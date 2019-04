Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4bf0e09-26de-4e7a-b750-11cbc739d5fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Céline Dion alig hiszi el, hogy a L'Oréal arca lett.","shortLead":"Céline Dion alig hiszi el, hogy a L'Oréal arca lett.","id":"20190403_Palvin_Barbaranak_51_eves_kollegaja_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4bf0e09-26de-4e7a-b750-11cbc739d5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19411fc8-2531-4509-ad0f-03dfe4eacdf0","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Palvin_Barbaranak_51_eves_kollegaja_lett","timestamp":"2019. április. 03. 13:42","title":"Palvin Barbarának 51 éves kollégája lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69cbbdd0-05b8-4b5d-b0a8-f67a1e02b403","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 100 kilós cápafej tartja izgalomban az ausztrál halászokat, ugyanis a horogra akadt testrészt szerintük valami leharaphatta.","shortLead":"Egy 100 kilós cápafej tartja izgalomban az ausztrál halászokat, ugyanis a horogra akadt testrészt szerintük valami...","id":"20190403_makocapa_leharapott_capafej_ausztralia_halaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69cbbdd0-05b8-4b5d-b0a8-f67a1e02b403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ad83b1-ed38-4365-abe0-7f99bea69576","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_makocapa_leharapott_capafej_ausztralia_halaszok","timestamp":"2019. április. 03. 08:03","title":"Bizarr látvány: 100 kilós cápafejet fogtak ki az óceánból, és fogalmuk sincs, mi haraphatta le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bbdc86-2c5a-46c6-a5e9-d61750e89215","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A recessziót követő munkanélküliség és a jobb életfeltételek miatt hagyják el Olaszországot.","shortLead":"A recessziót követő munkanélküliség és a jobb életfeltételek miatt hagyják el Olaszországot.","id":"20190403_Budapest_lett_az_olasz_fiatalok_Kanaanja_es_nem_csak_a_turistake","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33bbdc86-2c5a-46c6-a5e9-d61750e89215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f26a69-5edb-4e18-91bb-1c1006ade37d","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Budapest_lett_az_olasz_fiatalok_Kanaanja_es_nem_csak_a_turistake","timestamp":"2019. április. 03. 11:51","title":"Budapest lett az olasz fiatalok Kánaánja, és nem csak a turistáké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Határozottabb fellépésre van szükség és a polgárokat is tájékoztatni kell arról, mi történik. ","shortLead":"Határozottabb fellépésre van szükség és a polgárokat is tájékoztatni kell arról, mi történik. ","id":"20190403_Vitat_inditott_Brusszel_hogyan_vedhetnek_a_jogallamisagot_a_tagallamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3cfefa-2c5a-4b6c-9593-a93e722a2424","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Vitat_inditott_Brusszel_hogyan_vedhetnek_a_jogallamisagot_a_tagallamokban","timestamp":"2019. április. 03. 17:46","title":"Vitát indított Brüsszel, hogyan védhetnék a jogállamiságot a tagállamokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be451e0f-e383-4f77-905e-c4af860ae2c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lori Lightfoot nyíltan leszbikus, korábban szövetségi ügyészként dolgozott, a kampányban viszont függetlenként indult. Tarolt. ","shortLead":"Lori Lightfoot nyíltan leszbikus, korábban szövetségi ügyészként dolgozott, a kampányban viszont függetlenként indult...","id":"20190403_A_tortenelemben_most_eloszor_egy_fekete_not_valasztottak_Chicago_polgarmesterenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be451e0f-e383-4f77-905e-c4af860ae2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcb4187-1e09-44e5-85f6-4f9684b2d8c1","keywords":null,"link":"/elet/20190403_A_tortenelemben_most_eloszor_egy_fekete_not_valasztottak_Chicago_polgarmesterenek","timestamp":"2019. április. 03. 07:39","title":"A történelemben most először egy fekete nőt választottak Chicago polgármesterének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"O. B.","category":"itthon","description":"A Civil Zrt. egy keretszerződés alapján őrzi a közmédia épületeit, illetve lát el ugyanott recepciós szolgáltatásokat. Közérdekű adatigénylésben kérte ki a hvg.hu újságírója, hogy tavaly mennyi pénzt kaptak mindezért.","shortLead":"A Civil Zrt. egy keretszerződés alapján őrzi a közmédia épületeit, illetve lát el ugyanott recepciós szolgáltatásokat...","id":"20190402_Negyedmilliard_forintot_kapott_tavaly_Pinter_Sandor_volt_cege_a_kozmedia_orzeseert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55bf0bfe-94d9-49cc-bf1c-db0b87504ef5","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Negyedmilliard_forintot_kapott_tavaly_Pinter_Sandor_volt_cege_a_kozmedia_orzeseert","timestamp":"2019. április. 02. 15:45","title":"Negyedmilliárdot kapott tavaly Pintér volt cége az MTVA őrzéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8752e3-a024-4c98-94e7-b69752a06f26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar IT-cégek egy közös projektben fognának össze azért, hogy könnyebbé tegyék a látássérült emberek hétköznapjait.","shortLead":"A magyar IT-cégek egy közös projektben fognának össze azért, hogy könnyebbé tegyék a látássérült emberek hétköznapjait.","id":"20190403_informatika_it_osszefogas_latasserult_emberek_akadalymentesites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f8752e3-a024-4c98-94e7-b69752a06f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865c4412-e1d2-47b1-bc3e-17675f569c83","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_informatika_it_osszefogas_latasserult_emberek_akadalymentesites","timestamp":"2019. április. 03. 18:43","title":"80 ezer ember életét teheti könnyebbé egy új magyar kezdeményezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5a414a-c909-4506-9855-bc57900e913c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Google alkalmazottja tucatnyinál is több fényképezőt használ egyszerre, exponálógombot viszont egyet sem. ","shortLead":"A Google alkalmazottja tucatnyinál is több fényképezőt használ egyszerre, exponálógombot viszont egyet sem. ","id":"20190403_talalkoztunk_a_budapestet_egyszerre_15_kameraval_fotozo_emberrel_google_terkep_street_view_kamera_hatizsak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f5a414a-c909-4506-9855-bc57900e913c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b57730-0842-4077-9da8-c243f0f777cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_talalkoztunk_a_budapestet_egyszerre_15_kameraval_fotozo_emberrel_google_terkep_street_view_kamera_hatizsak","timestamp":"2019. április. 03. 14:03","title":"Találkoztunk a Budapestet egyszerre 15 kamerával körbefotózó emberrel – bárki összefuthat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]