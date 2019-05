Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A jegybank ideiglenes megtiltotta nekik, hogy pénzforgalmi szolgáltatást végezzenek, és felügyeleti biztost is kirendelt a céghez. A jegybank ideiglenes megtiltotta nekik, hogy pénzforgalmi szolgáltatást végezzenek, és felügyeleti biztost is kirendelt a céghez. Ha a VirPay-nél vezeti a számláját, van egy rossz hírünk

Egy amerikai kutatás szerint átlagosan napi 500 kalória többletbevitelt jelentenek, és több evésre is késztetnek a túlzottan feldolgozott élelmiszerek. De más is van: olcsóbbak, mint a rendes koszt. Erről jó, ha tud: kiderült valami aggasztó az elhízást okozó ételekről

Liszt Ferenc frizurájáról kapták a nevüket, a hímek csókolózással mérkőznek meg egymással. Liszt-majmocska született Szegeden

A választások után minden területen beszűkült a magyar közélet, ezért ha mandátumot nyer az EP-választáson, a Jobbik frakcióvezetője itt hagyná a magyar parlamentet és Brüsszelben folytatná. Frakciót keres magának a Jobbik, akár a Fidesz helyét is átvennék az Európai Néppártban. Gyöngyösi Márton: Weber a legalkalmasabb jelölt az Európai Bizottság vezetésére

Ha a kormányzáshoz is úgy értenek, mint az informatikai trükkökhöz, akkor nagy bajban vagyunk. Megpróbált a kormány titkosítani egy jegyzőkönyvet, aztán valaki kijelölte a teljes szöveget

Kevés esély maradt a megállapodás megmentésére, miután abból Teherán is kihátrálni látszik – írja az e heti HVG. Kevés esély maradt a megállapodás megmentésére, miután abból Teherán is kihátrálni látszik – írja az e heti HVG. Súlyos következményei lehetnek, ha nem sikerül megmenteni az iráni atomalkut

Az FC Porto elnöke szerint a döntését hamarosan bejelenti a világ- és Európa-bajnok spanyol kapus, aki május 1-én kapott szívrohamot. Iker Casillas visszavonul a Porto elnöke szerint

Néhány zápor azért lehet ma is. Néhány zápor azért lehet ma is. Jön a hirtelen meleg, 23 fok is lehet pénteken