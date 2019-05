Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Most is több százmilliót adtak sportra. ","shortLead":"Most is több százmilliót adtak sportra. ","id":"20190508_Folyamatosan_atirja_a_kormany_a_koltsegvetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d12faaa-3dfa-4a02-9241-5ad731768319","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Folyamatosan_atirja_a_kormany_a_koltsegvetest","timestamp":"2019. május. 08. 09:48","title":"Folyamatosan átírja a kormány a költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"kkv","description":"A beruházó bejelentette, szombatonként is dolgozni fognak a nagy vihart kavart, 15 fa meglepetésszerű kivágásáról elhíresült fejlesztésen.\r

\r

","shortLead":"A beruházó bejelentette, szombatonként is dolgozni fognak a nagy vihart kavart, 15 fa meglepetésszerű kivágásáról...","id":"20190507_Az_arnyek_utan_a_hetvegi_csendnek_is_lottek_a_fakivagasos_ferencvarosi_lakoparkepitesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9c0999-43c2-417c-987a-b59cbf14087e","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Az_arnyek_utan_a_hetvegi_csendnek_is_lottek_a_fakivagasos_ferencvarosi_lakoparkepitesen","timestamp":"2019. május. 07. 20:22","title":"Az árnyék után a hétvégi csendnek is lőttek a fakivágásos ferencvárosi lakóparképítésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A leghangosabb ügy a kutatóintézeteké volt, de az MTA 191. közgyűlése mindemellett új tagokat is választott.\r

\r

","shortLead":"A leghangosabb ügy a kutatóintézeteké volt, de az MTA 191. közgyűlése mindemellett új tagokat is választott.\r

\r

","id":"20190507_Radnoti_Sandortol_Rainer_M_Miklosig__102_uj_tagot_valasztott_az_MTA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9adbf4d-eefd-4d60-aa35-97792bdb2a50","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Radnoti_Sandortol_Rainer_M_Miklosig__102_uj_tagot_valasztott_az_MTA","timestamp":"2019. május. 07. 15:38","title":"Radnóti Sándortól Rainer M. Jánosig – 102 új tagot választott az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két évvel ezelőtt a Shadow Brokers nevű hackercsoport bejelentette, nála van a lista azokról a nem ismert sebezhetőségekről, amelyeken keresztül egy hacker képes bejutni egy számítógépbe. Most már azt is sejteni, honnan volt meg neki az adatbázis.","shortLead":"Két évvel ezelőtt a Shadow Brokers nevű hackercsoport bejelentette, nála van a lista azokról a nem ismert...","id":"20190507_kina_kemkedes_buckeye_shadow_brokers_nsa_nemzetbiztonsagi_ugynokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa7dade-885e-4bc7-9099-32586ccf6fac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_kina_kemkedes_buckeye_shadow_brokers_nsa_nemzetbiztonsagi_ugynokseg","timestamp":"2019. május. 07. 13:33","title":"Kína lophatta el az NSA titkos fegyverét, ami aztán a WannaCry vírus támadásához vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pszichiáter szakértő személyiségzavart, kannibalizmusra és szadizmusra való hajlamot is megállapított az elkövetőnél. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"A pszichiáter szakértő személyiségzavart, kannibalizmusra és szadizmusra való hajlamot is megállapított az elkövetőnél...","id":"20190508_Eletfogytiglant_kapott_a_ferfi_aki_megolt_egy_magyar_prostitualtat_Becsben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a887595-8d77-475a-8f2e-70b513291623","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_Eletfogytiglant_kapott_a_ferfi_aki_megolt_egy_magyar_prostitualtat_Becsben","timestamp":"2019. május. 08. 21:10","title":"Életfogytiglant kapott a férfi, aki megölt egy magyar prostituáltat Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös autópálya és a 4-es főút közötti szakaszon, egy sávra szűkül a forgalom a keddi naptól egy hónapon keresztül. ","shortLead":"Az M5-ös autópálya és a 4-es főút közötti szakaszon, egy sávra szűkül a forgalom a keddi naptól egy hónapon keresztül. ","id":"20190508_Felujitas_miatt_beall_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e9718c-4116-43cb-8618-29cd631dab45","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_Felujitas_miatt_beall_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","timestamp":"2019. május. 08. 09:38","title":"Felújítás miatt beáll a dugó az M0-s déli szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59c506a-6d30-4139-97a4-aaccf69070e7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A The New York Times hozzájutott az elnök 1985 és 1994 közötti adóbevallásainak adataihoz, amelyekből arra következtetett, hogy több mint egymilliárd dolláros üzleti veszteségei lehettek.","shortLead":"A The New York Times hozzájutott az elnök 1985 és 1994 közötti adóbevallásainak adataihoz, amelyekből arra...","id":"20190508_adobevallas_donald_trump_nyt_uzleti_veszteseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f59c506a-6d30-4139-97a4-aaccf69070e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a166a044-fb5c-4b7d-ba2a-550a6201db28","keywords":null,"link":"/kkv/20190508_adobevallas_donald_trump_nyt_uzleti_veszteseg","timestamp":"2019. május. 08. 10:30","title":"Zseniális üzletember? Úgy tűnik, 9 év alatt 1 milliárd dollárt vesztett Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-tulajdonosok is hajlamosak túlzásba esni, ha telefonhasználatról van szó. Tim Cook szerint a problémát ők is érzékelik, de másokkal ellentétben az Apple tesz is ellene.","shortLead":"Az iPhone-tulajdonosok is hajlamosak túlzásba esni, ha telefonhasználatról van szó. Tim Cook szerint a problémát ők is...","id":"20190508_tim_cook_apple_iphone_telefonfuggoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b3c441-b7ce-4169-b54a-e5f4d679c237","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_tim_cook_apple_iphone_telefonfuggoseg","timestamp":"2019. május. 08. 10:03","title":"Az Apple-nek több ötlete is van arra, hogy ne nyomogassák annyit az iPhone-t az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]