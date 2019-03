A Nyárspolgár BBQ és a Közel a Tűzhöz teamjei által 2017-ben külföldről, pontosabban Szlovéniából hazahozott versenytrófeák számát egyre többen gyarapítják. A hazai toplista élére a kétszeres Grand Champion KGB BBQ mellé immár a SunCity BBQ Szeged is feliratkozott.

Az olaszországi Torreglia (Veneto régió, Padova megye) vadászparkja adott helyszínt a Country Road & BBQ Contest-nek március 22-24. között. A versenyen Magyarországot a szegediek képviselték (ők azok, akik az őszi II. Tállya BBQ Verseny & Fesztiválon a legjobban szereplő magyar csapatként meghívást kaptak az USA-ba a 2019-es Jack Daniel’s World Championship Barbecue-ra, amely a világ legnagyobb versenye ebben a gasztronómiai műfajban). A SanCity Nagy Iván irányításával vett részt az olaszországi versenyen, míg a sütőboxokban a lassú tűzön és füstön sült húsokat csapattársai, Mészáros Ádám, Tamási Péter és Nagy Péter felügyelték. Tették ezt olyan kitűnően, hogy a két versenynapon dupláztak, vagyis elvitték a show-t. Az elsőn az összetett versenyben elsők lettek, s megnyerték a Grand Champion díjat, míg a második napon a Reserve Champion címet, vagyis a második helyen végeztek. Különösen jól teljesítve a lapocka (1. hely) és csirke (2.hely) versenykategóriákban.

© Facebook

Messzebbre, a közép-amerikai Costa Ricába repült Turanitz Gergely, a KGB BBQ székesfehérvári/velencei kötődésű vezére. A csapatával tavaly Jack Daniel’s Meghívásos Barbecue Világbajnokságot is megjárt, s ott 26 nemzetközi csapatból magát a nyolcadik helyen végzett gasztroformáció kapitánya úgymond „vendégjátékosként” érkezett az Atlanti-óceánon, de még a Karib-tengeren is túlra. Meghívója az évek óta Uvitában élő ismert magyar producer, étterem és sörfőzde tulajdonos, Marschall Péter. Emlékezetes, hogy ő itthon a Paprica Latino-val több külföldi és saját televíziós produkciót vitt sikerre, köztük a Hal a tortán-t, a Sztárban sztárt és az Éden Hotelt. Marschall vonzalma a vendéglátás és gasztronómia iránt Costa Ricán teljesedett ki, így lett a Gyöngyösön gyártott és már számos országba népszerű BBQ Pit Boxok hivatalos forgalmazója is Triboo – The Cool Distribution Company néven. Gergő a San José-i Multiplaza Escazúban március 23-24-én rendezett BBQ Fest-en erősítette a Triboo csapatát. Ezúttal is több díjat nyert Juampa Acuña Duarte séffel (Sibu Cafeteria) és a Triboo többi tagjával közösen: 1. hely csirke, 2. hely szósz, 3. hely sertésborda kategóriákban.

© Facebook

Ráadásul a San José-i BBQ Fest-en a legnagyobb népszerűségnek a Marschall Péter felkérésére Gergő által BBQ Pit Box Whole Hog szmókerben 15 órán át sütött disznó örvendett, amit tortillával és mangós amerikai káposztasalátával (coleslaw) tálalva hamar elkapkodtak az ínyencségre vágyók – s annyira bejött, hogy másnap újabb disznó esett át a parázs- és fűstkeresztségen.