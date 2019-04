Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fortnite napjaink egyik legnépszerűbb videojátéka, így természetes, hogy ellenzői is akadnak. Ilyen például a brit királyi család egy tagja is.","shortLead":"A Fortnite napjaink egyik legnépszerűbb videojátéka, így természetes, hogy ellenzői is akadnak. Ilyen például a brit...","id":"20190405_harry_herceg_fortnite_kozossegi_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09df0ecf-ae8f-43eb-b471-860440288914","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_harry_herceg_fortnite_kozossegi_media","timestamp":"2019. április. 05. 14:33","title":"Harry herceg szerint a nagysikerű Fortnite veszélyes, és be kellene tiltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizsgálóbizottságot alakítana a Fidesz, hogy kiderüljön, ki a felelős a zuglói parkolómutyiért. Karácsony Gergely szerint a felelős maga a helyi Fidesz.","shortLead":"Vizsgálóbizottságot alakítana a Fidesz, hogy kiderüljön, ki a felelős a zuglói parkolómutyiért. Karácsony Gergely...","id":"20190403_Karacsony_valasza_vizsgalobizottsagra_a_Fidesztobbseg_hozta_a_dontest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fea9d0-0196-4a8b-9117-bdea472b6ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Karacsony_valasza_vizsgalobizottsagra_a_Fidesztobbseg_hozta_a_dontest","timestamp":"2019. április. 03. 19:35","title":"Karácsony válasza a vizsgálóbizottságra: a Fidesz-többség hozta a döntést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bde463-d9ba-425a-8106-fea9ab41a8e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen gyermek sem lehet pártpolitikai tevékenységnek háttere, díszlete, népszerűségnövelő tényezője\" – írta Székely László. ","shortLead":"Egyetlen gyermek sem lehet pártpolitikai tevékenységnek háttere, díszlete, népszerűségnövelő tényezője\" – írta Székely...","id":"20190405_Ne_hasznaljak_a_gyerekeket_a_kampanyban__keri_az_ombudsman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63bde463-d9ba-425a-8106-fea9ab41a8e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9216d55b-7835-40f3-896c-55cf18ae27f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Ne_hasznaljak_a_gyerekeket_a_kampanyban__keri_az_ombudsman","timestamp":"2019. április. 05. 12:17","title":"Ne használják a gyerekeket a kampányban – kéri az ombudsman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kíváncsiak az amerikai elnök adóügyeire. A 2013-tól 2018-ig terjedő időszakot vizsgálják. ","shortLead":"Kíváncsiak az amerikai elnök adóügyeire. A 2013-tól 2018-ig terjedő időszakot vizsgálják. ","id":"20190404_Kikerte_Trump_adobevallasat_az_amerikai_kepviselohaz_egyik_bizottsaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f030388d-26cd-4e04-9208-d53e7c44330d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Kikerte_Trump_adobevallasat_az_amerikai_kepviselohaz_egyik_bizottsaga","timestamp":"2019. április. 04. 06:17","title":"Kikérte Trump adóbevallását az amerikai képviselőház egyik bizottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad7d8cf-c182-4cd5-91d9-d08c3fee49b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korlátozott ideig beszerezhető a Viber üzenetküldőhöz az a magyar nyelvű, ingyenes matricacsomag, amely kedves grafikáival egyszerűen kellemes pillanatokat szerezhetünk a hozzánk közel állóknak.","shortLead":"Korlátozott ideig beszerezhető a Viber üzenetküldőhöz az a magyar nyelvű, ingyenes matricacsomag, amely kedves...","id":"20190405_viber_magyar_matricacsomag_szeretetcsomag_katolikus_egyhaz_estercom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ad7d8cf-c182-4cd5-91d9-d08c3fee49b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1893fc-7cf4-43fa-b609-97414841e810","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_viber_magyar_matricacsomag_szeretetcsomag_katolikus_egyhaz_estercom","timestamp":"2019. április. 05. 08:03","title":"Ha fent van Viberen, ezt most töltse le hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368c4783-a963-4e1d-be80-7cfa57194bcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sajtokat sokan szeretik, arra azonban csak most derült fény, miért van ez így: boldogabbak leszünk tőlük.","shortLead":"A sajtokat sokan szeretik, arra azonban csak most derült fény, miért van ez így: boldogabbak leszünk tőlük.","id":"20190404_sajt_boldogsag_sajtok_tejtermek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=368c4783-a963-4e1d-be80-7cfa57194bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74060335-b2ee-4743-b4e5-da003d5a85d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_sajt_boldogsag_sajtok_tejtermek","timestamp":"2019. április. 04. 11:33","title":"Kiderült valami örömteli a sajtokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7389b4-e5e3-439d-8ce5-51b798f5f7c3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A párizsi Diadalívet csomagolja be jövőre a gigantikus installációiról ismert amerikai táj- és térművész, Christo.","shortLead":"A párizsi Diadalívet csomagolja be jövőre a gigantikus installációiról ismert amerikai táj- és térművész, Christo.","id":"20190404_Becsomagoljak_a_parizsi_Diadalivet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c7389b4-e5e3-439d-8ce5-51b798f5f7c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5daf220-d334-4385-bd7d-a73606cdeee5","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Becsomagoljak_a_parizsi_Diadalivet","timestamp":"2019. április. 04. 09:09","title":"Becsomagolják a párizsi Diadalívet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15a3eb7-fb44-406d-aa90-d96cb1305235","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2019 az összehajtható telefonok éve (is) lesz. Egy szabadalom alapján készített renderelt ábrák mutatják, milyen elképzeléssel lépne be a szegmensbe az Intel. Megvalósulása esetén üdítő színfolt lehet az eszköze.","shortLead":"2019 az összehajtható telefonok éve (is) lesz. Egy szabadalom alapján készített renderelt ábrák mutatják, milyen...","id":"20190404_intel_haromkijelzos_osszehajthato_telefon_render","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d15a3eb7-fb44-406d-aa90-d96cb1305235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83c2706-26e2-455f-be7a-a684f83e14a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_intel_haromkijelzos_osszehajthato_telefon_render","timestamp":"2019. április. 04. 17:03","title":"Nagyon spéci windowsos telefon kiadásán töri a fejét az Intel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]