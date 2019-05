Betiltják Ausztriában a fejkendő viselését az általános iskolákban

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdán kezdődött az esés a felcsúti milliárdos cégeinél, amely egy kivétellel ma is kitart. A nagy papírok jól teljesítenek.","shortLead":"Szerdán kezdődött az esés a felcsúti milliárdos cégeinél, amely egy kivétellel ma is kitart. A nagy papírok jól...","id":"20190516_meszaros_tozsde_4ig_cig_opus_konzum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5229c75a-92b1-4613-8ba8-bd079cc97f5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_meszaros_tozsde_4ig_cig_opus_konzum","timestamp":"2019. május. 16. 12:09","title":"Rég volt két ennyire rossz napja egymás után Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A TEK képességeinek bővítése indokolja ezt – áll a kormányhatározatban.","shortLead":"A TEK képességeinek bővítése indokolja ezt – áll a kormányhatározatban.","id":"20190515_Otmilliard_forint_pluszt_kap_a_Terrorelharitasi_Kozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6524342f-d790-4dee-a7a1-4c8edc1590a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_Otmilliard_forint_pluszt_kap_a_Terrorelharitasi_Kozpont","timestamp":"2019. május. 15. 21:43","title":"Ötmilliárd forint pluszt kap a Terrorelhárítási Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594466a0-82b4-41de-a2a7-c7a998e55c9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május 17-én megnyitja kapuit „Budapest tengerpartja”, a Lupa Beach.","shortLead":"Május 17-én megnyitja kapuit „Budapest tengerpartja”, a Lupa Beach.","id":"20190516_Szomoru_az_ido_Akkor_is_nyit_a_LUPA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=594466a0-82b4-41de-a2a7-c7a998e55c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630eed4d-b1dd-4723-920f-0b105a549306","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Szomoru_az_ido_Akkor_is_nyit_a_LUPA","timestamp":"2019. május. 16. 10:54","title":"Szomorú az idő? Akkor is nyit a Lupa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e2ae59-215b-4dcc-99cc-75a5fd65e5a0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem sokkal azt követően, hogy tavaly októberben Indonéziában lezuhant egy Boeing 737 MAX utasszállító, az American Airlines pilótái azt kérték a gyártótól, gyorsan javítsa ki a gép biztonságát rontó egyik szoftvert. A találkozón a Boeing képviselői cáfolták, hogy kizárólag szoftverhiba okozta volna a tragédiát, de megígérték a program kijavítását. Négy hónappal később egy etióp MAX is hasonló balesetet szenvedett, s ekkor még nem volt kész az új program.","shortLead":"Nem sokkal azt követően, hogy tavaly októberben Indonéziában lezuhant egy Boeing 737 MAX utasszállító, az American...","id":"20190515_Hiaba_kertek_a_pilotak_a_Boeinget_hogy_javitsa_ki_a_737_MAXgepek_hibajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39e2ae59-215b-4dcc-99cc-75a5fd65e5a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db723cb-4a22-4569-afae-08aee924750b","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_Hiaba_kertek_a_pilotak_a_Boeinget_hogy_javitsa_ki_a_737_MAXgepek_hibajat","timestamp":"2019. május. 15. 17:26","title":"Hiába kérték a pilóták a Boeinget, hogy javítsa ki a 737 MAX-gépek hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352e8692-7d72-407c-a3a7-21a71501651e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábban egy pizzériába ment be egy vaddisznó ezen a környéken.","shortLead":"Korábban egy pizzériába ment be egy vaddisznó ezen a környéken.","id":"20190515_Ket_vaddisznot_is_lattak_Salgotarjan_kozpontjaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=352e8692-7d72-407c-a3a7-21a71501651e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f0798d-514a-4a63-a886-d776aaf609fe","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Ket_vaddisznot_is_lattak_Salgotarjan_kozpontjaban","timestamp":"2019. május. 15. 16:28","title":"Két vaddisznót is láttak Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy pontosan mivel készülnek, még nem ismert, de biztos, hogy a Netflix is ott lesz a júniusi Los Angeles-i E3, azaz a legnagyobb videojátékos show résztvevői között. ","shortLead":"Hogy pontosan mivel készülnek, még nem ismert, de biztos, hogy a Netflix is ott lesz a júniusi Los Angeles-i E3, azaz...","id":"20190515_netflix_stranger_things_e3_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8216de8c-bcd6-47f8-bf60-c6cda3ad06b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_netflix_stranger_things_e3_2019","timestamp":"2019. május. 15. 12:03","title":"Nagy dobásra készülhet a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér László szerint inkább a bevándorlás miatt kellene. ","shortLead":"Kövér László szerint inkább a bevándorlás miatt kellene. ","id":"20190514_Kover_klimavaltozas_migrans","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac87aee-3d18-42f5-9132-da9933160def","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Kover_klimavaltozas_migrans","timestamp":"2019. május. 14. 22:07","title":"Kövér: Az agymosó média miatt félnek az emberek a klímaváltozástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9912475e-5a78-44bc-a11d-6a21d2b0e5e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap indult, a falusi focicsapat keddi edzésére haza is ért. ","shortLead":"Vasárnap indult, a falusi focicsapat keddi edzésére haza is ért. ","id":"20190514_Egy_Budapesten_elvesztett_fogadas_utan_gyalog_kellett_hazajutnia_egy_francia_ferfinak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9912475e-5a78-44bc-a11d-6a21d2b0e5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e921e8cb-acb6-4d42-b9cc-4ed4466b098c","keywords":null,"link":"/elet/20190514_Egy_Budapesten_elvesztett_fogadas_utan_gyalog_kellett_hazajutnia_egy_francia_ferfinak","timestamp":"2019. május. 14. 20:20","title":"Egy Budapesten elvesztett fogadás után gyalog kellett hazajutnia egy francia férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]