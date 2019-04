Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dirk Gerkens vezérigazgató távozott először.","shortLead":"Dirk Gerkens vezérigazgató távozott először.","id":"20190405_Par_nap_alatt_harom_vezeto_tavozott_a_TV2tol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ea0058-8045-4008-9e9f-43c80358e915","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Par_nap_alatt_harom_vezeto_tavozott_a_TV2tol","timestamp":"2019. április. 05. 13:39","title":"Pár nap alatt három vezető távozott a TV2-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66baf135-38c7-44c4-b469-766fe99c01c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába áll egy jelszó nyolc karakterből, és tartalmaz a nagybetűk, kisbetűk és számok mellett szimbólumokat, rendkívül rövid idő, alig 2,5 óra alatt megfejthető. Az ennél egyszerűbb jelszavakkal pedig még gyorsabban lehet végezni.","shortLead":"Hiába áll egy jelszó nyolc karakterből, és tartalmaz a nagybetűk, kisbetűk és számok mellett szimbólumokat, rendkívül...","id":"20190404_biztonsagos_jelszo_jelszo_hashalese_hashcat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66baf135-38c7-44c4-b469-766fe99c01c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e61cac9-7b46-42fc-b400-9df49bdadf0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_biztonsagos_jelszo_jelszo_hashalese_hashcat","timestamp":"2019. április. 04. 08:03","title":"Ha 8 karakteres (vagy rövidebb) a jelszava, még most változtassa meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bc8895-55e6-4f63-8df6-2202f3c4db91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amikor azt hinnénk, hogy nem lehet szürreálisabb a helyzet, még mindig sikerül fokozni.","shortLead":"Amikor azt hinnénk, hogy nem lehet szürreálisabb a helyzet, még mindig sikerül fokozni.","id":"20190404_Ules_kozben_azott_be_a_brit_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2bc8895-55e6-4f63-8df6-2202f3c4db91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f30f6e4-92f0-4210-9d46-f71b6b74a519","keywords":null,"link":"/vilag/20190404_Ules_kozben_azott_be_a_brit_parlament","timestamp":"2019. április. 04. 16:54","title":"Ülés közben ázott be a brit parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy hetes csecsemő szülei kértek segítséget a zuglói járőröktől.\r

\r

","shortLead":"Az egy hetes csecsemő szülei kértek segítséget a zuglói járőröktől.\r

\r

","id":"20190404_Eszmeletlen_kisbabat_vittek_korhazba_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c8eac8-410d-42f3-b3f9-d783edc216ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Eszmeletlen_kisbabat_vittek_korhazba_a_rendorok","timestamp":"2019. április. 04. 21:49","title":"Eszméletlen kisbabát vittek kórházba a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ce3646-3be3-40a4-81d7-781919e4f4b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Soha nem érte el annyira gyorsan új Instagram-oldal az egymillió követőt, mint a hercegi pár közös Instája. ","shortLead":"Soha nem érte el annyira gyorsan új Instagram-oldal az egymillió követőt, mint a hercegi pár közös Instája. ","id":"20190404_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_vilagrekordot_dontottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ce3646-3be3-40a4-81d7-781919e4f4b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7446f3c0-c46a-456d-a270-d4a12ebd5e1a","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_vilagrekordot_dontottek","timestamp":"2019. április. 04. 12:09","title":"Harry herceg és Meghan Markle világrekordot döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyébként nem zavarja a csaholás.","shortLead":"Egyébként nem zavarja a csaholás.","id":"20190404_Nagy_Blanka_cafolja_a_kormanymedia_vadjait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df226d2-5907-4c90-b778-0b591402a968","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Nagy_Blanka_cafolja_a_kormanymedia_vadjait","timestamp":"2019. április. 04. 11:44","title":"Nagy Blanka cáfolja a kormánymédia vádjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fortnite napjaink egyik legnépszerűbb videojátéka, így természetes, hogy ellenzői is akadnak. Ilyen például a brit királyi család egy tagja is.","shortLead":"A Fortnite napjaink egyik legnépszerűbb videojátéka, így természetes, hogy ellenzői is akadnak. Ilyen például a brit...","id":"20190405_harry_herceg_fortnite_kozossegi_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09df0ecf-ae8f-43eb-b471-860440288914","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_harry_herceg_fortnite_kozossegi_media","timestamp":"2019. április. 05. 14:33","title":"Harry herceg szerint a nagysikerű Fortnite veszélyes, és be kellene tiltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista először beszélt az agyvérzéséről.","shortLead":"A humorista először beszélt az agyvérzéséről.","id":"20190404_Sas_Jozsef_nem_adja_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8455fcf6-b46f-42ae-a220-7cc05a84808a","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Sas_Jozsef_nem_adja_fel","timestamp":"2019. április. 04. 08:46","title":"Sas József nem adja fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]