[{"available":true,"c_guid":"64a6ad52-e9dc-4fc0-a3d7-5ec43a67de8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most éppen a Lázár János szegedi strómanjának tartott Szabó Bálintnál tartott házkutatást a rendőrség egy feltehetőleg szintén a Fidesz köreiből érkezett feljelentés miatt. ","shortLead":"Most éppen a Lázár János szegedi strómanjának tartott Szabó Bálintnál tartott házkutatást a rendőrség egy feltehetőleg...","id":"20190410_Kezd_elmergesedni_a_szegedi_Fidesz_belhaboruja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64a6ad52-e9dc-4fc0-a3d7-5ec43a67de8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6349bb1e-6490-4fc4-9f1a-53585723dc7f","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Kezd_elmergesedni_a_szegedi_Fidesz_belhaboruja","timestamp":"2019. április. 10. 17:57","title":"Kezd elmérgesedni a szegedi Fidesz belháborúja: házkutatás Lázár János korábbi emberénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Wikileaks alapítója hét éve lakott Ecuador londoni nagykövetségén, de most ráhívták a rendőrséget. ","shortLead":"A Wikileaks alapítója hét éve lakott Ecuador londoni nagykövetségén, de most ráhívták a rendőrséget. ","id":"20190411_Ot_evre_kerulhet_a_racsok_moge_Julian_Assange","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec331ef-00df-4f51-8128-b3b0e1e33a0b","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Ot_evre_kerulhet_a_racsok_moge_Julian_Assange","timestamp":"2019. április. 11. 16:24","title":"Öt évre kerülhet a rácsok mögé Julian Assange","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1117e20e-adf0-43d0-9755-bcf04fcb98ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tegye fel a kezét, aki elhitte, hogy Tarr Béla nem nyúl többet mozgóképes műfajokhoz.","shortLead":"Tegye fel a kezét, aki elhitte, hogy Tarr Béla nem nyúl többet mozgóképes műfajokhoz.","id":"20190412_Tarr_Bela_Becsben_mutatja_be_uj_filmjet_a_kirekesztettekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1117e20e-adf0-43d0-9755-bcf04fcb98ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4efeaa-4c4f-414b-b481-59387d77e716","keywords":null,"link":"/kultura/20190412_Tarr_Bela_Becsben_mutatja_be_uj_filmjet_a_kirekesztettekrol","timestamp":"2019. április. 12. 10:43","title":"Tarr Béla Bécsben mutatja be új projektjét a kirekesztettekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397ec823-634c-4022-ae36-ec3c71ba90f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyra becsüli és rajongásig szereti a Nemzeti Színház igazgatóját. A színészt kérdezte az e heti HVG Portré rovata.\r

","shortLead":"Nagyra becsüli és rajongásig szereti a Nemzeti Színház igazgatóját. A színészt kérdezte az e heti HVG Portré rovata.\r

","id":"20190411_Bansagi_Ildiko_A_Vidnyanszkyt_ert_tamadasok_miatt_abba_akartam_hagyni_a_palyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=397ec823-634c-4022-ae36-ec3c71ba90f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d30272-45d3-4c1e-9d60-1eea4b9ec9db","keywords":null,"link":"/kultura/20190411_Bansagi_Ildiko_A_Vidnyanszkyt_ert_tamadasok_miatt_abba_akartam_hagyni_a_palyat","timestamp":"2019. április. 11. 13:42","title":"Bánsági Ildikó: A Vidnyánszkyt ért támadások miatt abba akartam hagyni a pályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem öt órája tart a Brexit újabb időpontjáról döntő (?) EU-csúcs, egy unatkozó Twitter-felhasználó és egy brit lap pedig egy képben összegezte a nap történéseit.","shortLead":"Majdnem öt órája tart a Brexit újabb időpontjáról döntő (?) EU-csúcs, egy unatkozó Twitter-felhasználó és egy brit lap...","id":"20190410_Itt_a_nap_kepe_a_Brexitcsucsrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5de01b-6acc-4ce9-a8f3-c1ca3bf81944","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_Itt_a_nap_kepe_a_Brexitcsucsrol","timestamp":"2019. április. 10. 23:09","title":"Itt a nap képe a Brexit-csúcsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A sajtószabadság hőseként menekült hét évvel ezelőtt Ecuador londoni nagykövetségére Julian Assange, a Wikileaks kiszivárogtató oldal alapítója, most viszont rajtakapott bűnözőként zavarták ki a diplomáciai képviselet épületéből, hogy aztán azonnal őrizetbe vegyék őt a brit rendőrök.","shortLead":"A sajtószabadság hőseként menekült hét évvel ezelőtt Ecuador londoni nagykövetségére Julian Assange, a Wikileaks...","id":"20190411_A_kiszivarogtato_tundoklese_es_bukasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc65c75-2790-4174-97b1-9d979e7c09b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_A_kiszivarogtato_tundoklese_es_bukasa","timestamp":"2019. április. 11. 17:00","title":"A kiszivárogtató tündöklése és bukása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7476d258-cb42-4cd4-aa73-b1056a67a9d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó autó az Audi, vontatott már trolibuszt is nálunk. ","shortLead":"Jó autó az Audi, vontatott már trolibuszt is nálunk. ","id":"20190411_autos_video_audi_kamion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7476d258-cb42-4cd4-aa73-b1056a67a9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acabb35f-6a57-4b31-bc27-31fec91de726","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_autos_video_audi_kamion","timestamp":"2019. április. 11. 14:08","title":"Videó: egy személyautó vontatott egy kamiont az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52a075a-fa2f-435f-9838-96d555bf003a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ijesztő ízelítőt kaptak abból, milyen az, ha egy fóbia tettlegességig fajul.","shortLead":"Ijesztő ízelítőt kaptak abból, milyen az, ha egy fóbia tettlegességig fajul.","id":"20190411_Megtamadtak_a_TV2_stabjat_Sri_Lankan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f52a075a-fa2f-435f-9838-96d555bf003a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22fb9c83-cce0-47c0-af3c-86090b457097","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Megtamadtak_a_TV2_stabjat_Sri_Lankan","timestamp":"2019. április. 11. 07:19","title":"Megtámadták a TV2 stábját Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]