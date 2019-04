Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aa7a54f-0f00-45ea-8124-400d1d99146e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy nappal a Brexit következő dátuma előtt még mindig senki nem tud semmit semmiről.","shortLead":"Négy nappal a Brexit következő dátuma előtt még mindig senki nem tud semmit semmiről.","id":"20190408_Brexit_puccs_keszul_Theresa_May_ellen_bar_semmi_ertelme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa7a54f-0f00-45ea-8124-400d1d99146e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c549fe-88bc-4e09-b117-85b2a8d360eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190408_Brexit_puccs_keszul_Theresa_May_ellen_bar_semmi_ertelme","timestamp":"2019. április. 08. 15:35","title":"Brexit: puccs készül Theresa May ellen, bár semmi értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86bb1e9-a37d-43db-8f66-f43b037fd76a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy több mint ötméteres pitont fogtak a floridai Big Cypress természetvédelmi területen, ez a Dél-Floridában valaha is talált egyik legnagyobb óriáskígyó.","shortLead":"Egy több mint ötméteres pitont fogtak a floridai Big Cypress természetvédelmi területen, ez a Dél-Floridában valaha is...","id":"20190408_piton_szarvas_florida_big_cypress_kigyo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d86bb1e9-a37d-43db-8f66-f43b037fd76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30fc2c77-b855-4f05-a247-52916c9e5975","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_piton_szarvas_florida_big_cypress_kigyo","timestamp":"2019. április. 08. 17:33","title":"Akkora pitont találtak Floridában, amelyik egy szarvast is lenyelhetett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az exit pollok szerint a kormányzó Likud és a Kék-fehér párt fej fej mellett végzett az izraeli választáson, de ismét Benjamin Netanjahu alakíthatna kormányt. ","shortLead":"Az exit pollok szerint a kormányzó Likud és a Kék-fehér párt fej fej mellett végzett az izraeli választáson, de ismét...","id":"20190409_Exit_poll_Izraelbol_Netanjahu_maradhat_kormanyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa68c0a-91ed-41a3-bd60-3ffd0c4053f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Exit_poll_Izraelbol_Netanjahu_maradhat_kormanyon","timestamp":"2019. április. 09. 21:45","title":"Exit poll Izraelből: Netanjahu maradhat kormányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db26ab3-f10b-4483-80b2-9efa1a8b1310","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország természetesen elutasította az ítéletet. ","shortLead":"Oroszország természetesen elutasította az ítéletet. ","id":"20190409_Navalnijnak_adott_igazat_a_strasbourgi_birosag_Oroszorszaggal_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1db26ab3-f10b-4483-80b2-9efa1a8b1310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7acd934-134a-4ddc-9718-a73e6bbc84ca","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Navalnijnak_adott_igazat_a_strasbourgi_birosag_Oroszorszaggal_szemben","timestamp":"2019. április. 09. 15:58","title":"Navalnijnak adott igazat a strasbourgi bíróság Oroszországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e17ad9-d88c-4fe9-9cae-4cfa98208f18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"A fővárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20190409_sulyos_testi_sertes_kiserlete_nyomozas_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e17ad9-d88c-4fe9-9cae-4cfa98208f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ce99f5-f691-4d63-8f3a-b7a2dd3ff677","keywords":null,"link":"/elet/20190409_sulyos_testi_sertes_kiserlete_nyomozas_rendorseg","timestamp":"2019. április. 09. 08:49","title":"Ok nélkül ütött, rúgott, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7979178b-be08-4d0f-94a4-7b13152c89c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Verbális, utcai pankráció zajlott Szegeden: a Hír Tv-vel felszerelkezve akarta megzavarni a szocialisták aláírásgyűjtését a helyi Fidelitas, a kampányoló Ujhelyit támadva megint a házának felújításával. Az európai parlamenti képviselő erre alá akarta íratni az EU-tagságot pártoló ívüket a kormánypártiakkal, és egyesével elbeszélgetett az őt támadó molinót tartó Fidelitas-tagokkal.","shortLead":"Verbális, utcai pankráció zajlott Szegeden: a Hír Tv-vel felszerelkezve akarta megzavarni a szocialisták...","id":"20190409_Utcai_szocsata_Ujhelyi_osszecsapott_az_MSZPstandnal_akciozo_fideszesekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7979178b-be08-4d0f-94a4-7b13152c89c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88279f52-9fa8-4cee-a914-1af36d51be82","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Utcai_szocsata_Ujhelyi_osszecsapott_az_MSZPstandnal_akciozo_fideszesekkel","timestamp":"2019. április. 09. 12:34","title":"Utcai (szó)csata: Ujhelyi összeakaszkodott az MSZP-standra lecsapó fideszesekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-okban jó ideje megtalálható 3D Touch, vagyis a kijelzőt nyomásérzékennyé tévő funkció is helyet kap a legújabb Androidban. ","shortLead":"Az iPhone-okban jó ideje megtalálható 3D Touch, vagyis a kijelzőt nyomásérzékennyé tévő funkció is helyet kap...","id":"20190408_android_q_deep_touch_iphone_3d_touch_nyomaserzekeny_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d5073a-499e-47c7-a2e3-9785c4a53ce7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_android_q_deep_touch_iphone_3d_touch_nyomaserzekeny_kijelzo","timestamp":"2019. április. 08. 16:33","title":"Bekerül az iPhone-ok egyik legjobb funkciója az Androidba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c78e4aa-67b2-4cff-b2f0-218f93881202","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A helyi Viber-szám szolgáltatás segítségével a felhasználók külföldön aktiválhatnak egy helyi, virtuális telefonszámot, amelyen keresztül a Viber hálózatán kívülről is normál tarifákon, roamingköltségek nélkül fogadhatnak hívást és üzenetet, tartózkodási helyüktől függetlenül.","shortLead":"A helyi Viber-szám szolgáltatás segítségével a felhasználók külföldön aktiválhatnak egy helyi, virtuális telefonszámot...","id":"20190410_helyi_viber_szam_aktivalasa_telefonszam_igenylese_kulfoldon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c78e4aa-67b2-4cff-b2f0-218f93881202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52dde0b7-8887-40a0-a67c-ab2f07ec2f94","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_helyi_viber_szam_aktivalasa_telefonszam_igenylese_kulfoldon","timestamp":"2019. április. 10. 09:03","title":"Itt a Viber új funkciója: ön is kérhet magának egy különleges telefonszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]