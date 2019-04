Saját madara ölt meg egy férfit az Egyesült Államokban

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"De nem csak Budapesten, a Duna House szerint a panelek ára országos szinten drágult. ","shortLead":"De nem csak Budapesten, a Duna House szerint a panelek ára országos szinten drágult. ","id":"20190413_Atlagosan_30_szazalekkal_emelkedett_a_fovarosi_panelek_negyzetmeterara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c15e7a7-82d9-4b84-88f1-3d41a89a65cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Atlagosan_30_szazalekkal_emelkedett_a_fovarosi_panelek_negyzetmeterara","timestamp":"2019. április. 13. 09:24","title":"Átlagosan 30 százalékkal emelkedett a fővárosi panelek négyzetméterára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b58a155-9597-4659-80c6-d867c62b31e8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"71 éves a volt Úttörővasút, lehet mozdonyt tapizni. Kinyitnak egy 50 éves időkapszulát is.","shortLead":"71 éves a volt Úttörővasút, lehet mozdonyt tapizni. Kinyitnak egy 50 éves időkapszulát is.","id":"20190412_Szombaton_lesz_a_Gyermekvasut_szulinapja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b58a155-9597-4659-80c6-d867c62b31e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61765438-f182-48fa-9a1b-daa6481b489e","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Szombaton_lesz_a_Gyermekvasut_szulinapja","timestamp":"2019. április. 12. 13:36","title":"Szombaton lesz a Gyermekvasút szülinapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd274c2-a1c5-417f-a328-27feb137e15e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hóbagoly érkezett Budakeszire. ","shortLead":"Hóbagoly érkezett Budakeszire. ","id":"20190412_Csehorszagbol_erkezett_a_Budakeszi_Vadaspark_uj_ritkasaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dd274c2-a1c5-417f-a328-27feb137e15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e40577-ae62-4de1-a96b-9b00d4f3a3e9","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Csehorszagbol_erkezett_a_Budakeszi_Vadaspark_uj_ritkasaga","timestamp":"2019. április. 12. 16:39","title":"Csehországból érkezett a Budakeszi Vadaspark új ritkasága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611d4928-1612-4886-92ae-3834a2127f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy lépcsőházban követett el szeméremsértést.","shortLead":"Egy lépcsőházban követett el szeméremsértést.","id":"20190412_Keresik_az_angyalfoldi_szatirt__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=611d4928-1612-4886-92ae-3834a2127f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b64463-b800-45a4-b087-db0b75147606","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Keresik_az_angyalfoldi_szatirt__video","timestamp":"2019. április. 12. 13:50","title":"Keresik az angyalföldi szatírt – videó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Megint lesz Vivicittá futóverseny, emiatt szombaton és vasárnap is lezárásokra kell készülni. ","shortLead":"Megint lesz Vivicittá futóverseny, emiatt szombaton és vasárnap is lezárásokra kell készülni. ","id":"20190412_Jokora_felfordulas_lesz_Budapesten_a_hetvegen_egy_futoverseny_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591f34a3-95ad-44cb-9553-7dfeb8ed4b8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_Jokora_felfordulas_lesz_Budapesten_a_hetvegen_egy_futoverseny_miatt","timestamp":"2019. április. 12. 10:44","title":"Jókora felfordulás lesz Budapesten a hétvégén egy futóverseny miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c847b598-f0d0-442a-871f-f6251c632c34","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben ketten meghaltak és hárman megsérültek.","shortLead":"A balesetben ketten meghaltak és hárman megsérültek.","id":"20190414_Lezuhant_egy_kisrepulo_a_Mount_Everest_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c847b598-f0d0-442a-871f-f6251c632c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2585e7-4afe-459b-84c7-b1e6b83fbae1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Lezuhant_egy_kisrepulo_a_Mount_Everest_kozeleben","timestamp":"2019. április. 14. 09:13","title":"Lezuhant egy kisrepülő a Mount Everest közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc589265-9872-4f9d-91ae-6ed5da8e7780","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A balettintézet növendékeit kínozták és megalázták, egy tanár ellen szexuális zaklatás miatt folyik eljárás.","shortLead":"A balettintézet növendékeit kínozták és megalázták, egy tanár ellen szexuális zaklatás miatt folyik eljárás.","id":"20190413_Szexualis_zaklatas_miatt_indult_vizsgalat_a_becsi_Balettakademian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc589265-9872-4f9d-91ae-6ed5da8e7780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39af7b1-0a0d-46ad-9a2d-d01752aa9c15","keywords":null,"link":"/elet/20190413_Szexualis_zaklatas_miatt_indult_vizsgalat_a_becsi_Balettakademian","timestamp":"2019. április. 13. 16:19","title":"Szexuális zaklatás miatt indult vizsgálat a bécsi Balettakadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acb44df-af19-4cdc-a0d9-4cd0564b9182","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Frontsebészet – a Bajnai-kormány éve címmel jelent meg az a könyv, amit pénteken mutattak be Budapesten. Bajnai Gordon azt mondta, a feladatot végrehajtották, ez pedig az volt, hogy megmentsék az országot az összeomlástól. Egyúttal kifejtette, szerinte hogyan lehetne leváltani a Fideszt.","shortLead":"Frontsebészet – a Bajnai-kormány éve címmel jelent meg az a könyv, amit pénteken mutattak be Budapesten. Bajnai Gordon...","id":"20190412_Bajnai_Nagyon_tisztelem_Soros_Gyorgyot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9acb44df-af19-4cdc-a0d9-4cd0564b9182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cedc13-d560-41a1-a649-81deca900957","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Bajnai_Nagyon_tisztelem_Soros_Gyorgyot","timestamp":"2019. április. 12. 16:10","title":"Bajnai: Nagyon tisztelem Soros Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]