. Ez elkerülhető, ha fizetés előtt betekintünk a hitelbiztosítéki nyilvántartásba.","shortLead":"Alighanem mindenki rémálma, amikor a végrehajtó lefoglalja az újonnan megvásárolt autót, mert kiderül, azt az eladó...","id":"mokk_20190327_Lefoglalhatjak_a_frissen_vett_autojat_ha_ezt_nem_teszi_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b8194f9-bd37-421b-82a6-7566bba5b38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af48ccbf-dce3-42a2-8f2b-c359be409644","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190327_Lefoglalhatjak_a_frissen_vett_autojat_ha_ezt_nem_teszi_meg","timestamp":"2019. március. 28. 07:30","title":"Lefoglalhatják a frissen vett autóját, ha ezt nem teszi meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"785f090d-12c2-4e51-b2f2-1bfe5f98573f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy darabka magyar celabautó-történelmet is meg lehet vásárolni az olasz sportkocsival.","shortLead":"Egy darabka magyar celabautó-történelmet is meg lehet vásárolni az olasz sportkocsival.","id":"20190328_Megkimelt_Lamborghinijet_eladja_Vajna_Timea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=785f090d-12c2-4e51-b2f2-1bfe5f98573f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443eabf4-8b27-48cf-8091-f79fbf309d77","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_Megkimelt_Lamborghinijet_eladja_Vajna_Timea","timestamp":"2019. március. 28. 14:40","title":"Eladja megkímélt Lamborghinijét Vajna Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze a legjobb iskolákba jártak Carlos Ghosn gyerekei, például az amerikai Stanford Egyetemre.","shortLead":"Persze a legjobb iskolákba jártak Carlos Ghosn gyerekei, például az amerikai Stanford Egyetemre.","id":"20190327_caros_ghosn_tandij_stanford_gyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a147af5c-4b9b-4bb1-99f8-2a8436c99a13","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_caros_ghosn_tandij_stanford_gyerek","timestamp":"2019. március. 28. 04:10","title":"A Nissannal fizettette gyerekei méregdrága iskoláit is a cég bukott elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"707fbbe2-e2cb-4207-9095-4ed8b6768033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meglódult bizonyos nemzetiségek népessége 5 év alatt, miközben a romák népszaporulatáról szóló mendemondák hamisnak bizonyultak – meredek összefüggéseket mutat be a nemrég publikált 2016-os mini népszámlálás adataiból az e heti HVG.","shortLead":"Meglódult bizonyos nemzetiségek népessége 5 év alatt, miközben a romák népszaporulatáról szóló mendemondák hamisnak...","id":"20190328_Vietnami_orosz_es_arab_nepessegrobbanas_roma_tragedia_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=707fbbe2-e2cb-4207-9095-4ed8b6768033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050764e6-c5a9-489d-a9d7-f1139f9cbfc2","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Vietnami_orosz_es_arab_nepessegrobbanas_roma_tragedia_Magyarorszagon","timestamp":"2019. március. 28. 11:55","title":"Vietnami, orosz és arab népességrobbanás, roma tragédia Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a85d94-0b00-404c-81ee-d0756adb635d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jo Cameron csak akkor veszi észre, hogy megégett a bőre, ha érzi a megperzselt hús szagát.","shortLead":"Jo Cameron csak akkor veszi észre, hogy megégett a bőre, ha érzi a megperzselt hús szagát.","id":"20190328_Genmutacio_fajdalom_orvosok_fajdalomcsillapito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46a85d94-0b00-404c-81ee-d0756adb635d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be6b5e9-bddf-4da3-9c0d-4c9a83432947","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Genmutacio_fajdalom_orvosok_fajdalomcsillapito","timestamp":"2019. március. 28. 12:19","title":"Egy génmutációnak köszönhetően egyáltalán nem érez fájdalmat egy skót nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]