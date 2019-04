Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"826768a1-bea7-449d-ac1b-b552df5d7de1","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Galaxy Fold piacra dobásának utolsó pillanatban történt elhalasztása a legrosszabb dolog, ami a Samsunggal történhetett. Hogy az iparágra milyen hatással lesz, az még nem világos.","shortLead":"A Galaxy Fold piacra dobásának utolsó pillanatban történt elhalasztása a legrosszabb dolog, ami a Samsunggal...","id":"201917__osszehajthato_telefonok__samsungfiasko__toresvonalak__osszevissza_hajtogatjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=826768a1-bea7-449d-ac1b-b552df5d7de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced18030-ad10-4301-93d2-88205125a4c9","keywords":null,"link":"/tudomany/201917__osszehajthato_telefonok__samsungfiasko__toresvonalak__osszevissza_hajtogatjak","timestamp":"2019. április. 27. 20:00","title":"Ez a legrosszabb dolog, ami a Samsunggal történhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9417ccbf-6ca5-4624-90ce-772fa9398d61","c_author":"MTI / Hernádi Levente","category":"sport","description":"2-1-re legyőzte a Freiburgot az RB Leipzig a Bundesliga 31. fordulójában.","shortLead":"2-1-re legyőzte a Freiburgot az RB Leipzig a Bundesliga 31. fordulójában.","id":"20190427_Gulacsi_Peter_Willi_Orban_RB_Leipzig_Freiburg_nemet_labdarugobajnoksag_Bajnokok_Ligaja_Bundesliga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9417ccbf-6ca5-4624-90ce-772fa9398d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedf8ca1-7c89-47fe-9cda-ee217ca4fb9b","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Gulacsi_Peter_Willi_Orban_RB_Leipzig_Freiburg_nemet_labdarugobajnoksag_Bajnokok_Ligaja_Bundesliga","timestamp":"2019. április. 27. 18:10","title":"Bejutott a Bajnokok Ligájába Gulácsi és Orbán csapata ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f60b134-a90a-4832-873a-9f32356494fe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyelvünk nemcsak ízeket érzékel, hanem szagokat is – derítették ki amerikai kutatók, akik úgy vélik, hogy felfedezésük révén csökkenteni lehetne a cukorbevitelt és fel lehetne venni a harcot az elhízással, ha édes szagokkal gazdagítanák az ételeket.","shortLead":"Nyelvünk nemcsak ízeket érzékel, hanem szagokat is – derítették ki amerikai kutatók, akik úgy vélik, hogy felfedezésük...","id":"20190428_nyelv_szaglas_cukorbevitel_elhizas_edes_szagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f60b134-a90a-4832-873a-9f32356494fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47938a9-4ac5-48db-a4d1-7023c1324d4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_nyelv_szaglas_cukorbevitel_elhizas_edes_szagok","timestamp":"2019. április. 28. 15:03","title":"Ez sok mindent megváltoztathat: kiderült, hogy a nyelvünk is érzékel szagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb89c33b-883f-4039-81bf-06071a54b8c0","c_author":"Tóth Richárd","category":"kultura","description":"Modern ember a felgyorsult világban. Ez az elegy jó eséllyel azt is jelenti, hogy mindenre van időnk, csak az olvasásra nincs. Ezen próbál változtatni Kormos Lili. Erről is beszél a Fülkében, a hvg.hu podcastjában.","shortLead":"Modern ember a felgyorsult világban. Ez az elegy jó eséllyel azt is jelenti, hogy mindenre van időnk, csak az olvasásra...","id":"20190427_Fulke_Kell_lennie_20_percnek_a_napunkban_amikor_leulunk_olvasni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb89c33b-883f-4039-81bf-06071a54b8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb69117-4000-4b2c-94d4-b0ce7bc3c526","keywords":null,"link":"/kultura/20190427_Fulke_Kell_lennie_20_percnek_a_napunkban_amikor_leulunk_olvasni","timestamp":"2019. április. 27. 10:00","title":"Fülke: Kell lennie 20 percnek a napunkban, amikor leülünk olvasni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45fd25b-0d7e-455b-9678-679b948d64e3","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Spanyolország már megint ott tart, hogy nem tart sehol. Előrehozott parlamenti választásokat tartanak vasárnap, a választást a hagyományos baloldal nyerheti, de kormányt nem tudnak majd alakítani egyedül. Lehet, másokkal sem.","shortLead":"Spanyolország már megint ott tart, hogy nem tart sehol. Előrehozott parlamenti választásokat tartanak vasárnap...","id":"20190427_spanyol_valasztasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a45fd25b-0d7e-455b-9678-679b948d64e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023b4a39-5cfb-4617-9342-dff88efe3a7e","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_spanyol_valasztasok","timestamp":"2019. április. 27. 15:30","title":"A szélsőjobb előretörésétől tartanak a spanyolok, de az újbalos populisták okozhatnak meglepetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a3f9a5c-4136-40eb-aaa5-8f2d4eb4ac71","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eddig ismert egyik legnagyobb, teniszlabda méretű nyersgyémántra bukkantak Botswanában, a 350 grammos, 1758 karátos drágakő tisztasága azonban nem a legjobb minőségű, így várhatóan csak a szokásosnál alacsonyabb áron tudják majd értékesíteni.","shortLead":"Az eddig ismert egyik legnagyobb, teniszlabda méretű nyersgyémántra bukkantak Botswanában, a 350 grammos, 1758 karátos...","id":"20190427_Teniszlabda_meretu_nyersgyemantot_talaltak_Botswanaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a3f9a5c-4136-40eb-aaa5-8f2d4eb4ac71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec647858-d56f-4a45-9f18-349fef7bbff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Teniszlabda_meretu_nyersgyemantot_talaltak_Botswanaban","timestamp":"2019. április. 27. 12:29","title":"Teniszlabda méretű nyersgyémántot találtak Botswanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c593de5a-98a6-4bd2-8c08-28d0225756a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség tűzszerészei hatástalanították, azt a második világháborús robbanószerkezetet, amely április elején, a Bozsik Stadion átépítése közben került elő a földből.","shortLead":"A Magyar Honvédség tűzszerészei hatástalanították, azt a második világháborús robbanószerkezetet, amely április elején...","id":"20190428_Igy_hatastalanitottak_a_Bozsik_Stadion_melletti_bombat__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c593de5a-98a6-4bd2-8c08-28d0225756a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16301c7a-0bf4-412a-b49c-20fa3b1e172f","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Igy_hatastalanitottak_a_Bozsik_Stadion_melletti_bombat__fotok","timestamp":"2019. április. 28. 12:13","title":"Sikerült hatástalanítani a Bozsik Stadion melletti bombát - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4547d37d-0078-464a-b0d4-9ee2c8c48997","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Muszlimoknak nézte a járdán állókat és ezért hajtott közéjük a csütörtöki kaliforniai tömegbaleset okozója – állítja a rendőrség.","shortLead":"Muszlimoknak nézte a járdán állókat és ezért hajtott közéjük a csütörtöki kaliforniai tömegbaleset okozója – állítja...","id":"20190427_Szandekosan_hajtott_az_emberek_koze_a_kaliforniai_tomegbaleset_okozoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4547d37d-0078-464a-b0d4-9ee2c8c48997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1955e46e-8647-438e-82ff-cbd2f83e5ef8","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Szandekosan_hajtott_az_emberek_koze_a_kaliforniai_tomegbaleset_okozoja","timestamp":"2019. április. 27. 09:04","title":"Szándékosan hajtott az emberek közé a kaliforniai tömegbaleset okozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]