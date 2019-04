Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár szavakban a kormányzat hitet tesz a hazai kkv-k támogatása mellett, az uniós támogatásból finanszírozott közbeszerzések 39 százalékát nem magyar cégek nyerik el.","shortLead":"Bár szavakban a kormányzat hitet tesz a hazai kkv-k támogatása mellett, az uniós támogatásból finanszírozott...","id":"20190401_Osztrak_cegeknek_is_jo_uzlet_a_magyar_unios_tagsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed03d26-77ab-43ce-9a75-d93ced378952","keywords":null,"link":"/kkv/20190401_Osztrak_cegeknek_is_jo_uzlet_a_magyar_unios_tagsag","timestamp":"2019. április. 01. 13:27","title":"Osztrák cégeknek is jó üzlet a magyar uniós tagság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adace208-78cd-4ade-b07f-81738f244c5a","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Forrósodik a választási kampány itthon és a határon túl is: Orbán Viktor tegnap nemcsak gazdasági kérdésekről, hanem közös EP-kampányról is tárgyalt az Európai Néppárt magyar tagszervezeteivel. A színfalak mögött pedig már készülnek a Bölcsek Tanácsának fogadására: rekordidő alatt készült el az a 130 oldalas dokumentum, amivel a még nem is létező vádakra akar reagálni a magyar kormánypárt. ","shortLead":"Forrósodik a választási kampány itthon és a határon túl is: Orbán Viktor tegnap nemcsak gazdasági kérdésekről, hanem...","id":"20190402_erdelyi_kampannyal_erositeni_helyzetet_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adace208-78cd-4ade-b07f-81738f244c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e283e4d8-5e0c-4c7a-833a-e402d4c6d2d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_erdelyi_kampannyal_erositeni_helyzetet_a_Fidesz","timestamp":"2019. április. 02. 06:30","title":"Erdélyi kampánnyal erősítené helyzetét a Néppártban a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6686a71-e47d-473a-a646-f99e104ec212","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Iggy Pop persze zombiként is kávé után sóvárog.","shortLead":"Iggy Pop persze zombiként is kávé után sóvárog.","id":"20190402_Tamadnak_a_zombik_Adam_Driver_es_Bill_Murray_uj_filmjeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6686a71-e47d-473a-a646-f99e104ec212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6febaedb-ec00-429c-a788-5c4eaeb86ea7","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Tamadnak_a_zombik_Adam_Driver_es_Bill_Murray_uj_filmjeben","timestamp":"2019. április. 02. 11:22","title":"Támadnak a zombik Adam Driver és Bill Murray új filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már dolgoznak egy törvényen, amellyel gyorsabban és könnyebben lehet majd stadionokat építeni.","shortLead":"Már dolgoznak egy törvényen, amellyel gyorsabban és könnyebben lehet majd stadionokat építeni.","id":"20190401_Salvini_Minden_varosnak_uj_stadionra_van_szuksege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bdcc71d-855d-4fb6-ae0e-0b1e53abb589","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190401_Salvini_Minden_varosnak_uj_stadionra_van_szuksege","timestamp":"2019. április. 01. 17:14","title":"Salvini: Minden városnak új stadionra van szüksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36208978-8bea-4153-8991-c36ba4731a59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat kirohant egy biciklis elé, aki nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. ","shortLead":"Az állat kirohant egy biciklis elé, aki nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. ","id":"20190402_Kutya_okozott_balesetet_Egerben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36208978-8bea-4153-8991-c36ba4731a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afe77fe-1ff3-436a-97ef-f13814c94650","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Kutya_okozott_balesetet_Egerben","timestamp":"2019. április. 02. 13:55","title":"Kutya okozott balesetet Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823eb357-950e-45fc-af8e-a7ea9f144f27","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Így kiáltanak fel a pesszimisták, amikor azt látják, hogy minden jó más emberek ölébe hullik. Pedig a szél valójában nem fúj mindig szembe, csak úgy tűnik. De vajon mennyire könnyű másképp látni és érezni?","shortLead":"Így kiáltanak fel a pesszimisták, amikor azt látják, hogy minden jó más emberek ölébe hullik. Pedig a szél valójában...","id":"20190331_Miert_mindig_velem_tortenik_ez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=823eb357-950e-45fc-af8e-a7ea9f144f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33200394-db22-497e-84cc-9c4e09119412","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190331_Miert_mindig_velem_tortenik_ez","timestamp":"2019. március. 31. 19:15","title":"Miért mindig velem történik ez? - Ismerős a kérdés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagykanizsán a bolhapiacon egy férfi megpróbálta lealkudni a kinézett áru vételárát. Nem sikerült.","shortLead":"Nagykanizsán a bolhapiacon egy férfi megpróbálta lealkudni a kinézett áru vételárát. Nem sikerült.","id":"20190401_Bolhapiaci_alkunak_indult_sulyos_testi_sertes_lett_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9bc629a-e7c4-42a5-addd-668caed7aac7","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Bolhapiaci_alkunak_indult_sulyos_testi_sertes_lett_belole","timestamp":"2019. április. 01. 09:36","title":"Bolhapiaci alkunak indult, súlyos testi sértés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33722d3a-5330-4ffc-a82c-78bd9325525e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső csak nyugaton valószínű. ","shortLead":"Eső csak nyugaton valószínű. ","id":"20190401_Hidegfront_erkezik_ma_de_azert_sutni_fog_a_nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33722d3a-5330-4ffc-a82c-78bd9325525e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec55523-32b8-4344-aaa7-f52416d2c978","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Hidegfront_erkezik_ma_de_azert_sutni_fog_a_nap","timestamp":"2019. április. 01. 05:17","title":"Hidegfront érkezik ma, de azért sütni fog a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]