[{"available":true,"c_guid":"9d135b4c-be04-414d-8089-3c93e42d2973","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szépnek nem igazán mondható ez a kreálmány, arra viszont tökéletesen alkalmas lehet, hogy bekerüljön a Guiness Rekordok Könyvébe. ","shortLead":"Szépnek nem igazán mondható ez a kreálmány, arra viszont tökéletesen alkalmas lehet, hogy bekerüljön a Guiness Rekordok...","id":"20190410_a_vilag_leggyorsabb_lakoautoja_lehet_ez_a_napelemes_tesla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d135b4c-be04-414d-8089-3c93e42d2973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29685a78-18b0-45cd-8fc1-bb7c4ab03d5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_a_vilag_leggyorsabb_lakoautoja_lehet_ez_a_napelemes_tesla","timestamp":"2019. április. 10. 08:21","title":"A világ leggyorsabb lakóautója lehet ez a napelemes Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba68183-437a-4ae5-a51e-f79a72f5f934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vesztésre állt a csapata a megyei II. osztályban. ","shortLead":"Vesztésre állt a csapata a megyei II. osztályban. ","id":"20190408_Meccsen_utotte_meg_az_ellenfelet_az_ifi_focista_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ba68183-437a-4ae5-a51e-f79a72f5f934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1e8ffb-afac-4213-a75e-ec97a9b00efd","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Meccsen_utotte_meg_az_ellenfelet_az_ifi_focista_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2019. április. 08. 09:16","title":"Meccsen ütötte meg az ellenfelet az ifi focista, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b16e2f0-1201-4a0d-b637-f46f32e2d72d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Magyarországon készülő új szedán eddigi legerősebb változata, ami kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra.","shortLead":"Megérkezett a Magyarországon készülő új szedán eddigi legerősebb változata, ami kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul...","id":"20190409_itt_az_uj_mercedesamg_cla_35_kecskemet_sportszedan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b16e2f0-1201-4a0d-b637-f46f32e2d72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082bcc52-7c3d-4088-9505-f543dbdd851f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_itt_az_uj_mercedesamg_cla_35_kecskemet_sportszedan","timestamp":"2019. április. 09. 08:21","title":"Kecskemét új sportolója, itt a 306 lóerős Mercedes-AMG CLA 35","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2173d8c-7b70-4502-b0c0-0f8990f20486","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Szerethető függőségeink címmel írtunk ki grafikai és fotópályázatot, az április 15-i határidőig pedig sokféleképpen szeretnénk megszólítani a bizonytalanokat, megerősíteni a magabiztosakat, és motiválni mindenkit, aki beküldené megörökített szenvedélyét. A zsűrit is kifaggattuk.



","shortLead":"Szerethető függőségeink címmel írtunk ki grafikai és fotópályázatot, az április 15-i határidőig pedig sokféleképpen...","id":"20190409_SzerethetfggsgeinkMitmondazsriRskEszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2173d8c-7b70-4502-b0c0-0f8990f20486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b69c614-2124-4034-b8af-c34ed41905f3","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190409_SzerethetfggsgeinkMitmondazsriRskEszter","timestamp":"2019. április. 09. 16:00","title":"Szerethető függőségeink – Mit mond a zsűri? Ráskó Eszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"3e3e401a-66a4-49d1-8c3a-ae50ee3934f5","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sokszor az az ok, hogy a bevállalt gyerekek soha nem születnek meg, de problémákat okoz a válás is.","shortLead":"Sokszor az az ok, hogy a bevállalt gyerekek soha nem születnek meg, de problémákat okoz a válás is.","id":"20190408_Tizmilliardokkal_tartoznak_a_szocpolosok_az_allamnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e3e401a-66a4-49d1-8c3a-ae50ee3934f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bce099-1840-4199-9572-fb3f4e8ed1f6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190408_Tizmilliardokkal_tartoznak_a_szocpolosok_az_allamnak","timestamp":"2019. április. 08. 11:35","title":"Több tízmilliárddal tartoznak a szocpolosok az államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány tudós azt feltételezi, hogy a Marson egykoron \"élet\" lehetett, magyar kutatók nemrég pedig újabb, ezt erősítő eredményekkel álltak elő. ","shortLead":"Néhány tudós azt feltételezi, hogy a Marson egykoron \"élet\" lehetett, magyar kutatók nemrég pedig újabb, ezt erősítő...","id":"20190408_magyar_kutatok_gyollai_ildiko_alh_77005_meteorit_marsi_elet_nyomai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bb57a2-ac1c-4879-94a8-833367e9285b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_magyar_kutatok_gyollai_ildiko_alh_77005_meteorit_marsi_elet_nyomai","timestamp":"2019. április. 08. 19:33","title":"Magyar kutatók bukkanhattak a marsi élet nyomaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0869215f-f437-42b5-9eae-68407868e8f5","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Ma van az egyéves évfordulója a 2018-as országgyűlési választásnak, azaz a harmadik kétharmadnak. Miközben a pártokat már javában az új megmérettetések foglalkoztatják, pedig a korábbiak tanulságát sem vonták le. A HVG szerzője végignézte az összes szavazókör eredményét, és érdekes következtetésekre jutott. ","shortLead":"Ma van az egyéves évfordulója a 2018-as országgyűlési választásnak, azaz a harmadik kétharmadnak. Miközben a pártokat...","id":"201914__aprilis_8_utan__valasztasi_matematika_2019re__afidesz_halojaban__ketharmad_listaaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0869215f-f437-42b5-9eae-68407868e8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac62d679-50ce-4eac-b838-57da11495895","keywords":null,"link":"/itthon/201914__aprilis_8_utan__valasztasi_matematika_2019re__afidesz_halojaban__ketharmad_listaaron","timestamp":"2019. április. 08. 11:05","title":"Látszik, hogy az ellenzék még mindig nem vonta le a tanulságot a vereségekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa","c_author":"","category":"itthon","description":"Ismét vitázott a magyar jogállamiság helyzetéről a tagállamok Európa-ügyi minisztereiből álló EU Tanács. Az úgynevezett 7. cikkelyes eljárás keretében zajlott tanácskozáson Németország és Franciaország közös nyilatkozatot tett.","shortLead":"Ismét vitázott a magyar jogállamiság helyzetéről a tagállamok Európa-ügyi minisztereiből álló EU Tanács. Az úgynevezett...","id":"20190409_Magyarorszag_meghallgatasat_kerik_a_nemetek_es_a_franciak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6191729-2d6e-47ca-b815-91c1a9e7e28c","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Magyarorszag_meghallgatasat_kerik_a_nemetek_es_a_franciak","timestamp":"2019. április. 09. 16:54","title":"EU: Magyarország meghallgatását kérik a németek és a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]