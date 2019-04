Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a033f1a1-b737-48b8-a3cf-3d6c88b533c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Idlibben és Damaszkuszban robbant autóba rejtett pokolgép, eddig 18 halottról számolnak be források.\r

\r

","shortLead":"Idlibben és Damaszkuszban robbant autóba rejtett pokolgép, eddig 18 halottról számolnak be források.\r

\r

","id":"20190424_Terrorakcio_tortent_Sziriaban_halalos_aldozatok_is_vannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a033f1a1-b737-48b8-a3cf-3d6c88b533c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf94d81b-f297-4d4d-b6c9-7f7f30219da2","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Terrorakcio_tortent_Sziriaban_halalos_aldozatok_is_vannak","timestamp":"2019. április. 24. 12:32","title":"Terrorakció történt Szíriában, halálos áldozatok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kaposvári kormányközeli 74nullanulla nevű portál szerkesztősége immáron bő egy éve nem teszi közre, hogy valótlanságokkal támadtak egy megyei jobbikos képviselőt, és nem fizették meg neki a mindössze 50 ezer forintos sérelemdíjat, ezért már a végrehajtók is kimentek a szerkesztőséghez.","shortLead":"A kaposvári kormányközeli 74nullanulla nevű portál szerkesztősége immáron bő egy éve nem teszi közre...","id":"20190425_kaposvari_kormanyzati_portalok_vegrehajto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95afcdb1-7dec-4edc-9193-80e0da332600","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_kaposvari_kormanyzati_portalok_vegrehajto","timestamp":"2019. április. 25. 17:37","title":"Csak nem közölte a helyreigazítást egy Fidesz-közeli lap, árverésre bocsátották bútorait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az év eddigi legmelegebb napjai következnek, péntek este, szombaton aztán hidegfront hoz lehűlést és csapadékot az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","shortLead":"Az év eddigi legmelegebb napjai következnek, péntek este, szombaton aztán hidegfront hoz lehűlést és csapadékot...","id":"20190425_nyari_meleg_napos_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83c24bf-2530-494d-a53f-ca1a40cd1d43","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_nyari_meleg_napos_idojaras","timestamp":"2019. április. 25. 05:11","title":"Nyári meleg lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f610f54a-e5e1-426d-9968-3128a611f9bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos menetteljesítményeket ezúttal tágas utas- és csomagtérrel kombinálták. ","shortLead":"A sportos menetteljesítményeket ezúttal tágas utas- és csomagtérrel kombinálták. ","id":"20190424_csaladapak_alma_lehet_ez_a_290_loeros_uj_skoda_octavia_rs_kombi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f610f54a-e5e1-426d-9968-3128a611f9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5327c1e1-3b6c-4a3c-a924-a66d49d9d1fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_csaladapak_alma_lehet_ez_a_290_loeros_uj_skoda_octavia_rs_kombi","timestamp":"2019. április. 24. 13:21","title":"Családapák álma lehet ez a 290 lóerős új Skoda Octavia RS kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Hang szerint a szövetség egy munkatársának volt cége a legnagyobb hitelező.","shortLead":"A Magyar Hang szerint a szövetség egy munkatársának volt cége a legnagyobb hitelező.","id":"20190425_Osszegyujtottek_hogyan_lett_a_Magyar_Tenisz_Szovetsegnek_707_millios_tartozasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a5a2d8-acae-45f1-a9b1-0a363e5d5397","keywords":null,"link":"/sport/20190425_Osszegyujtottek_hogyan_lett_a_Magyar_Tenisz_Szovetsegnek_707_millios_tartozasa","timestamp":"2019. április. 25. 15:05","title":"Összegyűjtötték, hogyan lett a Magyar Tenisz Szövetségnek 707 milliós tartozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c65072-1863-4fa1-b579-2880e3a51330","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A rengeteg próbajátékot követően hamarosan elkészülő játék hagyományos táblás és online verzióban is elérhető lesz. ","shortLead":"A rengeteg próbajátékot követően hamarosan elkészülő játék hagyományos táblás és online verzióban is elérhető lesz. ","id":"20190425_wiz_dom_csaladi_tarsasjatek_bemutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55c65072-1863-4fa1-b579-2880e3a51330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7a4210-fe87-4991-b380-99682deecd42","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_wiz_dom_csaladi_tarsasjatek_bemutato","timestamp":"2019. április. 25. 19:03","title":"Jön egy új magyar családi-iskolai társasjáték, rendes táblán és a neten is játszható lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"\"Odafenn, idelenn – ugyanaz a figyelem.\" Az egykori Malév szlogenjét érezhetik megvalósulni a budapesti Liszt Ferenc repülőtér környékén élők, akiknek a panaszait meghallva most hatóságilag fogják korlátozni a ferihegyi légikikötő körüli éjszakai gépmozgást. Ám lehet, hogy sokan csalódni fognak: a tervezett intézkedések hatását csak az érintettek egy része fogja megérezni. A repülőtér környékén ugyanis, egy kis csavarral, lényegében minden változatlan marad.","shortLead":"\"Odafenn, idelenn – ugyanaz a figyelem.\" Az egykori Malév szlogenjét érezhetik megvalósulni a budapesti Liszt Ferenc...","id":"20190424_ejszakai_repulesi_tilalom_ferihegy_bud_budapest_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_zajterheles_zajvedelmi_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a7fb18-6f5b-4f51-8e44-642c43ed2c12","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_ejszakai_repulesi_tilalom_ferihegy_bud_budapest_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_zajterheles_zajvedelmi_dij","timestamp":"2019. április. 24. 16:00","title":"Szállnak rendelkezésünkre? Sokan nagyot csalódhatnak a ferihegyi repülési tilalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezt ígéri az igazgatóság elnöke. ","shortLead":"Ezt ígéri az igazgatóság elnöke. ","id":"20190425_Elebe_megy_az_ujabb_sztrajknak_az_Audi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c7c92b-749e-4f2c-8c12-bee56deaac50","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Elebe_megy_az_ujabb_sztrajknak_az_Audi","timestamp":"2019. április. 25. 10:32","title":"Elébe megy az újabb sztrájknak az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]