[{"available":true,"c_guid":"fcd62f76-0478-4f5b-b7f6-70430ef149ee","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Budapest Honvéd kettős győzelemmel jutott a labdarúgó Magyar Kupa fináléjába, ugyanis 2-1-es hazai sikerét követően idegenben 3-0-ra múlta felül a másodosztályú Soroksárt az elődöntő szerdai visszavágóján.","shortLead":"A Budapest Honvéd kettős győzelemmel jutott a labdarúgó Magyar Kupa fináléjába, ugyanis 2-1-es hazai sikerét követően...","id":"20190424_budapest_honved_mol_vidi_fc_labdarugo_magyar_kupa_donto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd62f76-0478-4f5b-b7f6-70430ef149ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c242db-0cd3-4e7e-8917-925b98cf9b83","keywords":null,"link":"/sport/20190424_budapest_honved_mol_vidi_fc_labdarugo_magyar_kupa_donto","timestamp":"2019. április. 24. 17:33","title":"A Honvéd és a Vidi vívja a kupadöntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak Amerikában és az Egyesült Királyságban vezette be a Google a Térképek szolgáltatásába azt az új funkciót, amivel az elektromos autóval utazók járnak nagyon jól.","shortLead":"Egyelőre csak Amerikában és az Egyesült Királyságban vezette be a Google a Térképek szolgáltatásába azt az új funkciót...","id":"20190424_google_terkep_google_maps_elektromos_auto_toltese_toltoallomas_toltooszlop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09e317e-3179-42f8-a4d7-0e166bd5adc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_google_terkep_google_maps_elektromos_auto_toltese_toltoallomas_toltooszlop","timestamp":"2019. április. 24. 20:03","title":"Nagyon hasznos funkcióval bővült a Google Maps, de nem örülhet neki mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84904b28-1aaf-40ab-a4d5-313f687b436d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea csütörtökön elítélte az éppen zajló amerikai–dél-koreai légi hadgyakorlatot, és válaszlépést jelentett be.","shortLead":"Észak-Korea csütörtökön elítélte az éppen zajló amerikai–dél-koreai légi hadgyakorlatot, és válaszlépést jelentett be.","id":"20190425_amerika_del_korea_hadgyakorlat_valaszlepes_eszak_korea_phenjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84904b28-1aaf-40ab-a4d5-313f687b436d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51588bb4-9bfd-4821-99e1-9638dbb2dd12","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_amerika_del_korea_hadgyakorlat_valaszlepes_eszak_korea_phenjan","timestamp":"2019. április. 25. 06:38","title":"Válaszolni készül Phenjan az amerikai–dél-koreai \"kötekedésre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb nyílt levelet írtak a budaörsi pedagógusok a miniszterelnöknek, ezúttal arról, hogy igenis vegye át az elsőt.\r

\r

","shortLead":"Újabb nyílt levelet írtak a budaörsi pedagógusok a miniszterelnöknek, ezúttal arról, hogy igenis vegye át az elsőt.\r

\r

","id":"20190426_Nem_hiszik_hogy_Orban_hajtotta_el_oket_nem_adjak_fel_a_budaorsi_tanarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb776a9-86f7-4eea-8bcd-332518741bd6","keywords":null,"link":"/elet/20190426_Nem_hiszik_hogy_Orban_hajtotta_el_oket_nem_adjak_fel_a_budaorsi_tanarok","timestamp":"2019. április. 26. 11:21","title":"Nem hiszik, hogy Orbán hajtotta el őket, nem adják fel a budaörsi tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d66f6b0-63e1-43dd-950a-7717178c078b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google-t is elérte az új Bosszúállók okozta láz. ","shortLead":"A Google-t is elérte az új Bosszúállók okozta láz. ","id":"20190426_thanos_bosszuallok_vegjatek_google_kereso_easter_egg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d66f6b0-63e1-43dd-950a-7717178c078b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a88c6e-6d31-4cc3-8baa-adc390274e73","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_thanos_bosszuallok_vegjatek_google_kereso_easter_egg","timestamp":"2019. április. 26. 10:33","title":"Van egy perce? Írja be ezt a szót a Google keresőjébe, aztán ámuljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40284b69-594f-4c26-93b5-47832ea9e4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tömegével kell szembenézniük nap mint nap a határon túli magyaroknak, ha a nyelvüket vagy a nemzeti jelképeiket szeretnék használni. Az önkormányzati, közigazgatási és iskolaépületek magyar feliratai miatt például több mint száz per van folyamatban. A csütörtökön megjelent HVG-ben részletesen olvashatnak arról: Erdélyben például úton-útfélen feljelentik azokat az önkormányzatokat vagy szervezeteket, amelyek a magyar piros-fehér-zöld lobogót használják.","shortLead":"Tömegével kell szembenézniük nap mint nap a határon túli magyaroknak, ha a nyelvüket vagy a nemzeti jelképeiket...","id":"20190425_Hataron_tuli_magyarok__jogukban_all_hallgatni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40284b69-594f-4c26-93b5-47832ea9e4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d6f88f-bab0-4673-bfd5-5a15ce2684cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Hataron_tuli_magyarok__jogukban_all_hallgatni","timestamp":"2019. április. 25. 16:20","title":"Határon túli magyarok – jogukban áll hallgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ccd3e7-cd0c-493c-92d0-efc165f68937","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összességében a sofőrök közel 70 százaléka elismerte, hogy szokott a megengedettnél gyorsabban menni.","shortLead":"Összességében a sofőrök közel 70 százaléka elismerte, hogy szokott a megengedettnél gyorsabban menni.","id":"20190426_gyorshajtas_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39ccd3e7-cd0c-493c-92d0-efc165f68937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589e02a3-5920-4f3f-946f-96114307c036","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_gyorshajtas_statisztika","timestamp":"2019. április. 26. 16:31","title":"Egy magyar tanulmány szerint városban gyorsan hajtunk, autópályán meg sokan túl lassan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7409c9e-1336-44df-b08d-7b2c86939fc1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen 100 milliós monstrum nézzen is ki valahogy.","shortLead":"Egy ilyen 100 milliós monstrum nézzen is ki valahogy.","id":"20190426_marshmello_dj_auto_pickup_tuning_hennessey","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7409c9e-1336-44df-b08d-7b2c86939fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf7f792-09ca-42e2-8358-07de4fade072","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_marshmello_dj_auto_pickup_tuning_hennessey","timestamp":"2019. április. 26. 09:22","title":"Brutális autója van az amerikai DJ Marshmellónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]