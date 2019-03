Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f484d1c2-896a-4042-b537-63ec5f81669e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindezt azért, mert ráijesztett a gyerekekre. ","shortLead":"Mindezt azért, mert ráijesztett a gyerekekre. ","id":"20190329_Kacsa_harcsa_Essex_bevasarlokozpont_mesterseges_to","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f484d1c2-896a-4042-b537-63ec5f81669e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117e91c9-8baf-4585-b9d5-6f1ad0e353e4","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Kacsa_harcsa_Essex_bevasarlokozpont_mesterseges_to","timestamp":"2019. március. 29. 15:24","title":"Befalt egy csomó kacsát a harcsa, elköltöztették a pláza melletti tóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Annyit segítünk, hogy ő és Ronaldo nincs a listán.","shortLead":"Annyit segítünk, hogy ő és Ronaldo nincs a listán.","id":"20190330_Messi_felsorolta_vilag_ot_legjobb_focistajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7092264e-2030-4edf-8159-993d6b9be570","keywords":null,"link":"/sport/20190330_Messi_felsorolta_vilag_ot_legjobb_focistajat","timestamp":"2019. március. 30. 13:32","title":"Messi felsorolta világ öt legjobb focistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bérlethamisító párosnak egy apa és fia szerzett hőpapírt, amely után megindult a kereskedés a hamis bérletekkel. A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség vádat emelt a hamisítók és az automatát megfúrók ellen.","shortLead":"A bérlethamisító párosnak egy apa és fia szerzett hőpapírt, amely után megindult a kereskedés a hamis bérletekkel...","id":"20190329_BKVberleteket_hamisito_tarsasag_ellen_emelt_vadat_az_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a0d463-8d3c-481a-8122-dfa7e34cf2da","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_BKVberleteket_hamisito_tarsasag_ellen_emelt_vadat_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. március. 29. 09:55","title":"BKV-bérleteket hamisító társaság ellen emelt vádat az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ha minden az MNB tervei szerint alakul, és a kormány is újra úgy dönt, hogy pénzt oszt, akkor jöhet ki a 22 ezres szám.","shortLead":"Ha minden az MNB tervei szerint alakul, és a kormány is újra úgy dönt, hogy pénzt oszt, akkor jöhet ki a 22 ezres szám.","id":"20190329_22_ezer_forint_pluszt_adhatnak_iden_a_nyugdijasoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c5ddf9-3d0b-4778-93e4-f68d1e74e973","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190329_22_ezer_forint_pluszt_adhatnak_iden_a_nyugdijasoknak","timestamp":"2019. március. 29. 10:50","title":"22 ezer forint pluszt adhatnak idén a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9daa21-c48e-4959-92ee-f99a5fb6f488","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2017 nyarán életbe lépett pénzmosás elleni törvény miatt a bankoknak június 26-ig frissíteni kell a régebbi ügyfelek adatait. ","shortLead":"A 2017 nyarán életbe lépett pénzmosás elleni törvény miatt a bankoknak június 26-ig frissíteni kell a régebbi ügyfelek...","id":"20190330_Ha_nem_azonositja_magat_a_fizeteset_sem_kapja_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d9daa21-c48e-4959-92ee-f99a5fb6f488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5220aa-1f26-4e91-b2d2-19359bdf913f","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_Ha_nem_azonositja_magat_a_fizeteset_sem_kapja_meg","timestamp":"2019. március. 30. 13:55","title":"Ha nem azonosítja magát, a fizetését sem kapja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még a helyi termelők is jól járhatnak, ha beválik az ötlet.","shortLead":"Még a helyi termelők is jól járhatnak, ha beválik az ötlet.","id":"20190329_Kitalaltak_egy_fociklubnal_mit_lehet_kezdeni_a_sok_szotyihejjal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de606855-e04a-48d2-a6d4-0a2633ed95cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Kitalaltak_egy_fociklubnal_mit_lehet_kezdeni_a_sok_szotyihejjal","timestamp":"2019. március. 29. 15:19","title":"Kitalálták egy fociklubnál, mit lehet kezdeni a sok szotyihéjjal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5453a1-e6bc-441d-959e-99ca6f4e9bc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy portugál hetilap idézett egy angolai külügyi forrást, aki szerint João Lourenço nem akarta fogadni „Európa egyik leginkább idegengyűlölő és szélsőjobboldali vezetőjét\". ","shortLead":"Egy portugál hetilap idézett egy angolai külügyi forrást, aki szerint João Lourenço nem akarta fogadni „Európa egyik...","id":"20190329_Nem_akart_Orban_Viktorral_talalkozni_az_angolai_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea5453a1-e6bc-441d-959e-99ca6f4e9bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52438794-a36d-45b1-bec5-be46b7e4d285","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Nem_akart_Orban_Viktorral_talalkozni_az_angolai_elnok","timestamp":"2019. március. 29. 18:01","title":"Nem akart Orbán Viktorral találkozni az angolai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hamarosan nyilvánosságra került a teljes Mueller-jelentés.","shortLead":"Hamarosan nyilvánosságra került a teljes Mueller-jelentés.","id":"20190330_Trump_Nincs_rejtegetnivalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22fc9a8b-62e0-4c75-8049-2f09e0d1487c","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_Trump_Nincs_rejtegetnivalom","timestamp":"2019. március. 30. 09:04","title":"Trump: \"Nincs rejtegetnivalóm\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]